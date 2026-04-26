Bitcoin Prognose: 3 Gründe für eine Mai-Rally

Das Wichtigste in Kürze

Die Bodenbildung bei Bitcoin wird immer wahrscheinlicher.

Trotz Angst im Markt kaufen Bitcoin-Wale fleißig BTC.

Angebot auf den Börsen wird knapp, langfristige Anleger hodln immer mehr BTC.

Der Bitcoin konsolidiert aktuell stabil über der Marke von 77.000 US-Dollar und zeigt dabei eine bemerkenswerte Stärke. Auffällig ist vor allem, dass größere Gewinnmitnahmen bislang ausbleiben – ein Signal, das auf Vertrauen und eine zunehmende Marktzuversicht hindeutet. Trotz der weiterhin rund 40-prozentigen Distanz zum Allzeithoch verdichten sich die Hinweise auf eine mögliche Bodenbildung. Die Bitcoin Prognose wird wieder optimistischer für Mai 2026.

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On-Chain-Daten und Marktindikatoren sprechen zunehmend für eine strukturelle Stabilisierung. Investoren scheinen wieder gezielter Positionen aufzubauen, während Verkaufsdruck nachlässt. In diesem Umfeld rücken die Chancen auf eine neue Rally im Jahr 2026 stärker in den Fokus. Drei zentrale Faktoren liefern nun besonders überzeugende Argumente für ein bullisches Szenario.

𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗙𝗲𝗮𝗿 & 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗱 𝘀𝗮𝘆𝘀 𝟭𝟭. 𝗪𝗵𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗷𝘂𝘀𝘁 𝗯𝗼𝘂𝗴𝗵𝘁 𝟮𝟳𝟬,𝟬𝟬𝟬 $𝗕𝗧𝗖. Largest 30-day whale absorption since 2013.

Long-Term Holder supply: 78.3% (up from 74.1%).

Exchange reserves: 2.21M BTC — a 7-year low. Retail panics. Smart money… pic.twitter.com/vrYMlzmMvP — Alphractal (@Alphractal) April 25, 2026

Extremes Sentiment trifft auf massive Whale-Akkumulation

Ein besonders starker Kontraindikator liefert aktuell der Crypto Fear & Greed Index, der mit einem Wert von 11 extreme Angst signalisiert. Historisch betrachtet entstehen genau in solchen Phasen häufig attraktive Einstiegsgelegenheiten. Parallel dazu zeigt sich ein weiterer, noch gewichtigerer Faktor: Großinvestoren akkumulieren massiv Bitcoin.

Innerhalb von 30 Tagen wurden rund 270.000 BTC von sogenannten Whales absorbiert – der höchste Wert seit 2013. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass institutionelle und kapitalkräftige Marktteilnehmer die aktuelle Schwäche gezielt nutzen, um Positionen aufzubauen. Während Privatanleger häufig in Panik verkaufen, agieren erfahrene Investoren antizyklisch.

Diese Diskrepanz ist ein klassisches Muster vor größeren Aufwärtsbewegungen. Die Kombination aus extrem negativem Sentiment und aggressiver Akkumulation durch Whales schafft damit eine Grundlage, auf der sich eine nachhaltige Rally entwickeln kann.

Langfristige Halter dominieren das Angebot

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die zunehmende Dominanz langfristiger Investoren im Bitcoin-Markt. Der Anteil der sogenannten Long-Term Holder liegt aktuell bei rund 78,3 Prozent und ist damit deutlich gegenüber den vorherigen 74,1 Prozent gestiegen.

Das bedeutet, dass ein Großteil der verfügbaren Bitcoins in Händen von Anlegern liegt, die historisch betrachtet weniger verkaufsbereit sind. Diese Gruppe agiert typischerweise strategisch und lässt sich kaum von kurzfristigen Marktschwankungen beeinflussen.

Dadurch sinkt das frei verfügbare Angebot am Markt erheblich. Gleichzeitig verstärkt sich ein struktureller Angebotsengpass, sobald neue Nachfrage auftritt. Diese Dynamik war bereits in vergangenen Marktzyklen ein zentraler Treiber für starke Kursanstiege. Je höher der Anteil langfristiger Halter, desto stabiler wird die Marktstruktur. In Kombination mit wachsender Nachfrage kann dies eine explosive Preisbewegung nach oben begünstigen.

💡INSIGHT: Bitcoin "diamond hands" have stopped panicking. Long-Term Holder SOPR has flipped from 0.80 to 1.1. •Investors realized 20% losses at the local bottom

•They are now realizing 10% profits at ~$78,000

•The structural floor has been confirmed Conviction was tested.… pic.twitter.com/0SONndH1oK — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) April 25, 2026

Die Daten zum Long-Term Holder SOPR liefern aktuell ein wichtiges Signal für Bitcoin. Der Indikator misst, ob langfristige Investoren Gewinne oder Verluste realisieren. Der Anstieg von 0,80 auf 1,1 zeigt eine klare Trendwende: Während am lokalen Tief noch Verluste von rund 20 Prozent realisiert wurden, verkaufen langfristige Halter nun wieder mit Gewinn.

Das deutet darauf hin, dass die Panikphase abgeschlossen ist. Gleichzeitig bestätigt ein SOPR über 1, dass der Markt wieder Stärke aufbaut. Historisch markiert dieser Umschwung häufig den Übergang von Akkumulation hin zu einer neuen Aufwärtsphase. Die strukturelle Bodenbildung wird dadurch zunehmend wahrscheinlicher.

Historisch niedrige Exchange-Reserven verstärken Angebotsknappheit

Auch die Entwicklung der Bitcoin-Bestände auf Krypto-Börsen liefert ein klares bullisches Signal. Aktuell befinden sich nur noch rund 2,21 Millionen BTC auf Exchanges – ein 7-Jahres-Tief. Dieser Rückgang zeigt, dass immer mehr Investoren ihre Coins von Handelsplattformen abziehen und in langfristige Verwahrung überführen. Typischerweise geschieht dies mit der Absicht zu halten, nicht zu verkaufen. Damit reduziert sich die unmittelbar verfügbare Liquidität am Markt deutlich.

In Phasen steigender Nachfrage kann dies zu sogenannten Supply Shocks führen, bei denen ein begrenztes Angebot auf plötzlich erhöhte Kaufinteressen trifft. Historisch waren solche Situationen häufig der Auslöser für dynamische Aufwärtsbewegungen. Die Kombination aus sinkenden Exchange-Reserven und wachsender Akkumulation verstärkt somit den Druck auf die Angebotsseite – ein klassisches Setup für eine mögliche Bitcoin-Rally in den kommenden Monaten.

Die Daten von Glassnode zeigen, dass der Anteil von Bitcoin auf Börsen auf den niedrigsten Stand seit rund acht Jahren gefallen ist. Immer weniger Coins liegen also auf Handelsplattformen bereit zum Verkauf. Stattdessen ziehen Investoren ihre Bestände in eigene Wallets ab – ein klares Zeichen für langfristige Akkumulation. Diese Angebotsverknappung reduziert den Verkaufsdruck erheblich. Steigt die Nachfrage, kann ein solcher Supply Shock starke Kursanstiege begünstigen.

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