Der US-Senat nähert sich der nächsten Verfahrensstufe beim CLARITY Act, und ein einziger Absatz entscheidet darüber, ob der Entwurf überhaupt in die große Debatte kommt. Laut einem Bericht über ein Beratertreffen rief Donald Trump am Freitag an, um über die Ethikpassage im Gesetzestext zu sprechen – zwei Tage später blieb der Wortlaut offenbar unverändert, während die entscheidende Abstimmung näher rückt.

Für die Kryptobranche ist das mehr als eine Formalie: Die anstehende Abstimmung ist eine Cloture-Abstimmung, also die Verfahrenshürde, die erst den Beginn der eigentlichen Debatte ermöglicht – nicht die finale Verabschiedung des Gesetzes. Wie eng Ethikregeln und Interessenkonflikte im US-Kryptorecht verknüpft sind, zeigt sich gerade an diesem Detail.

Was die Ethikregel konkret vorsieht

Der CLARITY Act soll dem US-Kryptomarkt erstmals einen konsistenteren Rahmen geben und die Aufsicht zwischen zwei Bundesregulatoren aufteilen. Der umstrittene Abschnitt betrifft dabei nicht den technischen Kern der Marktregulierung, sondern eine gezielte Beschränkung: Präsident, Vizepräsident, hochrangige Amtsträger und deren Ehepartner sollen eigene Coins weder starten noch aktiv bewerben dürfen.

Auffällig ist die konkrete Reichweite dieser Regel: Ehepartner sind erfasst, Kinder ausdrücklich nicht. Diese Asymmetrie trifft in der Praxis auf familiäre Geschäftsaktivitäten, die im Markt seit Monaten beobachtet werden – Eric Trump und Donald Trump Jr. führen World Liberty Financial, eine Firmenkonstruktion im Krypto-Umfeld, die im August einen Bank-Charter für einen USD1-Stablecoin erhalten haben soll. Der übergeordnete Regulierungsrahmen des CLARITY Act macht deutlich, wie stark einzelne Formulierungen darüber entscheiden, wer von der Einführung profitiert.

Reaktionen und Marktstimmung

Im Umfeld des Weißen Hauses wird die Entwicklung optimistisch eingeordnet: Patrick Witt, der als Crypto-Policy-Berater Trumps gilt, äußerte sich laut Bericht zuversichtlich zum Fortgang des Gesetzes. Senator Thom Tillis wiederum wird mit der Einschätzung wiedergegeben, dass ein fehlendes Interesse des Weißen Hauses, die Ethik-Lücke zu schließen, das Gesetz insgesamt scheitern lassen könnte – ein Hinweis darauf, wie eng die Debatte an die Verhandlungsbereitschaft der Regierung gekoppelt ist.

Die Marktstimmung reagiert parallel messbar: Laut Bericht bewerteten Polymarket-Trader die Chancen auf eine Entschärfung des Passus Anfang September bei etwa 16 Prozent, nach dem Treffen vom Freitag stiegen die Erwartungen auf rund 23 Prozent. Das ist kein politisches Ergebnis, aber ein Stimmungsbarometer für die Verhandlungsdynamik. Mehr zum Zusammenspiel von Trump-Terminen und der Krypto-Gesetzgebung liefert die Einordnung des jüngsten Gipfeltreffens.

Stimmenhürde und offene Fragen

Für die Cloture sind 60 Stimmen nötig, die Republikaner halten dem Bericht zufolge 53 Sitze im Senat – damit braucht es mindestens sieben demokratische Stimmen. Genau daran scheitert es bislang: Demokratische Abgeordnete sollen die Debattenfreigabe nur dann erwägen, wenn auch Kinder von Amtsträgern in die Ethikbeschränkung einbezogen werden.

Bleibt der Absatz unverändert und wird die Kinderfrage nicht gelöst, dürfte die Blockade sich fortsetzen. Sollten genügend Demokraten dagegen zustimmen, könnte der Senat die eigentliche Debatte eröffnen – mit entsprechendem Verhandlungsdruck auf die verbliebenen Details.

Fazit

Die Ethikregel könnte die unmittelbare Krypto-Beteiligung bestimmter Amtsträger bremsen, lässt aber möglicherweise Spielraum dort, wo Verwandte nicht ausdrücklich erfasst sind. Die anstehende Cloture-Abstimmung bleibt der nächste entscheidende Meilenstein – ihr Ausgang bestimmt, wie viel Planungssicherheit die Branche für regulatorische Anpassungen künftig hat.

Wer sich mit US-Kryptoregeln und Compliance-Fragen auseinandersetzt, sollte bedenken: Kryptowährungen sind nicht vollständig anonym, sondern pseudonym, und regulierte Handelsplätze unterliegen KYC-Pflichten. Einen tieferen Einblick in den Rahmen bietet der Überblick zur US-Kryptoregulierung.