XRP Analyse: Bullische Ripple Prognose, Aktivität explodiert auf 3 Mio.

Das Wichtigste in Kürze

XRP Aktivität zieht laut Analysten wieder deutlich an.

Anzahl aktiver Adressen im Ripple-Ökosystem weiterhin überschaubar.

XRP Kurs zeigt tendenziell Schwäche, bleibt hinter Bitcoin und Co.

zurück.

Der Kurs von XRP zeigte sich in der vergangenen Woche vergleichsweise stabil. Während viele traditionelle Märkte zuletzt unter Druck gerieten – insbesondere US-Futures mit einer insgesamt schwachen Handelswoche – bewegte sich XRP weitgehend seitwärts und konnte auf Wochensicht dennoch rund 2 % zulegen. Damit bleibt die Performance zwar positiv, jedoch insgesamt eher moderat und deutlich weniger dynamisch als in früheren Phasen des Kryptomarktes.

Die aktuelle Price Action wirkt damit insgesamt relativ unaufgeregt. Größere Ausbrüche nach oben oder unten blieben bislang aus, stattdessen bewegt sich der Kurs weiterhin innerhalb einer engen Handelsspanne. Diese Konsolidierung ist aktuell typisch für viele größere Kryptowährungen, da sich der Markt insgesamt in einer Phase der Orientierung befindet.

Gleichzeitig gibt es dennoch einige Signale aus dem Ökosystem, die Anleger aufmerksam verfolgen. Auch wenn der Kurs kurzfristig wenig Dynamik zeigt, deutet die fortlaufende Aktivität im Netzwerk – etwa steigende Transaktionszahlen oder neue Entwicklungen rund um das XRP-Ledger – darauf hin, dass sich die fundamentale Entwicklung weiterhin fortsetzt.

Für Marktteilnehmer bleibt daher entscheidend, ob aus dieser Phase der Konsolidierung in den kommenden Wochen wieder neue Impulse für Kurs und Nutzung des Netzwerks entstehen. Wer XRP kaufen möchte, schaut stets auch auf das Ökosystem.

XRP-Netzwerkaktivität explodiert: Transaktionen nähern sich 3 Millionen pro Tag

Das XRP-Ledger erlebt derzeit einen deutlichen Anstieg der Netzwerkaktivität. Laut aktuellen Daten nähert sich die Zahl der täglichen Transaktionen inzwischen der Marke von 3 Millionen Transfers pro Tag. Noch zur Mitte des Jahres 2025 lag dieser Wert lediglich bei rund 1 Million Transaktionen täglich – innerhalb weniger Monate hat sich die Aktivität damit nahezu verdreifacht.

Ein solcher Anstieg gilt im Kryptomarkt als wichtiger Indikator für zunehmende Netzwerknutzung und reale Adoption. Während Kursbewegungen häufig kurzfristig Aufmerksamkeit erzeugen, liefert die tatsächliche Aktivität auf der Blockchain oft einen tieferen Einblick in die fundamentale Entwicklung eines Ökosystems. Steigende Transaktionszahlen deuten darauf hin, dass mehr Nutzer, Anwendungen oder institutionelle Akteure das Netzwerk aktiv verwenden.

XRP transactions are nearing 3M per day as of this week, up from ~1M per day in mid 2025. Nearly triple! Price moves attract attention. Activity shows where adoption is growing as more financial assets move on-chain. Learn more: https://t.co/seHMpTJ4yh pic.twitter.com/vdIi83XeHj — evernorthxrp (@evernorthxrp) March 13, 2026

Beim XRP-Ledger spielt dabei insbesondere die Rolle als Infrastruktur für schnelle und kostengünstige Werttransfers eine zentrale Rolle. Transaktionen können innerhalb weniger Sekunden abgewickelt werden und verursachen nur minimale Gebühren. Gerade im Bereich internationaler Zahlungen sowie bei der Tokenisierung von Vermögenswerten könnte diese Infrastruktur zunehmend relevant werden.

Der jüngste Anstieg der Aktivität könnte daher darauf hindeuten, dass immer mehr Finanztransaktionen und digitale Assets on-chain abgewickelt werden. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob diese Dynamik nachhaltig ist. Für Analysten gilt jedoch: Wenn steigende Nutzung langfristig anhält, kann dies ein wichtiger fundamentaler Treiber für das gesamte XRP-Ökosystem werden.

🚨 BREAKING: XRP PRICE JUMPS 2% AS XRPL PROCESSES RECORD BREAKING 2.7M DAILY TRANSACTIONS $XRP rallies amid massive network activity surge on XRP Ledger, marking significant adoption milestone with 2.7 million transactions processed in single day. pic.twitter.com/ii5WHyrBZR — BSCN (@BSCNews) March 13, 2026

Anzahl aktiver Adressen untermauern XRP Prognose nicht

Die On-Chain-Daten von Glassnode zeichnen allerdings ein differenzierteres Bild der tatsächlichen Netzwerkaktivität. Die Kennzahl “Number of Active Addresses” misst, wie viele einzigartige Wallet-Adressen innerhalb eines bestimmten Zeitraums Transaktionen senden oder empfangen. Sie gilt als wichtiger Indikator für die reale Nutzung einer Blockchain, da steigende Werte in der Regel auf wachsende Adoption und höhere Aktivität im Netzwerk hinweisen.

Der Blick auf die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch, dass beim XRP-Ledger seit Mitte 2025 keine nachhaltigen Aktivitätsschübe mehr zu beobachten sind. Zwar gab es in der Vergangenheit immer wieder kurzfristige Ausschläge bei den aktiven Adressen – diese waren jedoch meist nur temporär und fielen schnell wieder auf ein niedrigeres Niveau zurück. Seit dem Sommer des vergangenen Jahres bewegt sich die Kennzahl weitgehend seitwärts und bleibt deutlich unter früheren Spitzenwerten.

Damit fehlen derzeit klare Signale für eine strukturell steigende Nutzung des Netzwerks. Trotz einzelner Kursbewegungen oder kurzfristiger Aufmerksamkeit am Markt zeigt die On-Chain-Aktivität bislang keine neuen dynamischen Wachstumsimpulse, was darauf hindeutet, dass die tatsächliche Adoption des XRP-Ledgers aktuell eher stagniert. Das hat ebenfalls Einfluss auf die XRP Prognose.