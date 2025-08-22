Bitcoiner verliert 91 Millionen US-Dollar bei Social-Engineering-Angriff

Das Wichtigste in Kürze

Ein Bitcoiner verlor 91 Millionen US-Dollar durch einen Social-Engineering-Angriff.

Betrüger gaben sich als Support-Mitarbeiter aus und manipulierten das Opfer psychologisch.

Der Fall zeigt, wie gefährlich menschliche Manipulation ist, selbst für erfahrene Investoren.

Der Text erklärt Sicherheitsregeln wie 2FA, VPNs, eigene Meeting-Links und das Filtern von Anrufen.

Best Wallet will mit neuen Funktionen wie Cross-Chain-Swaps und mehr Kontrolle Sicherheit verbessern.

Fazit: Krypto bietet Freiheit, doch nur wer vorsichtig ist und gute Sicherheitsgewohnheiten entwickelt, ist geschützt.

Die Anatomie des 91-Millionen-Scams

Der Diebstahl sorgte nicht nur wegen der schockierenden Summe für Schlagzeilen. Er geschah auch genau ein Jahr nach dem 243-Millionen-US-Dollar-Genesis-Creditor-Diebstahl. Ein seltsamer Zufall? Vielleicht. Aber er verleiht einem ohnehin schon nervenaufreibenden Ereignis eine unheimliche Note.

Der Angreifer verschwendete keine Zeit, die Gelder zu bewegen. Blockchain-Tracker entdeckten Einzahlungen, die in das Wasabi Wallet flossen. Das ist ein beliebter Mixer, der oft genutzt wird, um die Geldspur zu verwischen. Der Hash der Diebstahl-Transaktion ist öffentlich:

On Aug 19, 2025 a victim fell for a social engineering scam and lost 783 BTC ($91M) after exchange and hardware wallet customer support were impersonated. The stolen funds began to peel off and deposits to Wasabi were made by the threat actor. Coincidentally this theft… pic.twitter.com/gglShNo2UC — ZachXBT (@zachxbt) August 21, 2025

Hier ist der Punkt, der hängen bleibt: Dies war kein naiver Neuling. Wir sprechen von einem ernsthaften Holder. Und trotzdem reichten ein paar clevere psychologische Tricks aus, um ihn von lebensveränderndem Geld zu trennen.

Nun, halten Sie kurz inne. Was würden Sie tun, wenn Sie aufwachen und 783 BTC verschwunden sind? Das sind 91 Millionen US-Dollar, einfach … weg. Würden Sie sich erholen? Wahrscheinlich nicht. Würden Sie schlafen? Schwer vorstellbar.

Ich sage das nicht, um Ihnen Angst zu machen, sondern um Sie wachzurütteln. Denn Betrugsmaschen entwickeln sich schneller als je zuvor, und niemand – wirklich niemand – ist immun. Das ist die harte Wahrheit, die ich nach Jahren in diesem Bereich gelernt habe.

Wie man vermeidet, alles zu verlieren

Diese Liste habe ich über Jahre aufgebaut – durch das Beobachten von Hacks, das Studium von Betrugsmaschen und Gespräche mit Opfern und Sicherheitsexperten. Es ist keine Paranoia, es ist Überleben. Erste Regel: Hören Sie auf, Ihre Telefonnummer mit jedem sozialen Netzwerk zu verbinden. SIM-Swaps sind nach wie vor einer der effektivsten Angriffsvektoren. Ohne Ihre Telefonnummer, die im Netz herumfliegt, haben Sie bereits eine riesige Tür geschlossen.

Zweite Regel: 2FA überall. Aber nicht die, die an Ihre E-Mail oder Ihr Telefon gebunden ist. Nutzen Sie einen Yubikey oder Google Authenticator, aber unabhängig von Ihrer Haupt-E-Mail. Es fühlt sich am Anfang sperrig an, aber Sie werden sich später dafür bedanken.

What if you lost 783 BTC ($91M)? And how to avoid it? Here’s a security list you need to put in place NOW: – No phone number on any social app, especially Twitter

– 2FA on everything (Yubikey or 2FA google authentication without a email connected to it)

– Don’t answer any… https://t.co/U4F28DzyDJ pic.twitter.com/e1n8Zt8Evm — Rektnomist (@rektonomist_) August 21, 2025

Nächste Regel: Filtern Sie Ihre Anrufe, als hinge Ihr Leben davon ab. Unbekannte Nummer? Lassen Sie es klingeln. Betrüger leben von Dringlichkeit. „Wir haben verdächtige Aktivitäten festgestellt“ – Sie geraten in Panik, sie schlagen zu. Stille verschafft Ihnen Zeit. Klicken Sie niemals auf zufällige Links. DMs, E-Mails, sogar eine SMS von einem „Freund“ – gehen Sie davon aus, dass sie kompromittiert sein könnten. Immer über einen zweiten Kanal bestätigen. Wenn jemand darauf besteht, dass Sie „einfach klicken“, gehen Sie weg.

