Laut Justin Sun führt dieser Trend zur Massenakzeptanz von Krypto

Das Wichtigste in Kürze

Justin Sun sieht neuen Krypto-Trend für Massenadoption.

Starkes Wachstum bei Krypto-Karten, Stablecoins sind ein großer Erfolg.

Visa-Führungskraft sieht gigantischen Wachstumsmarkt für Payments.

Die Massenakzeptanz von Kryptowährungen im Alltag ist bislang ausgeblieben. Zwar gibt es immer mehr Nutzer, Wallets und Anwendungen, doch im täglichen Zahlungsverkehr spielen digitale Assets noch eine untergeordnete Rolle. Gründe dafür sind vor allem hohe Volatilität, regulatorische Unsicherheiten, mangelnde Benutzerfreundlichkeit und fehlende Schnittstellen zum klassischen Finanzsystem.

Für viele Menschen ist Krypto schlicht zu kompliziert oder nicht notwendig. Doch genau hier könnte sich nun ein Wandel abzeichnen: Neue Produkte wie Krypto-Debitkarten, insbesondere auf Stablecoin-Basis, schlagen eine Brücke zwischen Blockchain und realer Wirtschaft – und könnten damit einen entscheidenden Durchbruch einleiten.

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Justin Sun sieht massives Wachstum – Tron profitiert besonders stark

Der Gründer von TRON, Justin Sun, zeigt sich angesichts aktueller Daten äußerst optimistisch. Er verweist auf eine Analyse von The Kobeissi Letter, die einen massiven Anstieg bei Krypto-Kartenzahlungen dokumentiert. Demnach ist das monatliche Volumen seit September 2024 um rund 500 Prozent gestiegen und liegt mittlerweile bei etwa 600 Millionen US-Dollar.

Crypto cards are not a trend. They are the next evolution of distribution. Stablecoins have already moved beyond wallets into everyday spending at global scale. The next phase is seamless access. Digital assets integrated directly into how people pay, anywhere. https://t.co/bqDVFzN9a1 — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron) May 1, 2026

Besonders auffällig: Ein Großteil dieser Aktivität entfällt auf das TRON-Ökosystem. In der zugrunde liegenden Auswertung nach Blockchains wird deutlich, dass TRON konstant den größten Anteil am Transaktionsvolumen stellt. Andere Netzwerke wie Ethereum, Solana oder Base wachsen ebenfalls, bleiben jedoch klar dahinter zurück. Diese Dominanz ist wenig überraschend, da TRON seit Jahren eine zentrale Rolle im Stablecoin-Markt spielt, insbesondere bei USDT-Transfers mit niedrigen Gebühren und hoher Geschwindigkeit.

Die Daten zeigen zudem, dass sich das Wachstum in den letzten Monaten deutlich beschleunigt hat. Während das Volumen Anfang 2024 noch im zweistelligen Millionenbereich lag, wurde Anfang 2026 erstmals die Marke von über 600 Millionen US-Dollar pro Monat überschritten. Parallel dazu entstehen neue Anbieter und Programme, die Krypto-Karten mit attraktiven Cashback-Modellen kombinieren. Ein Beispiel ist Jupiter Global, das Nutzern Rückvergütungen von bis zu 10 Prozent bietet und zuletzt ein monatliches Wachstum von über 600 Prozent verzeichnete.

Justin Sun interpretiert diese Entwicklung als klaren Beweis für einen bevorstehenden Durchbruch im Massenmarkt. Wenn Nutzer Kryptowährungen nahtlos im Alltag einsetzen können – ohne sich mit Wallets, Gas Fees oder On-Chain-Prozessen auseinandersetzen zu müssen – könnte die Einstiegshürde drastisch sinken. Aus seiner Sicht ist genau das der entscheidende Hebel für die nächste große Adoptionswelle.

Enormes Potenzial: Stablecoin-Zahlungen erst am Anfang

Wie groß das Marktpotenzial tatsächlich ist, zeigt eine aktuelle Einschätzung aus dem Umfeld von Visa. Laut Joshua Moss, der dort für die Stablecoin-Strategie verantwortlich ist, liegt allein im B2B-Segment ein Zahlungsvolumen von rund 45 Billionen US-Dollar. Etwa 20 Prozent davon entfallen auf grenzüberschreitende Transaktionen – und wiederum rund 20 Prozent dieses Bereichs gelten als besonders ineffizient, etwa durch hohe Gebühren, lange Abwicklungszeiten oder komplexe Zwischenstrukturen. Daraus ergibt sich ein adressierbarer Markt von rund 6 Billionen US-Dollar, in dem Stablecoins erhebliche Vorteile bieten könnten.

What's the actual addressable market for stablecoin payments? Stablecoin Strategy Lead at @Visa, Joshua Moss: In B2B alone, 45T total payment volume, 20% cross-border, 20% of that in high-friction corridors. That's $6 trillion. Today, only 1% of stablecoin volume is… pic.twitter.com/chWg3QJOMt — The Rollup (@therollupco) April 30, 2026

Der entscheidende Punkt: Aktuell macht der Zahlungsverkehr nur etwa 1 Prozent des gesamten Stablecoin-Volumens aus. Der Großteil entfällt weiterhin auf Trading, Arbitrage und DeFi-Anwendungen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der eigentliche Anwendungsfall – reale Zahlungen im Alltag und zwischen Unternehmen – noch kaum erschlossen ist.

Genau hier sehen Branchenbeobachter den nächsten großen Wachstumstreiber. Wenn es gelingt, Stablecoins stärker in reale Zahlungsströme zu integrieren, etwa über Kartenlösungen oder bestehende Zahlungsnetzwerke, könnte sich dieses Verhältnis deutlich verschieben.

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