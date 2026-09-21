Bitcoin vor 82.000 $-Ausbruch: Sichert sich der L2-Token Bitcoin Hyper (HYPER) den nächsten Liquiditätsschub?

Das Wichtigste in Kürze

Smarter BTC-Play: Bitcoin Hyper bringt SVM-Speed als L2.

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Montag, 21. September 2026 – Bitcoin hat den Vormittag mit einer Konsolidierung knapp unter 82.000 $ verbracht. Die Nähe zu dieser psychologisch wichtigen Widerstandsmarke lenkt Spot-Zuflüsse und frisches Kapital verstärkt in Bitcoin-Infrastrukturprojekte. BTC notiert derzeit bei rund 81.700 $, was einem Plus von 1,7 % im Tagesverlauf und 4,95 % im Wochenvergleich entspricht, bei einer Marktkapitalisierung von 1,64 Billionen $. Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung liegt bei 2,8 Billionen $ (+2,11 %). Von den Liquidationen in Höhe von insgesamt 335,83 Millionen $ entfielen 242,18 Millionen $ auf Short-Positionen. Die Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten am vergangenen Freitag Zuflüsse in Höhe von 433,03 Millionen $, womit sich der wöchentliche Nettozufluss der Fonds auf 6,21 Millionen $ beläuft.

Der jüngste Krypto-Bullenmarkt ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, die durch die Zinserhöhung der US-Notenbank am vergangenen Mittwoch ausgelöst wurde. Zuvor hatte der US-Senat am Dienstag in einer verfahrenstechnischen Sitzung gegen den Clarity Act gestimmt. Trotz weit verbreiteter bärischer Prognosen im Vorfeld beider Ereignisse (noch bevor überhaupt Entscheidungen verkündet wurden) ist die Kursreaktion unbestreitbar – und der Höhenflug von Bitcoin zeigt bislang keine Ermüdungserscheinungen.

Käufer, die den politischen Gegenwind der vergangenen Woche überstanden haben, leiten ihr Kapital nun auch in Projekte, die schnellere und flexiblere BTC-Infrastrukturen schaffen wollen. So hat beispielsweise der Presale von Bitcoin Hyper (HYPER) bereits 33,14 Millionen $ eingebracht und steuert weiter auf die Marke von 35 Millionen $ zu, während die für Ende 2026 geplante Bitcoin-Layer-2-Mainnet-Roadmap das Interesse weiter anheizt. Da sich BTC auf den Ausbruch über 82.000 $ vorbereitet, könnten dem HYPER-Presale in dieser Woche weitere massive Zuflüsse bevorstehen.

Bitcoin drängt trotz Fed-Zinserhöhung und Ablehnung des Clarity Acts in Richtung 82.000 $

In den letzten Tagen hat Bitcoin die Marke von 80.000 $ zurückerobert und notiert nun knapp unter 82.000 $ – und das, obwohl der Clarity Act im Senat scheiterte und die Federal Reserve ihre erste Zinserhöhung seit 2023 vornahm. Die Abstimmung im Senat am vergangenen Dienstag fand 49 Befürworter und verfehlte damit die erforderlichen 60 Stimmen, woraufhin der BTC-Kurs kurzzeitig unter 75.000 $ fiel. Die Fed erhöhte die Zinsen anschließend um 25 Basispunkte, während steigende Ölpreise und Renditen von US-Staatsanleihen zusätzlichen Druck ausübten.

In einer unerwarteten Wendung, die eine Reihe von Short Squeezes auslöste, erholte sich der Bitcoin-Kurs wieder. Die führende Kryptowährung legte allein am Freitag um 5,84 % zu, während die US-Spot-Bitcoin-ETFs, angeführt von Fidelity und BlackRock, Zuflüsse in Höhe von 433,03 Millionen $ verzeichneten. Diese ETFs beendeten die Woche mit einem Plus von 6,21 Millionen $, was den institutionellen Bullen Hoffnung gibt. Auch die jüngsten regulatorischen Nachrichten fielen positiv aus: Die SEC hat eine Ausnahme für den On-Chain-Handel mit tokenisierten Aktien erteilt, die CFTC hat neue Entwürfe für Krypto-Regulierungen an das Weiße Haus übermittelt, und ein Ausschuss des Repräsentantenhauses hat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der das Finanzministerium anweist, eine sichere Verwahrstelle für die strategische Bitcoin-Reserve der USA einzurichten.

