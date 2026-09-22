Bitcoin-Rallye: BTC springt über $85.000 – Kaufrausch hält an

Bitcoin (BTC) hat in weniger als einer Woche ein Plus von über 10.000 $ verzeichnet, angetrieben durch massive Zukäufe institutioneller Akteure. Während Gemini AI prognostiziert, dass die Rallye noch weiteres Potenzial hat, werden die kommenden Handelssitzungen zeigen, ob es sich um eine nachhaltige Trendwende oder lediglich um einen Short Squeeze handelt, dem bald die Puste ausgeht. Aktuell notiert BTC bei rund 85.340 $, was einem Zuwachs von 4,6 % innerhalb von 24 Stunden entspricht, nachdem in der Spitze 87.330 $ erreicht wurden.

Diese Entwicklung markiert eine beeindruckende Kehrtwende. Noch vor wenigen Tagen hatten die gescheiterte Abstimmung über den CLARITY Act im US-Senat sowie die erste Zinserhöhung der Federal Reserve seit 2023 den Bitcoin-Kurs bis auf 75.000 $ gedrückt.

Seit diesem Tiefpunkt hat BTC erstmals seit Januar wieder die Marke von 85.000 $ zurückerobert. Das 24-Stunden-Handelsvolumen belief sich auf 62,6 Milliarden $, während die Marktkapitalisierung wieder über die Schwelle von 1,71 Billionen $ stieg.

JUST IN: BlackRock and other $BTC ETF issuers record a combined $998.95 million in inflows. pic.twitter.com/Aeh8Od3u0W — Whale Insider (@WhaleInsider) September 22, 2026

Bitcoin erreicht 88.000 $: Wer kauft auf diesem Niveau?

Strive acquired 1,355 $BTC for $107.7M at an average cost of $79,475 per bitcoin, bringing total holdings to ₿26,355.



Warrant exercises began last week, generating $21.2M in gross proceeds. Including those proceeds, 57.7% of total capital raised came from SATA.$ASST $SATA pic.twitter.com/UfrI1mRw3f — Matt Cole (@ColeMacro) September 21, 2026

Der Vermögensverwalter Strive gehört zu den aktiven Käufern. Das Unternehmen erwarb 1.355 BTC für 107,7 Millionen $ zu einem Durchschnittspreis von 79.475 $. Damit wuchs der Bestand in der Unternehmenskasse auf 26.355 BTC an, die aktuell mehr als 2,2 Milliarden $ wert sind.

Besonders die Größenordnung des Kaufs lässt aufhorchen: In der Vorwoche erwarb das Unternehmen lediglich 469 BTC für 36,6 Millionen $, womit die aktuelle Tranche etwa dreimal so groß ausfiel. Strive finanzierte den Kauf durch nicht-verwässerndes Vorzugskapital statt durch Schulden. Vorzugsaktien machten dabei 57,7 % des gesamten aufgenommenen Kapitals aus, während die Ausübung von Optionsscheinen weitere 21,2 Millionen $ an Bruttoerlösen einbrachte. Das Unternehmen kündigt seine Käufe nun regelmäßig montags an, was sich zu einem wöchentlichen Marktsignal entwickelt hat. Strive ist dabei nicht allein: Auch Strategy kehrte gestern mit dem Kauf von 950 BTC an den Markt zurück und beendete damit eine mehrwöchige Pause.

Warum ETF-Ströme schwerer wiegen als Schlagzeilen

Während Unternehmenskäufe oft die Schlagzeilen dominieren, verdeutlichen die ETF-Ströme, wohin das breite Kapital fließt – und hier zeigt der Trend steil nach oben. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 21. September Zuflüsse in Höhe von 999 Millionen $, der stärkste Tag seit Monaten. BlackRocks IBIT führte das Feld mit 381,4 Millionen $ an, gefolgt von ARKs ARKB mit 289,1 Millionen $ und Fidelitys FBTC mit 238,8 Millionen $. Diese einzige Handelssitzung machte die Abflüsse von 746 Millionen $ wett, die am 15. und 16. September registriert wurden, als das Votum zum CLARITY Act die Stimmung belastete.

Das gesamte Nettovermögen dieser Fonds beläuft sich nun auf 103 Milliarden $, bei kumulierten Zuflüssen von 56,62 Milliarden $ seit der Auflegung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass institutionelle Käufer den Ausverkauf eher als Chance denn als Signal zum Ausstieg interpretiert haben.

Gemini AI prognostiziert die nächsten Schlüsselmarken für Bitcoin

BTCUSDT Chart 1D TradingView

Das Chartbild hat sich grundlegend gewandelt. Bitcoin konnte am Montag die Marke von 82.303 $ überwinden – ein Niveau, an dem der Kurs sowohl im Mai als auch im September gescheitert war. Dieser ehemalige Widerstand fungiert nun als Unterstützung. Die Aufwärtsbewegung trieb den Preis bis auf 87.330 $, bevor eine leichte Konsolidierung einsetzte.

Gemini AI skizziert für den weiteren Verlauf folgende Roadmap:

Die zu verteidigende Basis: 82.300 $. Der durchbrochene Widerstand sollte nun als Support dienen. Tagesschlusskurse oberhalb dieser Marke halten den Ausbruch intakt.

82.300 $. Der durchbrochene Widerstand sollte nun als Support dienen. Tagesschlusskurse oberhalb dieser Marke halten den Ausbruch intakt. Das nächste Ziel: 90.000 $ bis 92.000 $. Da nach oben hin kaum technischer Widerstand besteht, ist diese Zone das natürliche nächste Ziel, sofern die ETF-Zuflüsse stabil bleiben.

90.000 $ bis 92.000 $. Da nach oben hin kaum technischer Widerstand besteht, ist diese Zone das natürliche nächste Ziel, sofern die ETF-Zuflüsse stabil bleiben. Der große Test: 98.330 $. Dieses alte Niveau aus dem Jahr 2025 stellt die letzte Hürde vor der 100.000-Dollar-Marke dar und könnte bis zum Jahresende erreicht werden.

Ein gewisses Risiko bleibt jedoch das Tempo des Anstiegs. Bitcoin ist in weniger als einer Woche um 13 % gestiegen. Der heutige Rücksetzer von 1,4 % gegenüber den Höchstständen mahnt zur Vorsicht, da durch Squeezes getriebene Bewegungen schnell korrigieren können. Ein Tagesschlusskurs unter 82.300 $ würde das Niveau von 73.836 $ wieder ins Spiel bringen. Vorerst nutzen Unternehmenskassen und ETF-Händler jedoch denselben Dip für weitere Käufe.