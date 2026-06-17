Bitcoin Prognose: Diese Woche entscheidet sich alles

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin verliert Unterstützung bei 65.500 Dollar, kurzfristiges Chartbild trübt deutlich ein.

FOMC unter Kevin Warsh entscheidet über Stimmung und Risikobereitschaft der Märkte.

63.500 Dollar bleibt wichtigste Unterstützung, 66.850 Dollar entscheidender Widerstand kurzfristig.

Die Bitcoin-Bullen haben es zuletzt alles andere als leicht. Während die Aktienmärkte wieder neue Allzeithochs markieren, notiert Bitcoin weiterhin rund 50 Prozent unter seinem Rekordhoch. Von nachhaltigem Momentum, starker Nachfrage oder einer echten Trendwende war zuletzt wenig zu sehen.

Der Kryptomarkt steckt weiterhin in einem schwierigen Umfeld fest, viele Altcoins haben massive Verluste erlitten und Anleger bleiben vorsichtig. Dennoch gab es zuletzt einen wichtigen Lichtblick: Trotz des starken Ausverkaufs konnten die Tiefs im Bereich von 60.000 US-Dollar verteidigt werden. Von dort aus startete Bitcoin eine deutliche Erholung und kletterte wieder über die Marke von 65.000 US-Dollar.

Genau diese Zone könnte nun zum entscheidenden Schauplatz werden. Denn laut einem bekannten Analysten stehen die kommenden Tage im Fokus. Gelingt ein technischer Befreiungsschlag, könnten die nächsten Kursziele bereits klar definiert sein.

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Bitcoin kämpft um eine Schlüsselmarke – diese Kursziele stehen nun im Fokus

Der bekannte Krypto-Analyst Michaël van de Poppe sieht Bitcoin aktuell an einem entscheidenden Wendepunkt. Im Mittelpunkt steht der Kampf um den 21-Tage-Durchschnitt auf Tagesbasis. Diese gleitende Durchschnittslinie fungiert häufig als wichtiger Trendindikator und entscheidet oftmals darüber, ob eine Erholung lediglich eine Gegenbewegung bleibt oder sich daraus ein nachhaltiger Aufwärtstrend entwickelt.

Besonders wichtig ist dabei die Rückeroberung der ehemaligen Range-Unterstützung. Diese Zone wurde während des jüngsten Abverkaufs unterschritten und stellt nun einen Widerstandsbereich dar. Gelingt es Bitcoin, dieses Niveau zurückzuerobern und anschließend als Unterstützung zu bestätigen, würde sich das technische Bild deutlich aufhellen.

It's all depending on the coming few days for #Bitcoin. Fighting the 21-MA on the daily timeframe, and also looking to hold the earlier range support as support again. If that happens, the next targets are quite clear for me:

– $74,000

– $79,000 Given the strong momentum in… pic.twitter.com/ISE9TsipZp — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 17, 2026

Genau darauf verweist van de Poppe in seiner Analyse. Sollte Bitcoin oberhalb dieser Zone schließen und die Unterstützung erfolgreich verteidigen, sieht er die nächsten Kursziele bereits bei 74.000 und anschließend bei 79.000 US-Dollar. Das würde einem Anstieg von rund 14 bis 22 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entsprechen.

Interessant ist dabei auch sein Blick auf den Gesamtmarkt. Anders als in früheren Marktzyklen zeigen viele Altcoins aktuell relative Stärke. Während Bitcoin in den vergangenen Monaten schwächelte, konnten zahlreiche Altcoins bereits deutliche Erholungen einleiten. Nach Einschätzung des Analysten ziehen die Altcoins den Markt derzeit sogar eher nach oben, anstatt von Bitcoin nach unten gezogen zu werden.

Genau deshalb könnten die nächsten Handelstage besonders wichtig werden. Hält Bitcoin die zurückeroberte Unterstützungszone und etabliert sich oberhalb des 21-Tage-Durchschnitts, würde dies die Wahrscheinlichkeit einer größeren Erholung deutlich erhöhen. Scheitert der Ausbruch hingegen, dürfte die Zone um 60.000 US-Dollar erneut in den Fokus rücken. Die technische Entscheidung steht damit unmittelbar bevor – und könnte den Kursverlauf für die kommenden Wochen maßgeblich bestimmen.

FOMC Ausblick: Treibt Kevin Warsh Bitcoin final an?

Der heutige Handelstag steht für Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt ganz im Zeichen der US-Notenbank. Nach dem jüngsten Rücksetzer ist die Unterstützung bei 65.500 US-Dollar zunächst verloren gegangen. Genau diese Marke galt in den vergangenen Tagen als entscheidender Bereich für die kurzfristige Marktstruktur. Mit dem Bruch dieser Zone hat sich das technische Bild eingetrübt. Laut dem Analysten „That Martini Guy“ handelt es sich um die erste wirklich bedeutende Veränderung im Chart seit dem jüngsten Rebound von den Tiefs um 60.000 US-Dollar.

Nun richtet sich der Blick vollständig auf das FOMC-Meeting. Besonders spannend: Es handelt sich um das erste geldpolitische Event unter der Führung von Kevin Warsh. Entsprechend hoch sind die Erwartungen der Marktteilnehmer. Während eine Zinspause weitgehend eingepreist scheint, werden vor allem die Aussagen zur weiteren Geldpolitik und die aktualisierten Projektionen genau analysiert werden.

The $65,500 range support we were watching has now been lost. That's the first meaningful change on the chart. Earlier, I said Bitcoin was sitting at a decision point ahead of FOMC. We're now starting to get that answer. As things stand, Bitcoin is trading below range… pic.twitter.com/3ZiXLnVbvI — That Martini Guy ₿ (@MartiniGuyYT) June 17, 2026

Aus charttechnischer Sicht befindet sich Bitcoin aktuell in einer kritischen Zone. Die ehemalige Unterstützung bei 65.500 US-Dollar fungiert nun als Widerstand. Darüber wartet mit rund 66.850 US-Dollar die nächste Hürde. Erst wenn Bitcoin beide Marken zurückerobern kann, würde sich das kurzfristige Bild wieder deutlich aufhellen. In diesem Fall könnten erneut höhere Kursziele in den Fokus rücken.

Auf der Unterseite verweist der Analyst hingegen auf die Region um 63.500 US-Dollar. Diese stellt die nächste größere Unterstützung dar und könnte angelaufen werden, falls die Abwärtsdynamik nach dem FOMC anhält. Genau deshalb dürfte die Reaktion des Marktes auf die Aussagen der Fed heute entscheidend sein.

$BTC short-term bounce is in play. FOMC meeting is happening today, exactly when the US-Iran peace deal is very close. IMO, Bitcoin could show some strength but eventually it's going to $55,000. pic.twitter.com/UYdduDovXR — Niels (@Web3Niels) June 17, 2026

Die kommenden Stunden könnten somit die Richtung für die nächsten Wochen vorgeben. Ein überraschend lockerer Ton von Kevin Warsh könnte Risikoanlagen und Kryptowährungen Rückenwind verleihen. Bleibt die Fed hingegen restriktiv oder signalisiert weniger Zinssenkungen als erhofft, dürfte der Druck auf Bitcoin zunächst bestehen bleiben.

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