Ethereum & Solana dominieren: Ändert Bitcoin Hyper alles?

Das Wichtigste in Kürze

Anleger schauen 2026 immer stärker auf Umsatz bei Krypto-Projekten.

Ethereum und Solana sind hier die zugrundeliegende Infrastruktur, führend bei umsatzstarken Anwendungen.

Bitcoin Hyper möchte als Bitcoin-L2 mehr Anwendungen zu Bitcoin bringen.

Der Kryptomarkt entwickelt sich 2026 spürbar weiter: Statt reiner Narrativen, Hype-Zyklen oder kurzfristiger Preisbewegungen rücken zunehmend fundamentale Kennzahlen in den Fokus. Besonders der generierte Umsatz – etwa in Form von Netzwerkgebühren – gewinnt an Bedeutung. Investoren achten verstärkt darauf, welche Protokolle tatsächlich genutzt werden und nachhaltige Cashflows generieren.

Dieser Wandel markiert eine Reifung des Marktes hin zu einem stärker bewertungsgetriebenen Umfeld, ähnlich wie bei klassischen Tech-Unternehmen. Gebühreneinnahmen gelten dabei als klarer Indikator für reale Nachfrage und Produkt-Markt-Fit. Netzwerke, die konstant hohe Umsätze erzielen, ziehen Kapital an und festigen ihre Marktstellung.

Genau hier zeigt sich aktuell ein deutliches Bild: Einige wenige Blockchains dominieren das Geschehen klar und setzen sich zunehmend vom restlichen Markt ab.

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Ethereum und Solana dominieren die Umsatzlandschaft

Ein Blick auf die aktuellen Daten zeigt eine bemerkenswerte Konzentration: Zwei Blockchains führen den Markt bei umsatzstarken Protokollen klar an – Ethereum und Solana. Entscheidend ist hierbei die Anzahl der Anwendungen, die monatlich mehr als 1 Million US-Dollar an Gebühren generieren. Diese Kennzahl gilt als einer der besten Indikatoren für tatsächliche Nutzung und wirtschaftliche Relevanz innerhalb des Ökosystems.

Ethereum nimmt dabei weiterhin die Spitzenposition ein. Mit rund 36 Protokollen, die diese Umsatzmarke überschreiten, bleibt das Netzwerk unangefochten die wichtigste Plattform für wertschöpfende Anwendungen. Besonders im Bereich DeFi, aber auch bei NFTs und Infrastruktur-Projekten, zeigt sich eine anhaltend hohe Aktivität. Die starke Entwicklerbasis, die Netzwerkeffekte sowie die etablierte Liquidität sorgen dafür, dass Ethereum seine Dominanz bislang behaupten kann.

ETHEREUM APPS STILL DOMINANT…@stacy_muur shared a post detailing the number of network protocols which currently see more than $1 million in fees per month. The findings are insane…@Ethereum leads with some 36 such protocols and @Solana comes in second with 22. Both L1… pic.twitter.com/VZNmId2f3l — BSCN (@BSCNews) April 25, 2026

Direkt dahinter folgt Solana mit etwa 22 Protokollen, die ebenfalls über 1 Million US-Dollar monatlich an Gebühren einnehmen. Das ist ein bemerkenswerter Wert und unterstreicht die zunehmende Relevanz des Netzwerks. Vor allem durch hohe Geschwindigkeit, niedrige Transaktionskosten und eine wachsende Entwickler-Community konnte Solana in den vergangenen Jahren deutlich aufholen. Insbesondere im Bereich Consumer-Apps und Trading-Anwendungen gewinnt die Blockchain zunehmend Marktanteile.

Auffällig ist zudem der deutliche Abstand zu allen anderen Netzwerken. Plattformen wie Base oder BNB Chain folgen erst mit großem Abstand und deutlich weniger umsatzstarken Protokollen. Das verdeutlicht eine klare Marktstruktur: Während viele Chains existieren, konzentriert sich die tatsächliche Wertschöpfung auf wenige dominante Ökosysteme.

Diese Entwicklung spricht für eine zunehmende Reife des Marktes. Kapital und Nutzeraktivität bündeln sich dort, wo echte Nachfrage besteht – und aktuell sind das vor allem Ethereum und Solana.

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Warum Bitcoin bislang kaum eine Rolle spielt & was das ändern könnte

Auffällig ist in der aktuellen Analyse vor allem eines: Während Ethereum und Solana die Umsatzlandschaft dominieren, spielt Bitcoin in diesem Kontext bislang nahezu keine Rolle. Das liegt weniger an mangelnder Nachfrage nach Bitcoin selbst, sondern vielmehr an der begrenzten Funktionalität des Netzwerks. Bitcoin ist primär als Wertspeicher und Zahlungssystem konzipiert – komplexe Anwendungen, wie sie für hohe Gebühreneinnahmen notwendig sind, finden bislang kaum statt.

Doch genau hier könnte sich ein struktureller Wandel anbahnen. Denn die nächste Evolutionsstufe für Bitcoin liegt in der Erweiterung seiner Nutzbarkeit – insbesondere durch Layer-2-Lösungen. Diese ermöglichen es, neue Anwendungsfälle wie DeFi, Smart Contracts oder skalierbare Transaktionen auf Bitcoin aufzubauen, ohne die Sicherheit des Mainnets zu gefährden. Sollte sich dieses Ökosystem etablieren, könnte Bitcoin plötzlich ebenfalls zu einem relevanten Player im Bereich umsatzstarker Protokolle werden.

Ein solcher Entwicklungsschub wäre auch aus Marktsicht bedeutend: Mehr Nutzen bedeutet mehr Nachfrage nach BTC selbst – etwa als Basis-Asset für Transaktionen, Sicherheiten oder Liquidität. Genau das könnte als neuer Kurstreiber fungieren und die fundamentale Bewertung von Bitcoin nachhaltig verändern.

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In diesem Zusammenhang rückt ein Projekt besonders in den Fokus: Bitcoin Hyper. Das Konzept kombiniert gezielt die Stärken von Bitcoin und Solana, indem es eine leistungsfähige Layer-2-Infrastruktur mit moderner Technologie verbindet. Eine zk-basierte Bridge ermöglicht die Interoperabilität zwischen Layer 1 und Layer 2, wodurch Bitcoin erstmals effizient in ein wachsendes DeFi-Ökosystem integriert werden kann.

Bemerkenswert ist zudem die starke Nachfrage bereits im Presale: Trotz eines insgesamt herausfordernden Marktumfelds wurden rund 32,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das deutet auf ein hohes Investoreninteresse und ein klares Momentum hin. Ergänzt wird das Angebot durch attraktive Staking-Möglichkeiten mit rund 36 Prozent APY, was zusätzliche Kapitalzuflüsse begünstigen könnte.

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