TeraWulf verlor 12,64 Prozent, während auch Core Scientific, Cipher Mining und IREN jeweils mehr als 12 Prozent einbüßten. Der Rückgang am Mittwoch, dem 14. Oktober, fiel in einen breiten Ausverkauf an der Wall Street: Höher als erwartete US-Inflation belastete Technologie- und AI-Infrastrukturwerte – darunter Miner, die ihre Geschäfte auf Rechenzentren ausweiten.

Inflationsdaten setzen Tech- und Rechenzentrumswerte unter Druck

Der S&P 500 fiel um 1,1 Prozent, der Nasdaq Composite um 1,9 Prozent und der Dow Jones Industrial Average um 0,1 Prozent. Für den S&P war es der stärkste Tagesverlust seit dem 29. Juli, für den Nasdaq seit dem 23. Juli. Die Bezeichnung „schlimmster Ausverkauf seit Juli“ bezieht sich damit auf den US-Aktienmarkt – nicht zwingend auf die bisherige Entwicklung jedes einzelnen Miners.

Das Parkett der New York Stock Exchange. – Foto: libraryofcongress / CC0

Die US-Verbraucherpreise lagen im September 3,7 Prozent über dem Vorjahresniveau und damit über den erwarteten 3,6 Prozent. Die Teuerung überstieg deutlich das Inflationsziel der Federal Reserve von 2 Prozent. Parallel dazu verloren auch andere Unternehmen aus dem AI- und Rechenzentrumsbereich: CoreWeave sank um 16 Prozent, Nebius um 11 Prozent und Oracle um 9 Prozent. Von 23 Titeln im PRISM AI Data Center and Infrastructure Index beendeten 21 den Handel im Minus; ihr durchschnittlicher Verlust betrug 7,46 Prozent.

Für Miner, die in AI-Infrastruktur und Rechenzentren expandieren, ist der Zusammenhang relevant: Höhere Zinsen können die Finanzierungskosten solcher kapitalintensiven Ausbaupläne erhöhen. Der Druck auf die Aktien beschränkte sich zugleich nicht auf die vier größten Tagesverlierer; auch Riot Platforms, Bitdeer Technologies, MARA und CleanSpark gaben nach. Konkrete Prozentwerte nannte der Bericht für diese Unternehmen nicht.

Server-Racks in einem modernen Rechenzentrum. – Unsplash Foto: imgix

Miner bewegen sich zunehmend mit dem AI-Sektor

Die Kursverluste zeigen, dass börsennotierte Miner nicht ausschließlich als Wette auf den Bitcoin-Preis gehandelt werden. Wenn sich Teile ihres Geschäfts in Richtung AI-Infrastruktur verschieben, können auch Erwartungen zu Zinsen und Kreditkosten die Aktien beeinflussen. Der Kursrutsch ist allerdings eine Reaktion eines einzelnen Handelstags und belegt für sich genommen weder einen dauerhaften Strukturbruch im Mining noch das Scheitern einzelner Rechenzentrumsprojekte.

Die Inflationsdaten ließen die implizite Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober am Mittwoch zeitweise über 50 Prozent steigen, bevor sie wieder sank. Mary Daly, Präsidentin der Federal Reserve Bank von San Francisco, erklärte gegenüber Reuters, weitere Anhebungen könnten nötig sein, um die Inflation einzudämmen; zugleich sehe sie keinen Grund, noch in diesem Monat mit begrenzter Informationslage dringlich zu entscheiden. Ihre Aussage ist keine Zinsentscheidung der Fed, sondern eine Einschätzung zur weiteren Inflationsbekämpfung.

Produzentenpreise sind der nächste Prüfpunkt

Als nächsten wichtigen Inflationsimpuls nannte der Bericht den US-Produzentenpreisindex, dessen Veröffentlichung für Freitag vorgesehen war. Anleger dürften darauf achten, ob neue Preisdaten die Zinserwartungen verändern und damit die Finanzierungssensibilität von AI-Infrastruktur- und Miner-Aktien weiter in den Vordergrund rücken.

Alle Investitionen und Trades sind mit Risiken verbunden. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar; die Verlagerung von Bitcoin-Mining zu KI-Infrastruktur ist keine Garantie für künftige Erträge.