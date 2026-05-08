Bitcoin unter Druck: Wichtige Unterstützungen im Visier

Das Wichtigste in Kürze

Der Bitcoin-Preis ist unter die wichtige Marke von 81.200 US-Dollar gerutscht und hat damit eine kurzfristige Abwärtsspirale eingeleitet.

Ein deutlicher Durchbruch unter die bullische Trendlinie bei 80.800 US-Dollar sowie ein RSI-Wert unter der neutralen 50er-Marke verdeutlichen das aktuell schwindende Momentum.

Sollte die Verteidigung der nächsten signifikanten Unterstützung bei 78.800 US-Dollar scheitern, drohen dem Markt weitere Rücksetzer bis in den Bereich von 76.500 US-Dollar.

Technische Signale und der Bruch wichtiger Trendlinien

Der jüngste Kursverlauf von Bitcoin zeigt eine deutliche Abkehr von der bisherigen Euphorie, da die Kryptowährung Schwierigkeiten hatte, sich oberhalb der Zone von 81.500 US-Dollar zu stabilisieren.

In der Folge setzte eine Korrekturbewegung ein, die den Kurs unter die psychologisch wichtigen Marken von 81.200 sowie 80.800 US-Dollar drückte.

Besonders kritisch bewerten Analysten den Bruch einer kurzfristigen Bullen-Trendlinie, die zuvor bei 80.800 US-Dollar für Stabilität gesorgt hatte. Diese Entwicklung hat Bitcoin in eine kurzfristige bärische Zone manövriert, in der Verkaufsaufträge das Geschehen dominieren.

Ein Blick auf die Daten von Kraken verdeutlicht, dass der Preis inzwischen unter dem einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt notiert, was den technischen Druck zusätzlich erhöht.

Innerhalb dieser Abwärtsbewegung durchbrach die Kryptowährung das 38,2-Fibonacci-Retracement-Level der vorherigen Aufwärtswelle, die ihren Ausgangspunkt bei einem Tief von 74.940 US-Dollar nahm und bei einem lokalen Hoch von 82.790 US-Dollar gipfelte.

Solange Bitcoin unterhalb von 81.000 US-Dollar verharrt, bleibt das Chartbild eingetrübt. Dennoch gibt es Hoffnungsschimmer für die Bullen, sofern es gelingt, den Kurs über der Marke von 78.500 US-Dollar zu konsolidieren.

In einem solchen Szenario könnte ein erneuter Versuch unternommen werden, die ersten Widerstände bei 80.400 US-Dollar ins Visier zu nehmen.

Ein nachhaltiger Schlusskurs oberhalb von 80.800 US-Dollar wäre jedoch zwingend erforderlich, um den Weg in Richtung 81.250 US-Dollar oder sogar 82.000 US-Dollar wieder freizumachen.

Die Bullen müssten dann auch die Hürde bei 82.500 US-Dollar überwinden, um das Vertrauen in den langfristigen Aufwärtstrend vollständig wiederherzustellen. So kannst du Bitcoin anonym kaufen!

Widerstände und das Risiko einer weiteren Ausdehnung

Sollte es Bitcoin jedoch nicht gelingen, die Widerstandszone um 81.000 US-Dollar zeitnah zurückzuerobern, droht eine Ausweitung der Korrektur.

Eine unmittelbare Unterstützung findet sich derzeit bei etwa 78.800 US-Dollar, was dem 50-Fibonacci-Retracement-Level der jüngsten Rallye entspricht.

Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte eine Kettenreaktion auslösen, die den Kurs zunächst in Richtung der 78.000-Dollar-Marke führt.

Weitere Auffangbecken für den Preis liegen im Bereich von 77.800 und 77.200 US-Dollar. Die wohl wichtigste Verteidigungslinie für die Käuferseite befindet sich jedoch bei 76.500 US-Dollar.

Ein Abrutschen unter diesen Wert würde eine Erholung in naher Zukunft erheblich erschweren und könnte weitreichendere Folgen für die Marktstimmung haben.

Die begleitenden technischen Indikatoren stützen dieses vorsichtige Szenario momentan. Der stündliche MACD gewinnt in der bärischen Zone an Fahrt, was auf ein zunehmendes Momentum der Verkäufer hindeutet.

Parallel dazu bewegt sich der Relative-Stärke-Index (RSI) für das Paar BTC/USD unterhalb der 50er-Schwelle, was klassischerweise als Zeichen für ein geschwächtes Marktumfeld gewertet wird.

Anleger sollten daher in den kommenden Stunden genau beobachten, ob die Käufer an den genannten Unterstützungsmarken genug Stärke zeigen, um den Abwärtstrend zu stoppen.

Die aktuelle Situation mahnt zu Disziplin, da die Marktstruktur zwar kurzfristig angeschlagen ist, der übergeordnete Trend jedoch erst bei einem Verlust der tieferen Unterstützungen ernsthaft in Gefahr gerät.

Eine Stabilisierung auf diesem Niveau könnte das Fundament für den nächsten Angriff auf die Allzeithochs bilden.

Die aktuelle Volatilität verdeutlicht, dass selbst in einem starken Bullenmarkt Rücksetzer unvermeidlich und oft sogar notwendig sind. Für die Branche stellt diese Korrektur einen wichtigen Test dar, um die Nachhaltigkeit des jüngsten Anstiegs sowie die Tiefe der Liquidität zu prüfen.

Sollte Bitcoin die Marke von 78.000 US-Dollar halten können, bleibt das langfristige Vertrauen der Marktteilnehmer wahrscheinlich ungetrübt.

Ein dauerhaftes Abrutschen unter diese Niveaus könnte jedoch eine längere Phase der Unsicherheit einläuten, die auch politische und institutionelle Entscheidungen beeinflussen könnte.

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