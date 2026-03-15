Bricht Strategy den Bitcoin-Zyklus? So könnte 2026 plötzlich kein Bärenmarkt mehr sein

Das Wichtigste in Kürze

Strategy sammelt via STRC immer mehr Kapital ein.

Analysten werden bullisch - beendet Saylor den Bärenmarkt.

Bitcoin Hyper baut Bitcoin-L2 und könnte Nachfrage antreiben.

Bitcoin hat in den vergangenen Monaten einen deutlichen Rücksetzer erlebt. Mit Kursen um 71.500 US-Dollar notiert die größte Kryptowährung inzwischen klar unter ihrem Rekordhoch aus dem Herbst 2025, das bei gut 126.000 US-Dollar lag. Je nach Berechnungszeitpunkt entspricht das einem Rückgang von rund 40 bis 45 Prozent.

Rein technisch sprechen viele Marktbeobachter bei einer solchen Korrektur bereits von einem Bärenmarkt. Das passt zunächst durchaus zur bekannten Logik des Vierjahreszyklus, nach der auf ein Halving und eine späte Hausse oft ein schwierigeres Folgejahr mit schwächerer Kursentwicklung folgt. Auch für 2026 wäre ein solches Szenario deshalb auf den ersten Blick keineswegs ungewöhnlich.

Bitcoin-Analyst sieht Bruch des klassischen Vierjahreszyklus

Genau diese traditionelle Sichtweise stellt der Analyst Robin Seyr nun jedoch infrage. Seine Kernaussage lautet, dass 2026 eben nicht zwingend ein klassisches Bärenmarktjahr werden müsse, weil sich die Marktstruktur von Bitcoin grundlegend verändert habe. Im Mittelpunkt seiner Argumentation steht Strategy und insbesondere das Finanzinstrument STRC. Die Idee dahinter: Wenn Strategy auch in Phasen schwacher Stimmung weiter Kapital aufnehmen und dieses Kapital systematisch in Bitcoin umleiten kann, entsteht eine neue Form struktureller Nachfrage, die es in früheren Zyklen so nicht gab.

People assume 2026 will be a normal bear market.

⇒ But Strategy just broke the cycle. With STRC they can raise capital even when sentiment is terrible and just keep stacking Bitcoin. That means there is a constant structural demand for BTC ⇒ And this SCALES indefinitely. (In… pic.twitter.com/2rODppuaPM — Robin Seyr (@RobinSeyr) March 13, 2026

Damit verschiebt sich aus Sicht des Analysten das alte Muster, in dem Bitcoin nach dem Hoch eines Zyklus über längere Zeit vor allem unter Gewinnmitnahmen, schwacher Liquidität und fehlenden Käufern litt. Stattdessen könnte nun ein dauerhafter institutioneller Nachfragekanal entstehen. Genau das meint Seyr mit seinem Hinweis, dass Strategy selbst bei schlechtem Sentiment weiter Bitcoin stapeln könne. Wenn dieses Modell skaliert, also von mehr Kapital, mehr Produkten und womöglich auch weiteren Unternehmen getragen wird, könnte der Markt weniger stark von den alten Vierjahresrhythmen abhängen.

Das ist noch keine Gewissheit, aber es ist ein nachvollziehbares Argument: Je stärker planbare Unternehmensnachfrage wird, desto weniger ist Bitcoin allein von spekulativen Privatanlegern abhängig. Das würde die Bitcoin Prognose viel bullischer gestalten.

Was STRC ist und wie Strategy damit weiter Bitcoin akkumuliert

STRC, von Strategy als “Stretch” vermarktet, ist eine variable verzinste, unbefristete Vorzugsaktie. Laut Unternehmen zahlt STRC derzeit eine annualisierte Dividende von 11,50 Prozent, die monatlich in bar ausgeschüttet wird. Der Clou dabei ist, dass die Dividendenrate regelmäßig angepasst wird, um den Kurs möglichst nahe am Nennwert von 100 US-Dollar zu halten und die Volatilität zu reduzieren. Strategy positioniert STRC damit gezielt als eher kurzlaufend wirkendes High-Yield-Instrument innerhalb seines Produktuniversums. Gleichzeitig weist das Unternehmen ausdrücklich darauf hin, dass diese Papiere nicht direkt durch die Bitcoin-Bestände besichert sind, sondern nur einen bevorzugten Anspruch auf die Residualwerte des Unternehmens haben.

