Möchten Sie in Spanien Bitcoin kaufen? BBVA hat es Ihnen gerade leicht gemacht

Das Wichtigste in Kürze

BBVA, eine der größten Banken Spaniens, ermöglicht es Kund:innen nun, Bitcoin und Ethereum direkt über die mobile Banking-App zu kaufen und zu verwalten – ganz ohne externe Wallets oder Börsen.

Die Funktion ist sicher, MiCA-konform und vollständig in die bestehende Infrastruktur integriert.

Nutzer können Krypto neben ihrem Euro-Guthaben sehen, jederzeit umrechnen und sogar steuerliche Berichte abrufen.

Spanien wurde als Startpunkt gewählt, da das Land digitalaffin ist und neue EU-Vorgaben wie MiCA früh umgesetzt hat.

Parallel dazu sorgt das neue Bitcoin-Layer-2-Protokoll $HYPER für zusätzliche Aufmerksamkeit in der Branche, da es schnellere und günstigere Transaktionen ermöglichen soll.

Kaufen Sie Bitcoin und Ether direkt über die BBVA-App

BBVA, die zweitgrößte Bank Spaniens, erlaubt es Ihnen, Bitcoin und Ethereum direkt in ihrer regulären Mobile-App zu kaufen und zu halten. Sie benötigen keine separate Wallet. Sie müssen keine Kryptobörse besuchen. Sie loggen sich einfach ein – so wie Sie es tun würden, um Ihren Kontostand zu überprüfen oder eine Rechnung zu bezahlen. Es ist reibungslos. Es ist einfach. Es funktioniert.

BBVA expands crypto access in Spain, now offering Bitcoin and Ether through its mobile app with bank-grade custody and MiCA-backed compliance, simplifying access for retail customers. #BTC #USDT — FeeSaver (@FeeSaver_com) July 15, 2025

BBVA sagt: „Sie vertrauen uns Ihre Euros an. Sie können uns auch Ihr Bitcoin anvertrauen.“

Das ist mehr als hilfreich. Es ist ein echter Wendepunkt für sowohl Private- als auch Institutionelle Anleger.

Sicher, reguliert und völlig legal

Krypto kann riskant wirken. BBVA weiß das. Deshalb haben sie ihr System mit starker Sicherheit auf Bankniveau aufgebaut. Ihre Coins liegen unter demselben Schutz wie Ihr Sparkonto. Gleicher Tresor, neuer Schlüssel. Außerdem entspricht dieses System allen Vorschriften in der Europäischen Union. Es ist MiCA-konform.

MiCA steht für „Markets in Crypto-Assets“. Es ist das große Krypto-Gesetz der EU. Es stellt sicher, dass Dienstleistungen sicher, fair und vollständig transparent sind. Sie nutzen keine zufällige Börse in irgendeiner Offshore-Zone. Sie kaufen Krypto mit der Unterstützung des europäischen Rechts im Rücken. Möchten Sie wissen, wie Regierungen weltweit reagieren? Erkunden Sie Prognosen und Trends in der Kryptoregulierung, um zu sehen, wohin die Reise geht. Einfach für Sie, klug für BBVA

“Every bank is going to have to go this way”@olijharris, talks about BBVA’s crypto product expanding to spanish customers on the latest episode of Tokenized 🎙️ Listen to the latest episode of Tokenized: https://t.co/O0cpYfJ10B 📷 Watch on YouTube: https://t.co/oFeHgXxLYS pic.twitter.com/6rigdJqyAY — Tokenized Podcast (@TokenizedPod) July 15, 2025

Das ist nicht nur ein neues Feature. Es ist eine vollständige Integration. Sie sehen Ihre Krypto direkt neben Ihrem Bargeld. Sie erhalten Echtzeitpreise. Sie können jederzeit zwischen Euro und Krypto wechseln. Sogar Ihre Steuerberichte sind sofort verfügbar und somit eine echte Erleichterung in der Steuersaison.

Wenn Sie neugierig auf Krypto waren, aber nicht wussten, wo Sie anfangen sollen – das könnte Ihr Moment sein. BBVA hat Ihnen gerade eine Abkürzung gegeben. Und wenn Sie sich noch nicht sicher sind, wo Sie Ihre Coins aufbewahren sollen, sehen Sie sich unseren Vergleich von Krypto-Wallets an, um beim Investieren sicher zu bleiben.

Warum Spanien? Warum jetzt?

Spanien ist im digitalen Banking bereits vorne mit dabei. Die Menschen hier lieben Apps, Sofortüberweisungen und mobile Tools. Es ergibt also Sinn, dass BBVA Spanien für diesen Start gewählt hat. Dazu kommt die kürzliche Einführung der MiCA-Gesetze in ganz Europa. Kombinieren Sie das mit der wachsenden Nachfrage nach Bitcoin und Ethereum. Das Timing? Ziemlich ideal.

🚀 BBVA expands crypto access in Spain via its app, offering bank-grade custody & MiCA compliance—setting a new standard. 🇪🇺 EU’s MiCA regulation, once doubted, now draws top crypto exchanges for licenses—signaling regulatory acceptance. 💸 BexBack launches 100% deposit bonus,… pic.twitter.com/FuSICgQwh0 — Market Machina (@market_machina) July 15, 2025

Andere Banken beobachten noch. BBVA handelt bereits. Und während Spanien ins Krypto-Rampenlicht tritt, sind es nicht nur die Großbanken, die sich bewegen. An der Innovationsfront führt $HYPER ein mutiges neues Kapitel für Bitcoin an.

Was ist los mit $HYPER?

Hier kommt eine interessante Wendung. Während BBVA große Schritte macht, entwickelt sich eine andere Geschichte. Sie heißt $HYPER. Das ist ein neues Layer-2-Protokoll für Bitcoin. Stellen Sie sich das wie eine Überholspur vor – schneller und günstiger. Perfekt für Skalierung. Und wissen Sie was? Der Vorverkauf von $HYPER ist gerade gestartet.

Bitcoin Hyper is here to supercharge Bitcoin. Built on the Solana Virtual Machine, it brings lightning-fast, low-cost transactions to Bitcoin’s ecosystem perfect for payments, meme coins, and powerful dApps. With zk-proofs and Layer 1 anchoring, it’s fast and secure.

Presale is… pic.twitter.com/qMi0sZb7Ld — halo (@haloETH) May 11, 2025

Je mehr Banken in den Kryptobereich einsteigen, desto mehr werden sie Geschwindigkeit brauchen. Und Sicherheit. Genau das will $HYPER bieten. BBVA öffnet also die Tür. Dieses neue Projekt baut den Flur. Es fühlt sich an, als entstehe hier etwas. Möchten Sie frühzeitig Zugang zu vielversprechenden Projekten wie $HYPER? Entdecken Sie verifizierte Krypto-Vorverkäufe und ICOs hier.

BBVA testet nicht nur herum. Sie tauchen richtig ein. Und das könnte das deutlichste Zeichen bisher sein: Krypto ist kein Randexperiment mehr. Es ist Teil des Systems. Viele Menschen möchten keiner anonymen Plattform im Internet vertrauen. Sie wollen die Bank, die sie ohnehin nutzen.

BBVA hat dieses Bedürfnis jetzt erfüllt. Kein Drama. Einfach Zugang. Es ist nicht spektakulär. Es ist nicht verrückt. Aber es ist real.

