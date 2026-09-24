Kalshi hat einem Bericht des Wall Street Journal widersprochen, wonach die US-Derivateaufsicht CFTC ein Muster ungewöhnlicher Ether-Perpetual-Futures-Trades prüfe. Das Unternehmen erklärte, bislang nicht von der Behörde kontaktiert worden zu sein, und geht nicht davon aus, dass derzeit eine formelle Untersuchung läuft – während laut Journal-Bericht mehr als 5 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen im vergangenen Monat auf ein auffälliges Muster nahezu identischer Trades zurückgeht.

Kalshis Erklärung zur Handelsaktivität

Auslöser der Debatte ist ein Bericht des Wall Street Journal, demzufolge die CFTC ein Muster schneller Trades untersuche, die sich um jeweils etwa 5.500 US-Dollar gruppierten. Diese wiederkehrenden Handelsgrößen sollen laut Journal über den Zeitraum eines Monats mehr als 5 Milliarden US-Dollar an Volumen in Kalshis Ether-Perpetual-Futures-Markt ausgemacht haben – einem Produkt, bei dem Nutzer auf den Preis von Ether spekulieren, ohne den Vermögenswert selbst zu kaufen.

Kalshi führt die auffällig gleichmäßigen Handelsgrößen auf seine Liquiditätsanreizprogramme zurück. Diese Programme würden Market Maker dafür entlohnen, Kauf- und Verkaufsorders in festgelegten Größen und Preisspannen bereitzuhalten – die Vergütung knüpfe demnach an die Verfügbarkeit dieser Orders an, nicht an das tatsächlich ausgeführte Volumen. Diese verschärfte regulatorische Aufmerksamkeit richtet sich auf kryptobezogene Produkte.

Marktreaktion und Akteurspositionen

Das wiederkehrende Handelsmuster hat Vorwürfe von Wash Trading ausgelöst – also Geschäften ohne echten wirtschaftlichen Zweck, die einen irreführenden Eindruck von Marktaktivität erzeugen können. Kalshi weist diese Vorwürfe zurück und erklärt, hinter den Trades stünden Hunderte verschiedene Trader, die Orders eines einzelnen Market Makers ausgeführt hätten.

Nach Darstellung des Unternehmens hätten die Taker in diesen Transaktionen dabei ziemlich konstant Gewinne erzielt, während der Market Maker ziemlich konstant auf der Verliererseite gestanden habe – ein Muster, das laut Kalshi eher für echte wirtschaftliche Aktivität als für abgestimmten Handel spreche. Die Diskussion um die Vorgänge bezeichnete Kalshi zudem als Gerüchte, die von Wettbewerbern gestreut worden seien. Der verlinkte Bericht behandelt eine CFTC-Prüfung ungewöhnlicher Aktivitäten bei Polymarket.

Fazit und Einordnung

Bestätigt ist bislang nur, dass das Wall Street Journal über eine mögliche CFTC-Prüfung berichtet hat – nicht, dass die Behörde tatsächlich eine formelle Untersuchung eingeleitet hat. Offen bleibt, ob die CFTC Kalshi in den kommenden Wochen kontaktiert oder aus der Datenanalyse weitere Schritte ableitet.

Kalshi selbst erklärt die auffälligen Handelsmuster mit seinen Liquiditätsprogrammen und bestreitet Wash Trading – eine unabhängige Bewertung dieser Erklärung liegt aus der vorliegenden Berichterstattung jedoch nicht vor. Für Marktteilnehmer bleibt damit vorerst nur die gegenüberstehende Darstellung von Medienbericht und Unternehmensdementi.

Wer in diesem Marktsegment handelt, sollte die verfügbaren Informationen sorgfältig prüfen. Ein tieferer Blick auf die regulatorische Aufsicht über Prognosemärkte liefert zusätzlichen Kontext für die Einordnung solcher Fälle.