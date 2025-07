Cantor Fitzgerald plant Mega-Bitcoin-Deal mit Blockstream: Was steckt dahinter?

Das Wichtigste in Kürze

Cantor Fitzgerald will in Zusammenarbeit mit Blockstream einen Bitcoin-Deal über mehr als vier Milliarden Dollar abschließen.

Dabei sollen 30.000 BTC und bis zu 800 Millionen Dollar Kapital zusammengeführt werden.

Die Initiative folgt einem boomenden Trend von SPACs im Kryptomarkt.

Ein Mega-Deal bahnt sich im Herzen der Kryptowelt an: Cantor Fitzgerald steht kurz davor, gemeinsam mit Blockstream-Gründer Adam Back ein Bitcoin-Treasury im Milliardenwert zu realisieren. Die Pläne sind nicht nur ein Statement für die wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen, sondern auch ein Zeichen dafür, wie sehr SPACs den Krypto-Sektor erobern. Was bedeutet das für Bitcoin – und für den gesamten Markt?

Cantor Fitzgerald plant Milliarden-Investment in Bitcoin

Ein neuer Milliarden-Deal zwischen Cantor Fitzgerald und Blockstream bahnt sich an. Laut Berichten des Financial Times steht Cantor Equity Partners 1 kurz vor einer Vereinbarung mit Blockstream-Gründer Adam Back. Ziel ist es, ein Bitcoin-Treasury in Höhe von rund vier Milliarden US-Dollar aufzubauen. Dabei soll die SPAC-Gesellschaft bis zu 30.000 Bitcoin erhalten und zusätzlich bis zu 800 Millionen US-Dollar Kapital von externen Investoren einsammeln.

Die Gespräche finden vor dem Hintergrund eines allgemeinen Booms rund um SPACs (Special Purpose Acquisition Companies) statt. Cantor Fitzgerald setzt damit seine Strategie fort, über SPACs in den Kryptosektor zu expandieren. Bereits im April wurde ein ähnliches Projekt mit Unterstützung von Tether, Bitfinex und SoftBank angekündigt.

Bitcoin als strategische Reserve im Fokus

Immer mehr große Unternehmen nehmen Bitcoin in ihre Bilanzen auf. Michael Saylor und seine Firma MicroStrategy gelten als Vorreiter dieser Strategie, die mittlerweile Schule macht. Der Marktwert der von öffentlichen Unternehmen gehaltenen Bitcoins beläuft sich auf rund 112 Milliarden US-Dollar – Tendenz steigend. Zwei Drittel davon entfallen allein auf MicroStrategy.

Der Schritt von Cantor Fitzgerald zeigt, dass institutionelle Investoren Bitcoin zunehmend als strategisches Asset betrachten. Der geplante Deal mit Blockstream könnte die Position von Cantor auf dem Kryptomarkt massiv stärken.

Wer steckt hinter dem Deal?

Angeführt wird das Projekt von Brandon Lutnick, dem Sohn des Cantor-Fitzgerald-CEOs Howard Lutnick. Die SPAC Cantor Equity Partners 1 hat Anfang des Jahres bereits 200 Millionen Dollar durch ein IPO eingesammelt. Mit Adam Back, einem der angesehensten Bitcoin-Pioniere und Gründer von Blockstream, steht ein erfahrener Krypto-Insider mit an Bord.

Die Kombination aus Finanzmacht und technologischem Know-how könnte für den Erfolg des Deals entscheidend sein. Beide Partner bringen unterschiedliche Stärken ein, die sich im aktuellen Krypto-Klima ideal ergänzen.

SPACs als neuer Königsweg im Kryptomarkt

Die Nutzung von SPACs als Finanzierungsmodell erlebt derzeit einen neuen Höhenflug. Vor allem im Kryptobereich dienen SPACs dazu, risikoreiche und innovative Projekte an die Börse zu bringen. Auch andere prominente Akteure nutzen diese Strategie: So hat David Bailey, Gründer von Bitcoin Magazine, bereits im Mai angekündigt, 710 Millionen Dollar für eine eigene Bitcoin-Firma eingesammelt zu haben.

Kurz darauf folgte Anthony Pompliano mit seinem Investmentvehikel ProCap Financial. Dort wurden über 750 Millionen Dollar eingesammelt, um ein weiteres Krypto-SPAC-Projekt mit Columbus Circle Capital zu starten.



Die Auswirkungen auf den Kryptomarkt

Sollte der Deal zustande kommen, könnte das starke Impulse auf den Bitcoin-Preis und das Vertrauen institutioneller Anleger haben. Große Käufe wie dieser führen oft zu erhöhter medialer Aufmerksamkeit und Marktbewegungen. In einem Umfeld politischer Unterstützung für Krypto-Projekte – wie sie derzeit unter Donald Trump signalisiert wird – ist das Timing ideal.

Zudem zeigt sich, dass der Kryptomarkt zunehmend professionalisiert wird. Die Phase reiner Spekulation scheint dem strukturierten, unternehmensgetriebenen Wachstum zu weichen. Das Modell von Cantor Fitzgerald könnte daher zukunftsweisend für den Markt sein.

Blockstream und Adam Back als Schlüsselfiguren

Adam Back ist in der Bitcoin-Szene eine Legende. Als Gründer von Blockstream und Mitentwickler von Proof-of-Work-Konzepten hat er maßgeblich zur technischen Grundlage von Bitcoin beigetragen. Dass er nun 30.000 BTC in das Vorhaben mit Cantor Fitzgerald einbringt, zeigt sein langfristiges Vertrauen in die digitale Leitwährung. Die Beteiligung von Blockstream deutet außerdem auf eine strategische Neuausrichtung in Richtung institutioneller Partnerschaften hin.

Blockstream war bisher vor allem für seine technische Infrastruktur und Bitcoin-bezogenen Lösungen bekannt. Mit diesem Deal wird das Unternehmen erstmals als aktiver Kapitalakteur in Erscheinung treten – und das mit einer Summe, die selbst in der Krypto-Welt Maßstäbe setzt.

Politischer Rückenwind für Krypto-Expansion

Die Verhandlungen zwischen Cantor Fitzgerald und Blockstream erfolgen in einem politischen Umfeld, das Kryptowährungen wieder stärker unterstützt. Vor allem die Trump-nahe Administration zeigt sich offen gegenüber Bitcoin und Blockchain-Technologie. Diese Haltung könnte institutionellen Projekten wie diesem mehr Sicherheit und rechtliche Klarheit bieten. In einem solchen Umfeld steigen auch die Chancen, weitere Investoren für ähnliche Modelle zu gewinnen.

Ein Deal dieser Größenordnung wäre unter anderen politischen Vorzeichen möglicherweise kaum denkbar gewesen. Umso bedeutsamer ist es, dass große Player nun auf offene Türen stoßen und regulatorisch begleitet werden, statt gebremst. Die Zeichen für institutionelle Bitcoin-Offensiven stehen damit günstig.