Institutioneller Hype trifft auf L3-Perle: Warum LiquidChain nach der Hyperliquid-Rallye in den Fokus der Whales rückt

Das Wichtigste in Kürze

HYPE legt im Monatsvergleich um 70 % zu, gestützt durch 10 Mrd USD Open Interest.

LiquidChain meldet derweil Fortschritte im laufenden Token-Presale.

Der Kryptomarkt zeigt sich wieder von seiner dynamischen Seite, und smarte Investoren richten ihren Blick auf die nächste Generation von Infrastruktur-Projekten. Diese Woche sorgt vor allem Hyperliquid für Furore: Der native Token HYPE verzeichnete in den letzten sieben Tagen ein Plus von 17 % und blickt auf ein monatliches Wachstum von satten 70 % zurück. Dahinter steckt kein bloßer Hype, sondern ein handfester Trend: Institutionelle Akteure allokieren massiv Kapital in On-Chain-Derivateplattformen, die echte, transparente Erträge generieren.

Aktuell notiert HYPE nahe der Marke von 73 $ bei einer beeindruckenden Marktkapitalisierung von über 18 Milliarden $. Ein Open Interest von rund 10 Milliarden $ sowie ETF-Zuflüsse von mehr als 160 Millionen $ in den vergangenen Wochen unterstreichen, dass hier langfristiges, strategisches Kapital am Werk ist. Doch während die Bewertung von Hyperliquid bereits reift, suchen renditeorientierte Investoren nach dem nächsten asymmetrischen Hebel im Bereich der Cross-Chain-Infrastruktur.

Genau hier kommt LiquidChain (LIQUID) ins Spiel. Das innovative Layer-3-Projekt, das die gravierende Fragmentierung der Liquidität im Web3-Bereich lösen will, zieht im laufenden Presale massives Interesse auf sich. Mit bereits über 842.000 $ an eingesammeltem Kapital rückt der Meilenstein von 1 Million $ in greifbare Nähe. Für Whales und Early Adopter bietet sich hier eine exklusive Gelegenheit, sich in einem frühen Stadium zu positionieren.

Hyperliquid als institutioneller Wegbereiter: Nachhaltige Tokenomics im Fokus

Die jüngsten HYPE-ETF-Aktivitäten haben gezeigt, dass traditionelle Finanzakteure DeFi-Plattformen zunehmend als produktive Unternehmen bewerten. Die über 160 Millionen $, die in entsprechende Produkte geflossen sind, stützen ein hochgradig effizientes Ökosystem: Die Handelsgebühren der Hyperliquid-Börse fließen teilweise in einen dedizierten Unterstützungsfonds, der für kontinuierliche Marktkäufe des HYPE-Tokens genutzt wird.

Dieses direkte Feedback-Loop-Modell – hohe Handelsaktivität führt zu verstärkten Rückkäufen – schafft eine solide fundamentale Basis für den Tokenpreis. Hinzu kommt das transparente On-Chain-Ausführungsmodell, das ohne Intermediäre auskommt. Der bekannte Marktanalyst Tom Degen betont, dass genau diese Kombination aus verifizierbarer On-Chain-Aktivität und klaren Anreizstrukturen den Nerv der institutionellen Investoren trifft.

$HYPE ETFs pulled in $163M in one month. Why? The Wall Street is buying an onchain exchange. For them, $HYPE is a business: An onchain derivatives exchange with real volume / revenue + a transparent buyback mechanism. • $240B+ in 30D volume

• $8.6B in OI

• $1B+ in… pic.twitter.com/znoazv4eGf — Tom ⛩ (@Tom_Degen68) June 16, 2026

Während Hyperliquid demonstriert, wie wertvoll integrierte Liquidität ist, widmet sich LiquidChain der nächsten logischen Entwicklungsstufe: der nahtlosen Verbindung unterschiedlicher Blockchains auf Layer-3-Ebene.

LiquidChain (LIQUID): Die L3-Antwort auf die Liquiditätsfragmentierung

Das technologische Versprechen von LiquidChain (LIQUID) ist ambitioniert und hochgradig investabel: Eine dedizierte Layer-3-Blockchain soll als vereinheitlichte Ausführungsebene fungieren. Ziel ist es, die enorme Kapitalbasis von Bitcoin, die tiefe DeFi-Infrastruktur von Ethereum und die extremen Transaktionsgeschwindigkeiten von Solana in einem einzigen Ökosystem zu verschmelzen – und das völlig ohne das riskante und umständliche Wrapping von Assets.

Dank einer hochoptimierten Virtual Machine und vertrauensminimierten Verifizierungsprotokollen können Entwickler dApps, DeFi-Protokolle oder Memecoins einmalig aufsetzen und sofort die Liquidität aller angebundenen Netzwerke nutzen. Dies sorgt für maximale Kapitaleffizienz und eliminiert die typischen Reibungsverluste im Cross-Chain-Handel.

The secrets of The Order are within. Are you ready to find out what they are? 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/cKT8nEK5R2 — LiquidChain (@getliquidchain) June 11, 2026

Aus Investorensicht sind vor allem die Tokenomics und die aktuelle Presale-Phase spannend. Der LIQUID-Token ist das Herzstück des Netzwerks und steuert sämtliche Kernfunktionen. Aktuell befindet sich das Projekt in Phase 75 des Presales zu einem äußerst attraktiven Einstiegspreis von 0,0147 $ pro Token. Wer seine Token direkt im Staking-Pool hinterlegt, profitiert von einer dynamischen jährlichen Rendite (APY) von aktuell 1.322 % – ein starker Anreiz für frühe Unterstützer, die ihre Bestände vor dem offiziellen Marktstart maximieren wollen.

Risikobewertung und smarter Einstieg: So sichern Sie sich LIQUID

Trotz der glänzenden Aussichten und der starken technologischen Basis sollten Investoren stets eine gesunde Risikovorsorge treffen. Early-Stage-Investments im Kryptobereich bieten zwar überdurchschnittliche Renditechancen, gehen jedoch naturgemäß mit einer höheren Volatilität und Entwicklungsrisiken einher. Eine wohlüberlegte Positionsgröße ist daher der Schlüssel zum Erfolg.

Der Einstieg in den Presale ist bewusst einfach und barrierefrei gestaltet. Über die offizielle LiquidChain-Presale-Website können Anleger ihre Web3-Wallet verbinden und Token zum aktuellen Preis von 0,0147 $ erwerben. Unterstützt werden Zahlungen via BTC, ETH, SOL, BNB, gängigen Stablecoins sowie klassischer Kreditkarte.

Wer die Chance nutzen und sich frühzeitig positionieren möchte, findet in unserer detaillierten Anleitung zum LiquidChain kaufen alle notwendigen Schritte unkompliziert erklärt.

Zusätzlich lässt sich der Presale direkt über die beliebte Krypto-App Best Wallet abwickeln, die bequem über den Apple App Store oder Google Play heruntergeladen werden kann.

Um keine wichtigen Updates zu Meilensteinen, Listings oder Tokenomics-Ankündigungen zu verpassen, lohnt sich ein Blick auf den offiziellen LiquidChain X-Kanal sowie der Beitritt zur aktiven Community im Telegram-Kanal.

Hier geht es direkt zur Projektseite: Besuchen Sie LiquidChain.