Bitcoin scheitert an Schlüsselmarke – kommt der Abverkauf oder das Comeback?

Das Wichtigste in Kürze

Bei Bitcoin steht eine wichtige Entscheidung an, erste Ablehnung bei 80.000 US-Dollar.

Langfristig könnte BTC laut Fidelity auf aktuellem Niveau attraktiv sein.

Bitcoin Hyper setzt auf mehr Nutzen für BTC, nächster Kurstreiber denkbar.

Bitcoin zeigt sich zum Wochenausklang und pünktlich zum Start in den Mai wieder deutlich stabilisiert. In den letzten 24 Stunden konnte die führende Kryptowährung rund zwei Prozent zulegen und notiert aktuell wieder oberhalb von 78.000 US-Dollar. Damit scheint sich kurzfristig eine Erholung durchzusetzen, nachdem die vergangenen Wochen von Unsicherheit geprägt waren.

Dennoch steht der Markt nun an einem entscheidenden Punkt: Die jüngste Aufwärtsbewegung trifft auf zentrale Widerstände, während gleichzeitig wichtige On-Chain-Daten ein gemischtes Bild zeichnen. Die Frage ist nun, ob der Markt genügend Stärke entwickelt, um den Aufwärtstrend fortzusetzen – oder ob eine erneute Korrektur bevorsteht.

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Glassnode-Analyse: Widerstand bestätigt, Entscheidung steht bevor

Die aktuelle Analyse von Glassnode zeigt klar, dass Bitcoin an einer kritischen Marke gescheitert ist. Der Kurs wurde sowohl am „True Market Mean“ bei rund 79.000 US-Dollar als auch an der Cost Basis kurzfristiger Investoren abgewiesen. Genau dieses Verhalten gilt als typisch für Bärenmarkt-Rallyes: Sobald der Preis in die Nähe des durchschnittlichen Einstiegskurses kurzfristiger Marktteilnehmer kommt, steigt der Verkaufsdruck deutlich an, da viele Anleger ihre Positionen mit Gewinn schließen wollen.

Besonders auffällig ist dabei der sprunghafte Anstieg der realisierten Gewinne kurzfristiger Holder, die zeitweise ein Niveau von rund 4 Milliarden US-Dollar pro Stunde erreichten. Diese massive Distribution zeigt, dass die Rallye aktiv zum Ausstieg genutzt wurde – ein klares Zeichen dafür, dass die Nachfrage nicht stark genug war, um das Angebot vollständig zu absorbieren.

Trotz dieser Schwäche gibt es auch stabilisierende Faktoren. Eine bedeutende Akkumulationszone hat sich im Bereich zwischen 65.000 und 70.000 US-Dollar gebildet. Dort haben Investoren in den vergangenen Monaten verstärkt Bitcoin eingesammelt, was diese Region zu einer wichtigen Unterstützungszone macht. Sollte der Kurs jedoch nachhaltig darunter fallen, würde sich das kurzfristige Marktbild deutlich eintrüben.

Auf der positiven Seite zeigen erste Daten, dass der Verkaufsdruck am Spotmarkt nachlässt. Das Volumen entwickelt sich wieder in Richtung Neutralität, während Käufer vorsichtig zurückkehren. Auch institutionelle Zuflüsse stabilisieren sich: ETF-Bestände erholen sich und das Open Interest an der CME beginnt sich nach vorherigen Abflüssen zu konsolidieren.

Derivatemarkt bietet Chance auf Short Squeeze

Ein besonders spannender Faktor ist die Positionierung im Derivatemarkt. Perpetual Futures weisen aktuell eine rekordhohe Netto-Short-Positionierung auf. Das deutet auf intensive Absicherungsstrategien hin – birgt aber gleichzeitig Potenzial für einen Short Squeeze, falls der Markt überraschend nach oben ausbricht.

Insgesamt bleibt die Volatilität niedrig und sowohl implizite als auch realisierte Schwankungen liegen eng beieinander. Das signalisiert ein Umfeld mit geringer Überzeugung und spricht für eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung – zumindest solange kein klarer Impuls entsteht. Bitcoin steht somit an einer Weggabelung: Entweder gelingt der Ausbruch über die Widerstandszone – oder der Fokus verlagert sich erneut auf die Unterstützungsbereiche um 68.000 US-Dollar.

