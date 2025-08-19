Blockchain-basierter Kreditgeber Figure Technology reicht Antrag für einen Börsengang ein

Das Wichtigste in Kürze

Figure Technology, ein blockchain-basierter Kreditgeber, strebt einen Börsengang an der Nasdaq an.

Das Unternehmen arbeitet mit Goldman Sachs und anderen Großbanken zusammen.

Es zeigt starkes Umsatzwachstum und bereits Gewinne – ungewöhnlich für ein Fintech.

Grundlage ist die Provenance Blockchain, deren HASH-Token Figure teilweise besitzt.

Der Börsengang gilt als Brücke zwischen Wall Street und Krypto.

Risiken bestehen durch Regulierung und Marktschwankungen.

Dennoch gilt Figure als vielversprechend.

Best Wallet entwickelt parallel Tools wie die Upcoming-Tokens-Funktion für Investoren.

Figure Technology betritt die Wall Street

Mike Cagney, der Mitbegründer von SoFi, bringt Figure jetzt in die oberste Liga. Das Unternehmen soll an der Nasdaq unter dem Kürzel $FIGR gelistet werden. Die Einnahmen erzählen hier die Geschichte. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 erzielte das Unternehmen 190,6 Millionen US-Dollar – ein Anstieg um 22 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Gewinn? Saubere 29 Millionen US-Dollar.

Das ist selten in der Welt der Fintech-Start-ups, wo es oft Jahre dauert, bis Gewinne erscheinen. Für mich zeigt das, dass Figure nicht nur Hype hinterherläuft. Es hat ein echtes Geschäftsmodell.

Hier wird es noch interessanter. Figure basiert auf der Provenance Blockchain, einem öffentlichen Netzwerk, das für Finanzdienstleistungen entwickelt wurde. Denken Sie daran wie an die Schienen unter dem Zug. Ohne solide Schienen entgleist der Zug. Provenance gibt Figure eine effiziente, transparente Möglichkeit, Kredite zu bewegen, Schulden zu verbriefen und Backoffice-Aufgaben zu verschlanken.

Oh, und noch etwas: Figure besitzt 20 % der HASH-Token, das native Asset von Provenance.

Aus meiner Sicht macht das Figure nicht nur zu einem Kreditgeber, sondern auch zu einem krypto-nativen Player mit ernsthaftem Aufwärtspotenzial. SoFi hat vor einem Jahrzehnt das Studentendarlehenswesen aufgemischt. Jetzt verfolgt Figure mit derselben Ambition den Blockchain-Ansatz. Dieser Börsengang fühlt sich wie eine Brücke an. Auf der einen Seite stehen Wall-Street-Giganten wie Goldman Sachs. Auf der anderen Seite Blockchain-Evangelisten, die glauben, dass DeFi die Regeln neu schreiben wird.

🇺🇸 JUST IN: Blockchain-based lender Figure Technology files for an IPO, with Goldman Sachs, Jefferies Financial Group, and Bank of America leading the offering. pic.twitter.com/I0v2aLBAbf — Cointelegraph (@Cointelegraph) August 18, 2025

Figure überquert diese Brücke mit Selbstvertrauen. Und ehrlich gesagt fühlt es sich wie ein Wendepunkt an. Ein weiteres Unicorn, das den Sprung von Web3 ins Rampenlicht der Wall Street schafft.

Meine Einschätzung als Beobachter

Ich habe genug Fintech-Starts begleitet, um zu wissen, dass die meisten verpuffen. Große Worte. Wenig Zugkraft. Hohe Verluste. Figure wirkt anders. Gewinnbringendes Wachstum, glaubwürdige Unterstützer und eine klare Nische – blockchain-basiertes Lending. Es versucht nicht, alles auf einmal zu sein, was normalerweise der Punkt ist, an dem Web3-Unternehmen scheitern.

JUST IN: Mike Cagney’s Figure files for IPO The blockchain lender will list on Nasdaq as $FIGR after revenue surged 22% in H1 2025 to $190.6M with $29M profit.

