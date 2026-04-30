Bitcoin Prognose: Steuer-Hammer? Das plant die Bundesregierung

Das Wichtigste in Kürze

Die Besteuerung von Bitcoin dürfte sich zeitnah ändern.

Auf EU-Ebene planen Politiker eine umfassende Besteuerung von Kryptowährungen, Frankreich und Deutschland unterstützen Vorschlag.

In Deutschland steht die einjährige Haltefrist vor dem Aus, Finanzminister Klingbeil kündigt Krypto-Steuer an.

Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin genießen in Deutschland bislang eine vergleichsweise privilegierte steuerliche Behandlung – zumindest unter bestimmten Voraussetzungen. Während Aktiengewinne grundsätzlich pauschal mit der Abgeltungssteuer belastet werden, können Krypto-Investoren ihre Gewinne nach einer Haltedauer von über einem Jahr aktuell steuerfrei realisieren.

Dieses Modell hat Deutschland international zu einem attraktiven Standort für langfristig orientierte Krypto-Anleger gemacht. Doch diese steuerliche Sonderstellung steht zunehmend unter politischem Druck. Angesichts knapper Haushaltsmittel und wachsender Finanzierungsbedarfe rücken Kryptowährungen stärker in den Fokus der Steuerpolitik. Insbesondere Bundesfinanzminister Lars Klingbeil signalisiert Reformbereitschaft. Damit könnte ein System enden, das bislang vor allem langfristige Investoren begünstigt hat – und eine deutliche steuerliche Verschärfung bevorstehen.

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Aktuelle Besteuerung von Bitcoin in Deutschland

Derzeit werden Kryptowährungen in Deutschland steuerlich nicht wie klassische Kapitalanlagen behandelt, sondern als sogenannte „private Veräußerungsgeschäfte“. Das bedeutet: Gewinne aus dem Verkauf von Bitcoin oder anderen digitalen Assets sind grundsätzlich steuerpflichtig, wenn zwischen Kauf und Verkauf weniger als ein Jahr liegt. In diesem Fall unterliegt der Gewinn dem persönlichen Einkommensteuersatz, der je nach individueller Situation deutlich über der pauschalen Abgeltungssteuer von 25 Prozent liegen kann.

Anders sieht es aus, wenn Anleger ihre Kryptowährungen länger als zwölf Monate halten. In diesem Fall sind Gewinne aktuell vollständig steuerfrei – unabhängig von der Höhe des Gewinns. Diese Regelung gilt als einer der zentralen Vorteile des Krypto-Standorts Deutschland. Zusätzlich existiert eine Freigrenze von 600 Euro pro Jahr für private Veräußerungsgeschäfte. Wird diese Grenze überschritten, ist der gesamte Gewinn steuerpflichtig, nicht nur der darüber liegende Betrag.

Auch beim Tausch von Kryptowährungen – etwa Bitcoin gegen Ethereum – handelt es sich steuerlich um ein Veräußerungsgeschäft, das entsprechend bewertet wird. Das führt in der Praxis zu einer komplexen Dokumentationspflicht für Anleger, da jede Transaktion einzeln betrachtet werden muss.

Neue Krypto-Steuer auf EU-Ebene debattiert

Parallel zu nationalen Reformüberlegungen nimmt auch auf europäischer Ebene die Diskussion über eine stärkere Besteuerung von Kryptowerten Fahrt auf. Im Rahmen der Verhandlungen zum nächsten mehrjährigen EU-Haushalt, dem European Parliament-Budget für den Zeitraum 2028 bis 2034, wurde eine neue Einnahmequelle ins Spiel gebracht: eine Abgabe auf Kapitalgewinne aus Kryptowerten.

Der nächste Schock: Auch auf EU-Ebene wird nun eine neue Steuer auf Krypto-Gewinne diskutiert . 🇪🇺🚨 Die Idee hat es in die Verhandlungsposition des Europaparlaments geschafft und wird wohl von der Regierung Deutschlands und Frankreichs befürwortet. 😳

⬇️https://t.co/NqV4SMbCet — Blocktrainer (@blocktrainer) April 29, 2026

Das Europäische Parlament hat hierzu eine Verhandlungsposition verabschiedet, die unter anderem vorsieht, neue Eigenmittel für den Haushalt zu erschließen. Neben digitalen Dienstleistungen, Online-Glücksspiel und CO₂-bezogenen Abgaben wird explizit auch eine Steuer auf Krypto-Gewinne genannt. Ziel ist es, zusätzliche Einnahmen in Höhe von rund 60 Milliarden Euro jährlich zu generieren, ohne die Beiträge der Mitgliedstaaten zu erhöhen.

In der offiziellen Mitteilung wird deutlich, dass Kryptowährungen zunehmend als relevante wirtschaftliche Größe betrachtet werden, die in die Finanzierung gemeinsamer EU-Ausgaben einbezogen werden könnte. Der geplante Haushalt soll insgesamt ein Volumen von über zwei Billionen Euro erreichen. Ob und in welcher konkreten Form eine solche Krypto-Abgabe umgesetzt wird, ist derzeit noch offen. Klar ist jedoch: Die Diskussion hat eine neue Ebene erreicht und könnte langfristig zu einer europaweit einheitlicheren Besteuerung führen.

Neue Steuerpläne in Deutschland nehmen Gestalt an

Auch in Deutschland verdichten sich die Hinweise auf mögliche Änderungen bei der Krypto-Besteuerung. Zwar existiert bislang kein konkreter Gesetzesentwurf, doch politische Signale deuten darauf hin, dass das bisherige System überprüft werden könnte. Insbesondere die steuerfreie Veräußerung nach einem Jahr Haltedauer steht im Fokus der Debatte.

Vizekanzler und Finanzminister @LarsKlingbeil gerade auf der Bundespressekonferenz: „Wir wollen die Kryptowährungen anders besteuern.“ pic.twitter.com/yKJWDCzGFW — Blocktrainer (@blocktrainer) April 29, 2026

Ein mögliches Szenario wäre die Gleichstellung von Kryptowährungen mit klassischen Kapitalanlagen. In diesem Fall könnten Gewinne künftig unabhängig von der Haltedauer mit der Abgeltungssteuer belegt werden. Eine solche Reform würde die steuerliche Attraktivität von langfristigen Krypto-Investments deutlich reduzieren und könnte das Verhalten vieler Anleger verändern.

Zudem stellt sich die Frage, wie nationale und europäische Maßnahmen künftig zusammenspielen würden. Sollte eine EU-weite Krypto-Steuer eingeführt werden, wäre unklar, ob diese zusätzlich zu nationalen Steuern erhoben wird oder bestehende Regelungen ersetzt. Diese Unsicherheit erschwert derzeit eine klare Einschätzung der künftigen Steuerlast für Anleger.

Finanzminister Klingbeil @larsklingbeil deutet hier an, dass die 1-jährige Haltefrist von Bitcoin und Kryptos fallen soll, damit er noch mehr Geld verschenken und verbrennen kann. Die Altersvorsorge soll erschwert werden. Altersarmut wird gefördert. SPD = Sie plündern… pic.twitter.com/rpoNZQ8XQt — Techaktien (@Techaktien1) April 29, 2026

Fest steht jedoch: Die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen steht vor einem möglichen Wendepunkt. Anleger in Deutschland sollten sich darauf einstellen, dass die bislang vergleichsweise günstigen Rahmenbedingungen in Zukunft restriktiver werden könnten.

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