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Fidelity-Experte: Marktphase bleibt konstruktiv trotz Rücksetzer

Der Fidelity-Makrostratege sieht Bitcoin weiterhin in einer spannenden und strukturell intakten Marktphase – trotz der jüngsten Korrektur von rund 126.000 auf 60.000 US-Dollar. Besonders auffällig ist laut seiner Analyse, dass sich zentrale Risikokennzahlen wie Momentum und Sharpe Ratio zuletzt wieder verbessert haben. Im Vergleich zu Gold und anderen Anlageklassen zeigt Bitcoin damit eine zunehmende relative Stärke, was auf eine effizientere Rendite im Verhältnis zum Risiko hindeutet.

I continue to watch Bitcoin here following its mild winter from $126k to $60k. Its momentum and Sharpe Ratio continues to improve vs gold and other asset classes (including commodities). There has been a clear rotation away from gold ETPs back into Bitcoin ETPs. While Bitcoin’s… pic.twitter.com/0N7XG3S8uJ — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) May 1, 2026

Ein weiterer entscheidender Punkt ist die beobachtete Kapitalrotation: Während zuvor verstärkt Gelder in Gold-ETPs geflossen sind, scheint sich dieser Trend aktuell umzukehren. Kapital bewegt sich wieder zurück in Bitcoin-Produkte, was als Hinweis auf steigendes institutionelles Interesse gewertet werden kann. Diese Entwicklung unterstreicht, dass Bitcoin zunehmend als eigenständige Anlageklasse im Portfolio betrachtet wird – nicht mehr nur als spekulatives Asset.

Auch aus charttechnischer Sicht bleibt das Bild interessant. Der Experte verweist auf ein mögliches „Double Accumulation“-Signal im Bereich der letzten Tiefs. Historisch betrachtet können solche Formationen eine Basis für neue Aufwärtsbewegungen bilden. Sollte es zudem gelingen, frühere Widerstandsstrukturen nachhaltig zu überwinden und ein mögliches Bärenflaggen-Szenario zu negieren, könnte der nächste Bullenzyklus bereits vorbereitet werden.

Insgesamt ergibt sich somit ein differenziertes Bild: Kurzfristige Unsicherheiten bleiben bestehen, doch mittelfristig sprechen mehrere Faktoren dafür, dass Bitcoin weiterhin in einer konstruktiven Marktphase agiert.

Neuer Kurstreiber? Warum Bitcoin-L2 die nächste Wachstumsphase einläuten könnte

Während sich kurzfristig viele Marktteilnehmer auf Widerstände, On-Chain-Daten und Makroeinflüsse konzentrieren, rückt eine strukturelle Entwicklung zunehmend in den Fokus: die Weiterentwicklung von Bitcoin selbst. Denn langfristig könnte ein entscheidender Kurstreiber darin liegen, dass Bitcoin nicht nur als Wertspeicher („digitales Gold“) wahrgenommen wird, sondern auch funktional deutlich mehr Nutzen erhält. Genau hier kommen sogenannte Layer-2-Lösungen ins Spiel.

Die Idee dahinter: Bitcoin wird durch zusätzliche Ebenen skalierbarer, schneller und vielseitiger nutzbar. Anwendungen wie DeFi, Payments oder sogar tokenisierte Assets könnten dadurch verstärkt auf Bitcoin stattfinden. Das hätte einen klaren Effekt auf die Nachfrage – denn viele dieser Anwendungen benötigen den nativen BTC als Basis. Mehr Nutzung würde also potenziell auch mehr Kaufdruck erzeugen.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Ein Projekt, das in diesem Kontext aktuell besonders viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Bitcoin Hyper. Der Ansatz: die Sicherheit und Marktstellung von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Flexibilität moderner Blockchains wie Solana zu kombinieren. Möglich wird das durch eine Architektur, die auf einer zk-basierten Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2 setzt und so eine effiziente Verbindung zwischen beiden Welten schafft.

Auffällig ist dabei die starke Nachfrage bereits in einer frühen Phase. Trotz des insgesamt schwächeren Marktumfelds konnte das Projekt im Presale rund 32,5 Millionen US-Dollar einsammeln – ein klares Signal für bestehendes Interesse. Ergänzt wird das durch ein Staking-Modell mit rund 36 Prozent APY, das zusätzliche Anreize für frühe Investoren schafft.

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