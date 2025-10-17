BNB-Prognose: Warum diese Pause die nächste große Bewegung antreiben könnte

Das Wichtigste in Kürze

BNB konsolidiert derzeit bei etwa 1.150 USD und zeigt eine gesunde Ruhepause, bevor ein möglicher Anstieg auf 1.350–1.462 USD in den nächsten Wochen erfolgen könnte.

Die Charts, der RSI und die MACD-Indikatoren deuten auf Stabilität hin, während starke Unterstützungen bei 1.100 und 1.042 USD bestehen.

Trader bleiben langfristig engagiert, und technische sowie regulatorische Entwicklungen stärken das Vertrauen.

Parallel gewinnen Meme-Coins wie Snorter Token an Aufmerksamkeit, während der Markt sich wieder auf größere Blue-Chip-Kryptos wie BNB, ETH und SOL konzentriert.

Geduld und Beobachtung der Marktstruktur werden empfohlen.

Das nächste Ziel: 1.350 bis 1.462 USD bis November

Also, wohin könnte BNB als Nächstes gehen? Analysten prognostizieren einen Anstieg auf 1.350 bis 1.462 USD im nächsten Monat. Das entspricht ungefähr einem Anstieg von 15–20 %. Warum? Das Chart zeigt weiterhin niedrigere Hochs. Die Finanzierungsraten sind neutral. Der RSI liegt im mittleren Bereich, was viel Raum für eine Aufwärtsbewegung lässt. Binance setzt außerdem weiterhin auf Innovation und verbindet traditionelle Finanzsysteme mit digitalen Vermögenswerten.

#BREAKING $BNB Price Prediction: Targeting $1,350-$1,462 by November 2025 Despite $NEAR-Term Consolidation BNB price prediction shows potential upside to $1,350-$1,462 over the next month, though current bearish momentum suggests consolidation around $1,150 first.#Bitcoin … — Bpay News (@bpaynews) October 17, 2025

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sich eine gesunde Basis bildet, bevor der nächste Schub erfolgt. Erfahren Sie mehr über aktuelle Krypto-Prognosen, um zu vergleichen, wie BNB abschneidet.

BNB’s Setup: Eine ruhige Pause vor dem Schub

BNB wird bei etwa 1.150,62 USD gehandelt. Das Handelsvolumen liegt bei rund 4,27 Milliarden USD. Das ist eine solide Aktivität für eine Abkühlungsphase. Denken Sie daran wie das Durchatmen nach einem Sprint. Der Relative-Stärke-Index, oder RSI, liegt bei etwa 52,9. Das bedeutet, der Markt ist weder zu heiß noch zu kalt. Der Moving Average Convergence Divergence, oder MACD, zeigt langsam wieder nach oben. Das ist also kein Zusammenbruch. Es ist eine Zwischenstation. Die Preise pausieren, bevor sie sich auf die nächste Bewegung vorbereiten.

dove deep into @EdgenTech's $BNB radar after that monthly surge cooled off price at 1185.62, +0.45% daily but -7.5% weekly, vol hitting 4.27b consolidation below 1300, short-term fatigue screaming through rsi 52.9 reset and macd flip derivs neutral, long/short 3.05 retail… — John Mark (@BETYJAN) October 17, 2025

Wichtiger Support: Die 1.100 USD-Lebenslinie

Man kann fast die Linie im Sand bei 1.000 USD erkennen. Außerdem fungiert der 50-Tage-Durchschnitt bei rund 1.042 USD wie ein Sicherheitsnetz. Rücksetzer zwischen 1.100 und 1.135 USD könnten attraktive Einstiegspunkte sein. Trader eilen nicht zu Ausstiegen. On-Chain-Daten zeigen stabile Wallets. Das ist ein stilles Zeichen von Vertrauen. Fällt der Kurs jedoch unter 1.100 USD, könnten wir einen kurzen Rückgang auf 835 USD sehen. Das wirkt jedoch eher wie ein Umweg, nicht wie ein Crash.

