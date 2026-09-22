Ripple News: XRP Ledger erhält wichtiges Upgrade für RLUSD

Laut aktuellen Ripple News hat die zweiwöchige Aktivierungsphase für das PermissionDelegationV1_1-Amendment des XRP Ledgers am 21. September 2026 begonnen, nachdem 29 Validatoren ihre Zustimmung gegeben haben. Daten von XRPScan zufolge ist der frühestmögliche Live-Termin der 5. Oktober 2026 um 11:18 Uhr UTC. Voraussetzung hierfür ist, dass die Unterstützung der Validatoren während des gesamten Countdowns stabil über 80 % bleibt. Bei diesem Amendment handelt es sich um einen korrigierten Ersatz für eine frühere Version der Permission Delegation, die einen kritischen Fehler aufwies.

Dies ist keine rein routinemäßige Abstimmung. Es ist der zweite Versuch des XRPL, ein Berechtigungssystem auf Protokollebene für Emittenten regulierter Vermögenswerte einzuführen. Das Ergebnis dient gleichzeitig als Test, ob die Validatoren eine Funktion unterstützen, die Kontrollen auf Kontoebene betrifft, nachdem eine frühere Implementierung vor Erreichen des Mainnets scheiterte.

Ripple News: Wie die 80%-Schwelle den Countdown steuert

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Das Amendment wird in xrpld 3.3.0 ausgeliefert und folgt dem technischen Standard XLS-75. Dieser definiert, wie Kontoinhaber bestimmte Befugnisse an andere Konten übertragen können, ohne ihre Signaturschlüssel preiszugeben. Sollte die Unterstützung zu irgendeinem Zeitpunkt während des 14-tägigen Fensters auf 80 % oder darunter fallen, gilt der Vorschlag als abgelehnt und der Countdown wird auf Null zurückgesetzt. Dieser Prozess ähnelt dem Verfahren, das kürzlich die BatchV1_1-Abstimmung der Validatoren regelte.

Die Permission Delegation ermöglicht es einem Emittenten, gezielte Befugnisse an Compliance-Beauftragte, Asset-Manager oder andere operative Rollen zu vergeben, während die Fähigkeit zur sofortigen Widerrufung dieser Rechte erhalten bleibt. Bestimmte Kontrollen auf Kontoebene bleiben bewusst nicht übertragbar – eine Sicherheitsmaßnahme, die verhindern soll, dass Bevollmächtigte ihre eigenen Privilegien eigenmächtig erweitern. Diese Struktur spiegelt die 80 %-Schwelle wider, die bereits in früheren Berichten über XRPL-Amendment-Support-Level thematisiert wurde, wobei eine dauerhafte Supermajorität und nicht nur eine einmalige Stimmenauszählung über die Aktivierung entscheidet.

XRPL Governance: Eine zweite Chance nach dem Scheitern der ersten Implementierung

Die ursprüngliche Permission-Delegation-Funktion enthielt laut der offiziellen Historie des Amendments einen kritischen Bug und wurde deaktiviert oder ersetzt, bevor sie im Mainnet aktiviert werden konnte. PermissionDelegationV1_1 ist die gehärtete Version, die aus diesem Prozess hervorging. Sie wurde zusammen mit anderen Amendments in das breitere xrpld 3.3.0-Release integriert, das bereits Gegenstand früherer Berichterstattungen über die Validator-Adoption und Aktivierungsanforderungen des XRPL war.

Das genaue Jahr, das Datum der Entdeckung sowie die technischen Details des ursprünglichen Bugs sind im primären Datensatz nicht festgehalten und werden daher bis zu einer unabhängigen Verifizierung hier nicht aufgeführt.

Fest steht jedoch die aktuelle Arithmetik der Validator-Stimmen: 29 Stimmen unterstützen nun das korrigierte Amendment. Dies stellt eine deutliche Verschiebung gegenüber früheren Zeitpunkten im Prozess dar, als die Unterstützung noch weit unter der Aktivierungshürde lag.

Warum Ripple die Delegation auf Protokollebene als Schlüssel für RLUSD sieht

With 29 Yes votes Permission Delegation is

now also in 2-Week activation on the XRP Ledger! ✅



Big enabler for institutions, get ready to see them come on chain on the XRP Ledger!



What is this feature again?

Permission Delegation is compliance & operations building block 🧵:… pic.twitter.com/SB1HwMhEG0 — Vet (@Vet_X0) September 21, 2026

Lauren Berta, Ripples Stablecoin Product Lead, verknüpfte das Upgrade mit den institutionellen Anforderungen für Emittenten regulierter Assets, insbesondere für RLUSD. Sie beschrieb es als Weg, eine Aufgabentrennung direkt auf Protokollebene zu erreichen, anstatt auf Off-Chain-Workarounds angewiesen zu sein. Das RLUSD-Team habe bereits mit dem Aufbau und Testen der Funktionalität in einer Entwicklungsumgebung begonnen, was jedoch noch keine Mainnet-Integration darstellt. Mayukha Vadari, Ingenieurin bei RippleX, wies zudem auf einen Anwendungsfall für Privatanleger hin: Inhaber von „Blackholed“-Emittenten-Konten könnten ausgewählte Verantwortlichkeiten, wie die Verwaltung einer Kontodomäne, an ein vertrauenswürdiges Konto delegieren, bevor sie ihre Emittentenschlüssel dauerhaft sperren.

Der Zeitplan der Aktivierung rückt die Abstimmung in die Nähe von Ripple Swell, der jährlichen Konferenz des Unternehmens, die vom 27. bis 29. Oktober stattfindet. Auch wenn dies in der Primärberichterstattung eher als relevantes Thema für Konferenzdiskussionen und nicht als bestätigter Agendapunkt gewertet wird, bleibt die wichtigste Ripple News vorerst, ob der Konsens der Validatoren bis zum 5. Oktober über 80 % bleibt.