Inmitten der jüngsten Rallye veröffentlichte der Analyst Michaël van de Poppe einen BTC-Chart, der eine konstruktive Kursstruktur zeigt, während sich der Vermögenswert der Marke von 82.000 $ nähert. Laut van de Poppes Analyse liegt die Marke von 82.800 $ genau in der Mitte der nächsten Widerstandszone von BTC.

Da die jüngste Kursentwicklung mit einer bullischen Marktstimmung übereinstimmt, die die politischen Schocks der vergangenen Woche in den USA bereits verdaut hat, richtet sich die Aufmerksamkeit nun schnell wieder auf Web3-Infrastrukturnetzwerke wie Bitcoin Hyper, die schnellere Transaktionen als auf der Base-Chain von Bitcoin ermöglichen sollen.

Bitcoin Hyper Presale nähert sich der 35-Millionen-Dollar-Marke, während BTC den Widerstand testet

Bitcoin Hyper (HYPER) ist eine Layer-2-Lösung, die entwickelt wurde, um den Engpass der langsamen Bitcoin-Haupt-Blockchain zu umgehen, ohne das Sicherheitsmodell von Bitcoin zu verlassen. Nutzer zahlen Bitcoin über eine Non-Custodial Canonical Bridge ein, während ein auf der Solana Virtual Machine (SVM) laufendes Relay-Programm die Bitcoin-Block-Header und Transaktionsnachweise überprüft und anschließend ein entsprechendes Guthaben auf der Layer 2 prägt. Transfers und Smart Contracts werden auf der neuen Chain mit hohem Durchsatz ausgeführt. Danach werden die Transaktionsstapel (Batches) komprimiert, mittels Zero-Knowledge-Proofs verifiziert und zurück auf die Bitcoin-Blockchain geschrieben.

HYPER ist der native Gas-, Staking- und DAO-Governance-Token der Layer 2. Der Gesamtvorrat ist auf 21 Milliarden Token begrenzt. Die Tokenomics sieht folgende Verteilung vor: 30 % für die Entwicklung, 25 % für die Treasury, 20 % für Marketing/Promotion, 15 % für Staking-Belohnungen und 10 % für Börsen-Listings. Der Start des Mainnets, der Bridge und der ersten dApps ist für Ende 2026 geplant (mit einem ersten Listing-Preis von 0,0137 $ pro HYPER), während die DAO im ersten Quartal 2027 an den Start gehen soll.

Der öffentliche HYPER-Vorverkauf startete bei 0,0115 $ und liegt aktuell bei einem Preis von 0,0136865 $ pro HYPER. Die eingeworbenen Mittel belaufen sich bereits auf 33,14 Millionen $ – damit steht das Projekt kurz vor dem aktuellen Etappenziel und ist auf bestem Weg, die Marke von 35 Millionen $ vor dem Ende des Presales zu erreichen. Käufer können ihre Token direkt nach dem Erwerb staken und sich eine jährliche Rendite (APY) von 35 % sichern.

Die Kombination aus einem vergünstigten Einstiegspreis, sofortigen Staking-Renditen und einer direkt an Bitcoin gekoppelten neuen Blockchain-Plattform ist der Grund, warum der Presale von Bitcoin Hyper kontinuierlich anzieht, während Trader über den nächsten großen Schritt am Spotmarkt spekulieren. Sollte sich die jüngste Erholung von BTC fortsetzen, dürfte der Bedarf an schnelleren Transaktionswegen die Nachfrage nach HYPER weiter antreiben.

So sichern Sie sich HYPER im Presale, bevor die nächste Phase beginnt

Anleger, die sich HYPER vor dem offiziellen Börsenstart sichern möchten, können die offizielle Website von Bitcoin Hyper besuchen, eine kompatible Wallet verbinden, den gewünschten Betrag auswählen und den Kauf abschließen. HYPER kann auch über die Krypto-App Best Wallet erworben werden (verfügbar im Apple App Store und auf Google Play), wo das Projekt in der Rubrik „Upcoming Tokens“ gelistet ist.

Der Kauf ist mit ETH, USDT, USDC, BNB und SOL möglich. Für einen unkomplizierten Fiat-Kauf werden auch Kreditkarten akzeptiert. Das Staking ist mit einer APY von 35 % bereits aktiv, und der aktuelle HYPER-Preis liegt bei 0,0136865 $.

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