EdgenTech’s Einschätzung: Zwischen den Zeilen lesen

Die Analysefirma @EdgenTech hat BNB genau unter die Lupe genommen. Sie stellten fest, dass Privatanleger weiterhin Long-Positionen halten, während das Open Interest auf 2,07 Milliarden USD sank. Diese Verschiebung bedeutet weniger gehebelte Wetten und mehr natürliches Kaufen. Es ist, als würde der Markt sein Gleichgewicht wiederfinden, bevor er wieder startet.

EdgenTech's EDGM Engine Just Rewired My $BNB Playbook Dug into the latest @EdgenTech dashboard over coffee multi-agent swarm pulling on-chain drifts, sentiment flares, and whale shadows into one clean feed. No more sifting noise for signal. BNB's cooling after that 27% monthly… pic.twitter.com/TiUIcQehnf — Chân Lê (@Chanle2007) October 16, 2025

EdgenTech sprach auch über den Ethereum Fusaka-Fork. Das neue Upgrade, EIP-7594, könnte Layer-2-Kosten um 50 % senken. Mit einem Total Value Locked von derzeit 8,69 Milliarden USD könnte der Cross-Chain-Verkehr auf Binances Ökosystem überlaufen.

Meine Sicht: Eine gesunde Pause, kein Höhepunkt

Ich habe dieses Muster schon einmal gesehen. Es ist der Markt, der tief durchatmet. BNB wirkt für mich solide. Binance räumt seine regulatorischen Angelegenheiten in Europa und Asien auf. Das schafft Vertrauen. Die Basis um 1.000 USD zeigt starke Hände, die festhalten. Es erinnert mich an Anfang 2021, als ich zögerte, bei 250 USD zu kaufen – und dann sah, wie sich der Preis bald verdreifachte. Lektion gelernt: Seitwärtsbewegungen sind nicht immer schlechte Nachrichten.

Spotlight: Snorter Token und der Meme-Markt

Inzwischen taucht ein neuer Name immer wieder auf – Snorter Token ($SNORT). Er läuft auf Telegram als Trading-Bot, der Meme-Coin-Schätze auf Solana aufspürt. Stellen Sie sich einen Ameisenbären vor, der versteckte Münzen unter der Erde erschnüffelt. Er bietet schnelle Ausführung, niedrige Gebühren und Schutz vor Front-Running. Das macht ihn sowohl nützlich als auch unterhaltsam für Trader, die neue Chancen suchen.

When the markets turn red, become a weapon. Traders profit both ways. Stay smart. Stay vigilant. Only a few days left to jump in. pic.twitter.com/f0lIIRKXs6 — Snorter (@SnorterToken) October 16, 2025

Snorter Bot entwickelt sich weiter mit frischen Releases, die das Trading noch einfacher und schneller machen. Es ist nicht nur ein Tool, es fühlt sich wie ein verlässlicher Partner an, der Ihnen hilft, in der volatilen Krypto-Welt einen Schritt voraus zu bleiben. Während BNB also konsolidiert, könnte Snorter Sie beschäftigen, kleinere Chancen zu erkunden. Entdecken Sie trendige Krypto-Presales, wenn Sie frühe Chancen mögen.

Das große Bild: Blue Chips wieder im Fokus

Der Markt verändert sich erneut. Spekulanten bewegen sich von Meme-Coins zurück zu stärkeren Namen – BNB, Ethereum (ETH), Solana (SOL). Man spürt den Tonwechsel. Binances Projekte mit realen Vermögenswerten könnten BNB auch 2026 einen neuen Zweck geben. Das bedeutet, dass die aktuelle kurzfristige BNB-Prognose nur ein Kapitel in einer längeren Geschichte ist.

Sie müssen Pumps nicht hinterherjagen. Beobachten Sie einfach die Struktur. Solange BNB über 1.000 USD bleibt und seinen 50-Tage-Durchschnitt bei etwa 1.042 USD hält, bleibt die Aussicht positiv.

Die nächsten Wochen mögen ruhig erscheinen, aber unter der Oberfläche baut sich Energie auf. Denken Sie daran wie den Ozean vor einer Welle – ruhig, aber Bewegung ist da. Mein Rat: Bleiben Sie geduldig, bleiben Sie neugierig und lernen Sie weiter.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschliesslich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.