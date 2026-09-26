Circle und Tether haben ein Wallet aus dem Bitget-Hack eingefroren und damit rund 318.000 US-Dollar an Stablecoins vom Zugriff des Angreifers abgeschnitten – der Großteil der gestohlenen Gelder blieb jedoch unerreichbar.

Circle und Tether sperren rund 318.000 US-Dollar aus einem Bitget-Wallet

Blockchain-Daten zeigen, dass Circle die auf Etherscan als „Bitget Exploiter 8″ gekennzeichnete Adresse am Freitag um 05:00 UTC über die eingebaute Blacklist-Funktion seines USDC-Vertrags sperrte. Rund sieben Stunden später zog Tether nach: Ein Signer bestätigte eine Transaktion auf der Multisig-Wallet des Emittenten, mit der dieselbe Adresse auf die USDT-Blacklist gesetzt wurde.

Zusammen wurden dadurch etwa 99.990 USDC und 218.023 USDT blockiert. Das betroffene Wallet hielt zudem rund 170 ETH, die von den beiden Emittenten nicht angetastet werden konnten – ein Beleg dafür, dass Stablecoin-Emittenten zwar ihre eigenen Token sperren können, aber keinen Zugriff auf Ethereum selbst haben. Andere mit dem Exploit verbundene Adressen halten laut Blockchain-Trackern weiterhin mehr als 63.000 ETH außerhalb der Reichweite der Emittenten.

Die Sperrung betrifft nur einen Bruchteil des Gesamtschadens: Frühe Schätzungen bezifferten den Bitget-Hack auf rund 387 Millionen US-Dollar, wobei Analysten die nordkoreanische Lazarus Group als möglichen Urheber nannten.

Der Freeze zeigt die Grenzen zentralisierter Stablecoins

USDC und USDT verfügen über vertragliche beziehungsweise über Multisig gesteuerte Blacklist-Funktionen, mit denen Circle und Tether verdächtige Adressen auf Ebene ihrer eigenen Token sperren können. Diese Kontrolle endet jedoch an der Token-Grenze: Ether und andere Vermögenswerte außerhalb der Emittenten-Infrastruktur bleiben unberührt, selbst wenn sie eindeutig aus demselben Diebstahl stammen.

Genau diese Lücke nutzte der Angreifer offenbar aus, indem er freezable Stablecoins innerhalb weniger Minuten in ETH umtauschte und die Erlöse in frische Wallets verschob, bevor die Emittenten reagieren konnten. Gemessen am Gesamtschaden bleibt die Maßnahme damit ein kleiner Baustein – sie reiht sich aber in eine wachsende Zahl vergleichbarer Fälle ein, in denen gestohlene Krypto-Vermögenswerte nachträglich blockiert oder beschlagnahmt wurden. Der Vorfall erneuert damit die Debatte darüber, wie viel zentrale Kontrolle Emittenten über eigentlich als permissionless geltende Assets tatsächlich ausüben.

Bitgets Schutzfonds und laufende Ermittlungen bestimmen den Ausblick

Bitget erklärte, ein Nutzerschutzfonds mit mehr als 464 Millionen US-Dollar solle die entstandenen Verluste abdecken. CEO Gracy Chen beschrieb den Vorfall als Kompromittierung eines Backend-Systems der Wallet-Infrastruktur der Börse, bei der Transaktionsdaten manipuliert wurden, um unautorisierte Transfers auszulösen – einen Diebstahl privater Schlüssel schloss sie aus.

Die schnelle Reaktion der Stablecoin-Emittenten wurde als vergleichsweise zügig wahrgenommen im Vergleich zu früheren Vorfällen dieser Art. Weitere Sperrungen bleiben möglich, sofern zusätzliche mit dem Exploit verbundene Adressen identifiziert werden, während die technische Aufarbeitung des Vorfalls andauert.

Transaktionen auf öffentlichen Blockchains sind pseudonym, nicht anonym – Ermittler und Emittenten können verdächtige Adressen im Nachhinein nachverfolgen und blockieren. Zentrale Handelsplätze und Stablecoin-Emittenten unterliegen zudem KYC- und Compliance-Pflichten, die bei der Nachverfolgung solcher Vorfälle eine Rolle spielen können.