Built on Provenance Blockchain, Figure holds 20% of HASH tokens. From SoFi to Web3 finance — another blockchain… pic.twitter.com/4AG0HXxtXN — Jessica Gonzales (@lil_disruptor) August 19, 2025

Das heißt aber nicht, dass ich blind gegenüber Risiken bin. Regulierung könnte sich um tokenisierte Kredite verschärfen. HASH-Token-Preise könnten stark schwanken. Die Investorenlust auf krypto-nahe Börsengänge könnte abkühlen. Aber nach einem Jahrzehnt Fintech-Hypezyklen wirkt das hier bodenständiger. Nicht perfekt. Aber vielversprechend.

Für Investoren, die entscheiden, welche Kryptowährung sie kaufen sollen, verwischen Schritte wie dieser die Linie zwischen digitalen Assets und traditionellen Aktien.

Für traditionelle Anleger ist dieser Börsengang ein Test. Kann ein blockchain-nativer Kreditgeber an öffentlichen Märkten erfolgreich sein, ohne als „nur ein weiteres Krypto-Spiel“ abgetan zu werden? Meine Wette? Der Börsengang wird beide Lager anziehen. Traditionelle Käufer, die Zahlen mögen, und Blockchain-Optimisten, die Zugang zu Web3-Finanzwelt wollen. Diese Mischung könnte $FIGR starken Schwung am Anfang verleihen.

Und apropos Web3-Finanzwelt: Die Tools entwickeln sich schnell. Ein erwähnenswertes Beispiel ist die Upcoming Tokens-Funktion von Best Wallet.

Was ist die Upcoming Tokens-Funktion in Best Wallet?

Kurzer Exkurs. Schon mal von der Upcoming Tokens-Funktion in Best Wallet gehört? Es lohnt sich, besonders wenn Sie Trends der tokenisierten Finanzwelt beobachten. Dieses Feature von Best Wallet ermöglicht es Ihnen, Token vor ihrem Marktstart zu durchsuchen, ihren Fortschritt zu verfolgen und sie direkt in Ihrer Wallet zu kaufen. Kein Suchen über mehrere Plattformen. Kein chaotisches Swappen.

What is the Upcoming Tokens tab in Best Wallet? 🎯 This feature gives you direct access to buy, track, and claim pre-launch tokens all within your wallet. ⚔️ With Upcoming Tokens, you can: ✅ Browse new and fast-growing pre-launch tokens

✅ Learn about new projects with… pic.twitter.com/EScIQsxJLJ — Best Wallet (@BestWalletHQ) August 18, 2025

Ich habe es selbst ausprobiert. Das Glatte daran? Man kann Projektdetails und Zahlungsoptionen (Krypto oder Karte) sehen, ohne die App zu verlassen. Es fühlt sich wie das Werkzeug an, das Mainstream-Investoren brauchen werden, wenn Token-Adoption wächst.

Kurz gesagt: Best Wallet löst dasselbe Problem wie Figure – Blockchain-Finanzierung für normale Menschen nutzbar zu machen.

Hier stehen wir also: Der blockchain-basierte Kreditgeber Figure Technology reicht Antrag für einen Börsengang ein, gestützt auf große Banken, um an die Nasdaq zu gehen. Gewinnbringendes Wachstum. Power durch Provenance Blockchain. HASH-Token-Potenzial. In meinen Augen ist dieser Börsengang mehr als nur eine Aktiennotierung. Es ist ein kultureller Marker. Ein Signal, dass Blockchain-Finanzierung kein Nebenschauplatz mehr ist. Sie steht auf der Hauptbühne der Wall Street.

Wird es fehlerlos sein? Wahrscheinlich nicht. Aber in einem Markt, der noch herausfinden muss, wo Web3 seinen Platz hat, wirkt Figure wie ein mutiger, kalkulierter Schritt in die richtige Richtung.

Und wissen Sie was? Früher habe ich über die Idee gelacht, Aktien über eine Handy-App zu handeln. Heute ist Robinhood allgegenwärtig. Vielleicht lachen wir in zehn Jahren darüber, wie lange es gedauert hat, bis Blockchain-Kreditgeber die große Bühne betreten haben. Bis dahin könnte sich der Vergleich der besten Kryptobörsen so normal anfühlen wie heute die Wahl eines Aktienbrokers.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.