Verwenden Sie Ihre eigenen Meeting-Links. Keine Ausnahmen. Angreifer lieben es, gefälschte Zoom-Einladungen zu schicken, die Malware installieren. Nutzen Sie Ihren eigenen Kalender, Ihre eigenen Links. Volle Kontrolle, immer. VPNs sind nicht mehr optional. Verbergen Sie Ihre IP, besonders beim Trading oder beim Umgang mit Wallets. Leaks verraten Ihren physischen Standort – keine Information, die Sie im Netz haben wollen.

Für mehr Sicherheit: Schauen Sie sich Wallet-Vergleiche an, um die sichersten Hardware- und Softwareoptionen zu finden.

Wählen Sie nicht einfach die erste aus; vergleichen Sie Funktionen, Custody-Modelle und Backup-Verfahren. Einzigartige E-Mails und Passwörter für wichtige Accounts. Nie wiederverwenden. Und alles Nicht-Essenzielle trennen. Jede Verbindung ist ein potenzieller Schwachpunkt.

Meine ehrliche Einschätzung: Die wahre Bedrohung ist der Mensch

Und schließlich: Achten Sie darauf, was Sie online teilen. Dieses Selfie vor Ihrer Wohnung? Es verrät, wo Sie wohnen. Ein Urlaubsfoto? Nun wissen sie, dass Sie nicht zu Hause sind. Klingt dramatisch, aber Angreifer nutzen all das. Ich weiß, manches klingt übertrieben. Aber so klingt auch der Verlust von 91 Millionen US-Dollar. Sicherheit wirkt übermäßig – bis man sie braucht.

Meine ehrliche Einschätzung nach jahrelanger Berichterstattung über Kryptosicherheit: Wir unterschätzen Social Engineering immer noch. Wir stellen uns Hacker über Code gebeugt vor, doch die wahre Waffe ist Vertrauen.

Das Opfer in diesem Fall „verdiente“ es nicht. Es hat die Sicherheit nicht „ignoriert“. Es wurde manipuliert. Und das könnte jedem passieren, der das hier liest – einschließlich mir. Ein Wallet mit guter Sicherheit ist die Notwendigkeit der Stunde.

Best Wallet sammelt 15 Millionen US-Dollar ein

Während die Branche über Regulierung und Wiederherstellungsoptionen diskutiert, entwickeln sich Wallets ebenfalls weiter. Einige, wie Best Wallet, setzen auf mehr Kontrolle und sicherere Funktionen.

🔥 Over $15M Raised! 🔥 Best Wallet is setting a new standard for speed, access, and control: ✅ Trade new tokens early, directly in-app

✅ Swap across chains seamlessly

✅ Sleek design paired with full control 📲 Download Best Wallet today: https://t.co/Ykt3PTrPG0 pic.twitter.com/qIZ8kY96L1 — Best Wallet (@BestWalletHQ) August 21, 2025

Sie sammelten kürzlich über 15 Millionen US-Dollar ein und versprechen Dinge wie:

Frühzeitigen Zugang zu neuen Tokens direkt in der App

Nahtlose Cross-Chain-Swaps ohne die Wallet zu verlassen

Ein elegantes Design, das die Kontrolle nicht opfert

Glaube ich, dass Technologie wie diese alle Sicherheitsprobleme löst? Nein. Aber ich glaube, dass Wallets mit besserer Sicherheit und eingebauten Schutzfunktionen diese Angriffe verringern können. Die meisten Hacks drehen sich nicht um geniale Exploits, sondern um einen falschen Klick. Wenn die Software dabei hilft, das zu verhindern, lohnt es sich, genau hinzusehen.

Also, wo stehen wir jetzt?

Krypto ist Freiheit, aber Freiheit kommt mit Verantwortung. Sie sind Ihre eigene Bank. Es gibt keinen „Rückgängig“-Knopf. Das macht es mächtig – und beängstigend. Meine Meinung? Die beste Verteidigung ist eine Mischung aus Skepsis und soliden Gewohnheiten. Warten Sie nicht, bis ein Betrüger Sie testet. Stärken Sie heute Ihre Abwehr.

Kombinieren Sie das mit eigener Recherche, welche Kryptowährung Sie kaufen und wo, und mit den neuesten Prognosen – dann treffen Sie klügere, sicherere Entscheidungen.

Denn die Wahrheit ist: Sie werden den Angriff nicht kommen sehen – bis es zu spät ist. Und irgendwo, genau jetzt, wählt jemand eine Nummer, gibt sich als „Support“ aus und ist bereit für den nächsten 91-Millionen-Dollar-Anruf. Sind Sie darauf vorbereitet? Oder hoffen Sie immer noch, dass es Ihnen nicht passiert? Die Wahl, wie Ihre Schlüssel, liegt bei Ihnen.