Record day for $STRC. $409M – Daily Traded Volume (highest ever)

3% – 30D Volatility (lowest ever)

$99.78 – 1M VWAP (highest ever) pic.twitter.com/UuQJvU17I1 — Strategy (@Strategy) March 10, 2026

Für Strategy ist STRC vor allem deshalb wichtig, weil es einen weiteren Kapitalzufluss eröffnet, der neben Stammaktien und anderen Preferred-Strukturen für zusätzliche Bitcoin-Käufe genutzt werden kann. Bereits Ende Juli 2025 hatte Strategy ein STRC-ATM-Programm über 4,2 Milliarden US-Dollar angekündigt. Genau dieses Prinzip stützt auch die These von Robin Seyr: Strategy erweitert seine Finanzierungsbasis so, dass fortlaufend neues Kapital in die Treasury-Strategie und damit potenziell in weitere Bitcoin-Käufe fließen kann.

Zuletzt gab es hier neue Rekorde – schätzungsweise sammelte Strategy via STRC Kapital für rund 11.000 BTC ein. Wer Kryptowährungen kaufen möchte, kann auch via STRC Exposure aufbauen.

$STRC weekly guess time 🎯 Record-shattering week—~10,767 BTC estimated across 4 active days. That's +281% vs the 4-week avg. Thursday alone delivered ~4,113. What will Monday's 8-K confirm? Drop your guess below 👇https://t.co/lVNalzUMK3 pic.twitter.com/1nd9eRo0UY — STRC.live (@STRC_live) March 13, 2026

Neue Nachfrage als entscheidender Faktor für den nächsten Bitcoin-Zyklus

Trotz der massiven Akkumulation durch institutionelle Akteure bleibt eine zentrale Frage für den Markt bestehen: Reicht diese Nachfrage aus, um den langfristigen Trend wirklich zu verändern? In den vergangenen Monaten wurde deutlich, dass der Bitcoin-Markt phasenweise unter einer schwachen Nachfrage litt. Selbst große Käufe durch Unternehmen wie Strategy konnten nicht verhindern, dass der Kurs deutlich unter seinem Allzeithoch notiert.

Damit sich der mittelfristige Ausblick nachhaltig aufhellt, braucht der Markt neue strukturelle Nachfragequellen. Genau hier kommt ein Thema ins Spiel, das zunehmend Aufmerksamkeit erhält: Bitcoin-Layer-2-Technologie.

Layer-2-Lösungen bauen zusätzliche Netzwerke auf der Bitcoin-Blockchain auf, um neue Anwendungen zu ermöglichen. Während Bitcoin ursprünglich primär als digitales Wertaufbewahrungsmittel gedacht war, könnten Layer-2-Technologien das Netzwerk deutlich vielseitiger machen. Sie ermöglichen schnellere Transaktionen, günstigere Gebühren und vor allem neue Anwendungsfälle – etwa DeFi-Protokolle, Tokenisierung oder komplexe Smart-Contract-Anwendungen.

Sollten sich solche Lösungen langfristig durchsetzen, könnte dies einen entscheidenden Effekt haben: Mehr Anwendungen auf Bitcoin bedeuten auch mehr Nachfrage nach nativen Bitcoins.

Bitcoin Hyper im Presale

Ein Projekt, das aktuell besonders viel Aufmerksamkeit in diesem Bereich erhält, ist Bitcoin Hyper. Das Projekt zeigt im Presale eine bemerkenswerte relative Stärke und konnte bislang rund 32 Millionen US-Dollar Kapital einsammeln. Ziel ist es, die Vorteile von Bitcoin – insbesondere Sicherheit und Dezentralität – mit der hohen Geschwindigkeit und Entwicklerfreundlichkeit des Solana-Ökosystems zu kombinieren.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Technisch setzt Bitcoin Hyper dabei auf die Solana Virtual Machine (SVM). Diese Architektur könnte es Entwicklern ermöglichen, Anwendungen ähnlich einfach wie im Solana-Ökosystem zu erstellen, während gleichzeitig die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain genutzt wird. Genau dieser Ansatz könnte dazu beitragen, ein lebendiges Entwickler-Ökosystem rund um Bitcoin aufzubauen.

Für Investoren eröffnet sich dadurch eine zusätzliche Perspektive: Wer früh in solche Infrastrukturprojekte einsteigt, spekuliert letztlich darauf, dass Bitcoin künftig nicht nur als digitales Gold fungiert, sondern als Fundament eines deutlich größeren Blockchain-Ökosystems. Aktuell bietet das Projekt zudem einen zusätzlichen Anreiz: Token-Holder können ihre Coins bereits staken und rund 37 % APY erzielen.

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