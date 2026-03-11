Bitcoin Prognose: Strategy geht All-in und kann eigentlich nur gewinnen

Das Wichtigste in Kürze

STRC und Strategy können in unterschiedlichen Marktphasen profitieren.

STRC bringt einen anderen Ansatz als die Strategy-Aktie.

Saylor und Strategy kaufen weiter Bitcoin, über 700k im Portfolio.

Strategy gilt weiterhin als die bekannteste Bitcoin-Treasury der Welt. Michael Saylor ist seit Jahren der prominenteste Corporate-Bitcoin-Bulle, und das Unternehmen hat diese Wette immer weiter ausgebaut. Mittlerweile hält Strategy weit über 700.000 BTC, obgleich die jüngste Kurskorrektur Buchverluste brachte. Aktuell ist Saylor underwater und könnte dennoch langfristig profitieren.

Strategy has acquired 17,994 BTC for ~$1.28 billion at ~$70,946 per bitcoin. As of 3/8/2026, we hodl 738,731 $BTC acquired for ~$56.04 billion at ~$75,862 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/wB1k3Nt1xa — Michael Saylor (@saylor) March 9, 2026

Die These: Saylor profitiert in schwachen wie in starken Märkten

Der Tenor des hiesigen Analysten ist schnell zusammengefasst: Strategy habe mit seinem Kapitalmarktmodell inzwischen eine Struktur geschaffen, in der Michael Saylor in fast jedem Marktumfeld neue Bitcoin-Nachfrage erzeugen kann. Vereinfacht lautet die Logik: Fallen Aktienmärkte oder steigt die Risikoaversion, könnten Anleger stärker auf ein hoch verzinstes, relativ stabil konstruiertes Instrument wie STRC schauen. Läuft der Markt dagegen riskanter und spekulativer, profitiert eher die Stammaktie MSTR, über die Strategy ebenfalls Kapital einsammeln kann. In beiden Fällen würde neues Kapital potenziell in die Strategy-Bilanz fließen – und damit mittelbar in weitere Bitcoin-Käufe.

So @saylor is going to pump TENS OF BILLIONS into Bitcoin through $STRC 🟧Stocks Dump → Market runs to yield $STRC → Saylor buys $BTC

🟩Stocks Pump → Market buys $MSTR → Saylor buys $BTC Just yesterday, STRC had enough volume to buy 2,000 BTC ($139M) If we start seeing… https://t.co/H4GJaQMpCc — gum (@gumsays) March 11, 2026

Ganz so simpel ist es in der Realität zwar nicht. Denn weder STRC noch MSTR garantieren automatisch dauerhaft frische Milliarden. Aber die Grundidee hinter der These ist nachvollziehbar: Strategy hat seine Kapitalstruktur in den vergangenen Quartalen massiv verbreitert. Das Unternehmen betont selbst, dass MSTR und STRC komplementär funktionieren sollen. MSTR sei das Vehikel für verstärkte, volatilere Bitcoin-Exponierung, während STRC als Digital-Credit-Instrument stabilere Ertrags- und Volatilitätsprofile ansprechen soll. Strategy formuliert das offen so, dass STRC die Volatilität für Kreditinvestoren reduzieren und zugleich Wachstum im „Bitcoin Per Share“-Modell von MSTR ermöglichen soll.

Genau daraus speist sich der bullische Blick vieler Analysten: Strategy ist längst nicht mehr nur eine börsennotierte Firma mit großem Bitcoin-Bestand, sondern zunehmend eine Art Kapitalmarktmaschine rund um Bitcoin.

Dieses Modell funktioniert nur, solange Investoren den verschiedenen Strategy-Papieren weiter Vertrauen schenken. Zudem weist Strategy selbst darauf hin, dass die Preferred-Securities nicht durch die Bitcoin-Bestände besichert sind, sondern lediglich einen bevorrechtigten Anspruch auf Residualwerte der Gesellschaft haben. Dennoch gilt STRC für viele Anleger als Krypto-Geheimtipp mit indirektem Exposure zum Markt.

Was ist STRC überhaupt? Das steckt hinter dem neuen Strategy-Instrument

STRC, von Strategy unter dem Namen „Stretch“ vermarktet, ist eine variable, unbefristete Vorzugsaktie. Offiziell spricht das Unternehmen von „Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock“. Das Papier hat einen Nennwert beziehungsweise „stated amount“ von 100 US-Dollar je Aktie und wurde im Juli 2025 zunächst mit einem Ausgabepreis von 90 US-Dollar pro Aktie platziert. Die Dividenden sind kumulativ und werden – sofern vom Board erklärt – monatlich in bar gezahlt.

Der entscheidende Unterschied zu klassischen Preferred Stocks liegt in der Variabilität. Strategy passt die Dividendenrate regelmäßig an, um STRC möglichst nahe an der 100-Dollar-Marke zu halten und die Kursschwankungen zu dämpfen. Auf der offiziellen STRC-Seite nennt Strategy das ausdrücklich als Ziel: Die monatlich angepasste Dividendenrate soll Handel um den Par-Wert fördern und Preisvolatilität „herausstrippen“.

Aktuell weist Strategy für März 2026 eine annualisierte Dividendenrate von 11,50 Prozent aus; bereits in der Q4-Mitteilung zeigte das Unternehmen, wie die Rate Monat für Monat von zunächst 9,00 Prozent auf 11,25 Prozent angehoben wurde.

Record day for $STRC. $409M – Daily Traded Volume (highest ever)

3% – 30D Volatility (lowest ever)

$99.78 – 1M VWAP (highest ever) pic.twitter.com/UuQJvU17I1 — Strategy (@Strategy) March 10, 2026

Damit ist STRC im Kern ein Versuch, Bitcoin-nahes Unternehmensrisiko in ein Produkt zu übersetzen, das eher wie kurzlaufender, hochverzinslicher Credit wirken soll. Strategy bezeichnet STRC selbst als „Short Duration High Yield Credit“.

Für den Markt ist STRC deshalb so spannend, weil es einen anderen Anlegerkreis ansprechen könnte als MSTR. Wer maximale Bitcoin-Hebelwirkung sucht, schaut eher auf die Stammaktie. Wer dagegen laufende Ausschüttungen und geringere Volatilität bevorzugt, könnte STRC interessanter finden.

Genau darin liegt die strategische Bedeutung: Strategy erweitert den Investorenkanal rund um die eigene Bitcoin-Story. Ob STRC dauerhaft so erfolgreich bleibt wie von Bullen erhofft, ist offen. Doch aktuell sehen wir Momentum zugunsten von Strategy und STRC. Eine Bitcoin Prognose ohne Strategy scheint auch 2026 nicht möglich.