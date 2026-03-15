Bitcoin Prognose: Santiment optimistisch – Wale kaufen wieder

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin steigt auf 71.500 US-Dollar, Analysten werden bullisch.

Bitcoin-Wale bauen ihr Exposure im Markt wieder aus.

Günstige Bewertung bei Bitcoin weckt Fantasie.

Bitcoin zeigt sich zum Wochenende erneut stabil. In den letzten 24 Stunden konnte die größte Kryptowährung moderat zulegen und wird aktuell bei rund 71.500 US-Dollar gehandelt. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von etwa 7 %.

Auffällig ist dabei insbesondere die relative Stärke gegenüber traditionellen Assetklassen. Während Aktienmärkte zuletzt unter geopolitischen Spannungen und makroökonomischen Unsicherheiten litten, konnte Bitcoin seine Position behaupten und teilweise sogar zulegen. Immer häufiger wird BTC in diesem Umfeld wieder als alternative Wertanlage wahrgenommen.

Diese Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass sich Bitcoin zunehmend von klassischen Risikoassets entkoppelt und stärker als eigenständiger Markt mit eigenen Treibern wahrgenommen wird.

Santiment-Analyse: Wale akkumulieren Bitcoin – Marktstimmung wird bullischer

Eine aktuelle Analyse des On-Chain-Analysehauses Santiment zeigt mehrere Entwicklungen, die für den Bitcoin-Markt aktuell besonders relevant sind. Besonders bemerkenswert ist zunächst die Entkopplung von traditionellen Märkten. Während der S&P 500 in den vergangenen Wochen rund 2,2 % verloren hat, konnte Bitcoin im gleichen Zeitraum etwa 2,4 % zulegen. Diese Divergenz ist selten, da BTC in ruhigen Marktphasen häufig stark mit dem Aktienmarkt korreliert. In Zeiten geopolitischer Unsicherheit kann sich dieses Verhältnis jedoch auflösen, weil Bitcoin zunehmend als nicht-staatlicher Wertspeicher betrachtet wird.

Ein weiterer zentraler Punkt ist das Verhalten der sogenannten Whales, also großer Marktteilnehmer. Laut Santiment zeigen Wallets mit 10 bis 10.000 BTC seit rund zwei Wochen wieder eine klare Akkumulationsphase. Diese Gruppe kontrolliert mehr als zwei Drittel des gesamten Bitcoin-Angebots und gilt daher als wichtiger Indikator für institutionelle oder kapitalkräftige Investoren. Nachdem diese Adressen seit Mitte Januar eher verkauft hatten, ist die Rückkehr zur Akkumulation ein deutlich bullisches Signal.

Gleichzeitig entsteht jedoch eine komplexe Marktdynamik. Während große Investoren wieder Bitcoin aufbauen, zeigen Retail-Trader weiterhin eine starke Kaufbereitschaft bei Rücksetzern. Historisch betrachtet erreicht der Markt häufig erst dann einen klaren Boden, wenn private Anleger eher kapitulieren. Die aktuelle Situation deutet daher eher auf eine Übergangsphase hin, in der der Markt noch nach einer klaren Richtung sucht.

Auch die Stimmungsanalyse in sozialen Medien liefert interessante Hinweise. Der Anteil positiver Kommentare über Bitcoin liegt derzeit etwa doppelt so hoch wie negative Beiträge. Ein solch stark optimistisches Sentiment wurde zuletzt vor rund sechs Wochen beobachtet. Das zeigt zwar ein wachsendes Vertrauen der Anleger, kann kurzfristig aber auch ein Warnsignal sein, da extreme Euphorie häufig lokalen Hochpunkten vorausgeht.

Bitcoin günstig bewertet – attraktiver Einstieg

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die MVRV-Kennzahl, die Marktwert und realisierten Wert vergleicht. Während kurzfristige Trader aktuell leicht im Gewinn liegen, befinden sich langfristige Bitcoin-Holder laut Santiment etwa 25 % im Minus. Historisch gesehen galten solche Phasen häufig als attraktive langfristige Einstiegszonen, da sie zeigen, dass viele Investoren bereits Verluste tragen und das Risiko weiterer großer Abverkäufe begrenzt sein kann.

Interessant ist zudem die aktuelle Situation am Derivatemarkt. Trotz der jüngsten Kursstabilisierung bleiben Funding Rates auf vielen Börsen negativ, was bedeutet, dass Trader überwiegend auf fallende Kurse setzen. Eine solche Konstellation kann die Grundlage für einen sogenannten Short Squeeze bilden.

Sollte Bitcoin weiter steigen, könnten Short-Positionen liquidiert werden und zusätzliche Kaufdynamik auslösen. Das würde eine bullische Bitcoin Prognose weiter untermauern.

Insgesamt zeichnet Santiment damit ein gemischtes, aber langfristig konstruktives Bild: Whale-Akkumulation und negative Langfrist-MVRV sprechen für eine mögliche Bodenbildung, während optimistische Retail-Stimmung und geopolitische Unsicherheit kurzfristige Risiken darstellen. Der Markt scheint sich aktuell in einer Phase der Konsolidierung zu befinden – möglicherweise die Ruhe vor einer größeren Bewegung.