Trump vor Bitcoin-Reserve-Ankündigung: Was das Weiße Haus plant

Das Wichtigste in Kürze

Patrick Witt kündigt konkrete Protokolle zur Verwaltung der US-Bitcoin-Reserve in den nächsten Wochen an.

Die Trump-Regierung plant die Überführung des Executive Orders in den legislativen CLARITY Act.

Eine gesetzliche Verankerung würde staatliche Bitcoin-Verkäufe stoppen und eine globale strategische Verknappung auslösen.

Das Weiße Haus macht Druck: Patrick Witt, Executive Director im President’s Council of Advisers for Digital Assets, hat in einem Interview mit dem Thinking Crypto Podcast ein „großes Update“ zur strategischen Bitcoin-Reserve der Trump-Administration in Aussicht gestellt – und das innerhalb der nächsten Wochen. Die Hinweise verdichten sich, dass die USA kurz davor stehen, ihre Bitcoin-Strategie erstmals legislativ zu untermauern.

Strategische Bitcoin-Reserve: Vom Executive Order zur Gesetzgebung

Die Grundlage für die Strategic Bitcoin Reserve legte Trump bereits im März 2025 per Executive Order. Der Erlass kapitalisiert die Reserve zunächst ausschließlich mit Bitcoin, der dem US-Finanzministerium durch Strafverfolgungsmaßnahmen oder zivilrechtliche Einziehungsverfahren zugefallen ist – ein budgetneutraler Ansatz, der keine direkten Steuergelder erfordert. Gleichzeitig wurden alle Bundesbehörden verpflichtet, ihre eigenen Bitcoin-Bestände innerhalb von 30 Tagen zu prüfen und gegebenenfalls an das Finanzministerium zu übertragen.

Parallel dazu richtete der Erlass einen separaten U.S. Digital Asset Stockpile ein, der weitere digitale Vermögenswerte der Regierung umfasst. Damit positioniert die Trump-Administration Bitcoin erstmals formal als strategische Reserveanlage – vergleichbar mit der Strategic Petroleum Reserve, aber im digitalen Zeitalter.

US-Bitcoin-Reserve vor Mega-Update: Insider werden unruhig

Witts Ankündigung: Was „großes Update“ bedeuten könnte

Laut aktuellen Aussagen von Witt gegenüber Podcast-Host Tony Edward soll die bevorstehende Ankündigung konkrete Protokolle für Erwerb, Verwahrung und Verwaltung von Bitcoin beinhalten – möglicherweise ergänzt durch Integrationspläne mit bestehenden föderalen Finanzsystemen. Ob das Update per Pressekonferenz im Weißen Haus, als Policy Paper oder im Rahmen einer Krypto-Konferenz kommuniziert wird, ist noch offen.

Zentral ist dabei die Koordination mit dem Kongress: Witt betonte, die Administration arbeite aktiv daran, den Executive Order legislativ zu kodifizieren. Im Mittelpunkt steht der CLARITY Act, ein Gesetzesentwurf, der die Reserve formal im US-Rechtssystem verankern soll – bislang noch in der Diskussionsphase, aber unter wachsendem politischem Momentum. Trumps Engagement für die Krypto-Branche hat zuletzt deutlich an Intensität gewonnen.

Marktimplikationen: Angebotsverknappung und institutionelle Signalwirkung

Für Marktteilnehmer ist die eigentliche Frage nicht ob, sondern wann und in welchem Umfang die Reserve ausgebaut wird. Eine legislative Verankerung würde den Verkaufsdruck auf staatlich gehaltene Bitcoin dauerhaft reduzieren – eine strukturelle Angebotsverknappung, die in einem Umfeld steigender institutioneller Nachfrage erhebliche Kursrelevanz besitzen kann.

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Krypto-Analysten sprechen bereits von einem möglichen „Paradigmenwechsel“ in der US-Finanzpolitik. Sollte der Kongress die Reserve kodifizieren, würden andere Staaten unter Druck geraten, ähnliche Strategien zu entwickeln – ein geopolitischer Wettbewerb um Bitcoin-Bestände, der El Salvador heute noch als Ausnahmefall erscheinen lässt. Die wachsende institutionelle Nachfrage, sichtbar etwa an den rekordverdächtigen Bitcoin-ETF-Zuflüssen von BlackRock, würde durch ein staatliches Kaufsignal dieser Größenordnung nochmals verstärkt.

Einerseits bleibt die Reserve vorerst auf beschlagnahmte Bitcoin-Bestände beschränkt, was ihren initialen Umfang begrenzt. Andererseits hätte allein die formale Anerkennung Bitcoins als staatliche Reserveanlage durch die größte Volkswirtschaft der Welt eine Signalwirkung, die weit über die tatsächlich gehaltenen Mengen hinausgeht.

Was jetzt zu beobachten ist

In den kommenden Wochen rücken drei Entwicklungen in den Fokus: erstens die angekündigte Detailankündigung aus dem Weißen Haus selbst, zweitens die Berichte der Bundesbehörden über ihre eigenen Bitcoin-Transfers – die ersten Hinweise auf die tatsächliche Größe der Reserve liefern dürften – und drittens der Fortschritt des CLARITY Act im Kongress.

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Sollte die Ankündigung wie erwartet innerhalb der nächsten zwei Monate erfolgen, hätte dies weitreichende Konsequenzen für Marktstruktur und institutionelle Adoption. Erstmals würde eine der größten Volkswirtschaften der Welt konkret zeigen, wie Bitcoin strategisch in staatliche Strukturen integriert werden kann – ein Präzedenzfall, der die globale Debatte über digitale Reserveassets nachhaltig verändern dürfte.

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