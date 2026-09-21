Betrüger haben laut einem Bericht des Wall Street Journal im Februar dieses Jahres versucht, über gestohlene Debitkarten mindestens 10 Mio. US-Dollar auf der US-Plattform von Polymarket zu erbeuten. Brisant ist dabei weniger die Angriffsmethode selbst als die berichtete Reaktion von CEO Shayne Coplan, der laut aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern dem weiteren Wachstum Priorität einräumte und eine mögliche regulatorische Geldstrafe als kalkulierbares Risiko in Kauf nahm. Damit stellt sich weniger die Frage, wie viel Geld die Angreifer bewegen wollten, sondern ob Polymarket seine Kontrollen mit der eigenen Expansion und den Börsengangsambitionen Schritt halten ließ.

Der Mechanismus hinter dem Kartenbetrugsversuch

Nach Darstellung des Journals verknüpften die Täter im Februar gestohlene Debitkarten mit Tausenden Konten auf Polymarkets US-Plattform. Über Einzahlungen, Handelsaktivität und anschließende Auszahlungen versuchten sie, mindestens 10 Mio. US-Dollar aus dem System zu schleusen – ein tatsächlich erfolgreich abgezogener Betrag ist bislang nicht bestätigt.

Auf dem Höhepunkt der Attacke wies der Zahlungsdienstleister Checkout.com laut Bericht mehr als 80 Prozent der von ihm bearbeiteten Einzahlungen als betrügerisch zurück, verglichen mit einem Branchenwert von rund 1 Prozent. Die erhöhten Betrugsraten hielten danach monatelang an, kehrten aber bis Mai auf ein branchenübliches Niveau zurück, nachdem Polymarket die Zahl verknüpfbarer Debitkarten pro Konto begrenzte und mit Riskified einen externen Antibetrugsdienstleister engagierte. Im Juli kam es laut Primärquelle zu einem weiteren Vorfall, der knapp 500 Nutzer betraf: Eine technische Schwachstelle erlaubte Angreifern mit gestohlenen persönlichen Daten den Zugriff auf bestehende Konten und die dort verknüpften Zahlungsmethoden.

Datenlage und Schadensquantifizierung

Die kursierende Zahl von mindestens 10 Mio. US-Dollar bezieht sich laut Primärquelle ausdrücklich auf den Versuch, Gelder zu entwenden, nicht auf einen bestätigten Verlust von Polymarket oder seinen Nutzern. Ein finaler, tatsächlich erfolgreich ausgezahlter Betrag wird in der Berichterstattung nicht genannt.

Auch die Ablehnungsquote von über 80 Prozent bei Checkout.com sowie der Vergleichswert von rund 1 Prozent stammen aus dem WSJ-Bericht; eine unabhängige öffentliche Bestätigung durch Checkout.com selbst liegt bislang nicht vor. Wer die Dimension von Polymarkets Handelsvolumen und Produktausbau einordnen möchte, findet ergänzenden Kontext in der Berichterstattung zu Polymarkets Ausbau bei Perpetuals und neuen Märkten, der zeigt, wie schnell die Plattform in den vergangenen Monaten skaliert ist.

Reaktionen und offizielle Stellungnahmen

Aktuelle und frühere Mitarbeiter berichteten dem Journal, dass Compliance-Mitarbeiter die Bedenken direkt an Coplan herantrugen und dieser sinngemäß signalisierte, das Wachstum solle fortgesetzt und eine mögliche Strafe im Fall regulatorischer Konsequenzen in Kauf genommen werden. Polymarket selbst erklärte gegenüber dem Journal, über Systeme zur Erkennung und Reaktion auf verdächtige Aktivitäten zu verfügen und sich fairen und transparenten Märkten verpflichtet zu fühlen.

Das Unternehmen gibt an, seine Risiko- und Compliance-Teams sowie die entsprechenden Protokolle seither verstärkt zu haben. Die CFTC untersucht den Fall, Mitarbeiter wurden angewiesen, Unterlagen zum Februar-Vorfall und weiteren Angelegenheiten zu sichern. Für den Juli-Vorfall erklärte Polymarket laut Primärquelle, verlorene Gelder übernehmen zu wollen. Offen bleiben der tatsächliche finanzielle Schaden, der Umfang erfolgreicher Auszahlungen sowie das Ergebnis der CFTC-Prüfung – Fragen, die auch im Zuge der jüngsten Berufung von Warren Jenson zum ersten CFO an Bedeutung gewinnen.

Einordnung und Branchenkontext

Der Vorfall trifft Polymarket zu einem Zeitpunkt, in dem das Unternehmen laut Bericht rund 1 Mrd. US-Dollar bei einer Bewertung von etwa 21 Mrd. US-Dollar einsammeln will. Donald Trump Jr.s Investmentvehikel 1789 Capital soll sich mit rund 300 Mio. US-Dollar an dieser Runde beteiligen, während die Intercontinental Exchange im Juli offenlegte, dass ihre 1,6-Mrd.-Dollar-Investition einem Anteil von 22 Prozent an Polymarket entspricht.

Parallel dazu treibt Polymarket seine regulatorische Rehabilitierung in den USA voran, etwa über den in jüngsten Berichten beschriebenen Antrag auf eine erweiterte US-Lizenz. Für einen möglichen Börsengang zählt am Ende nicht allein die Höhe des versuchten Betrugs, sondern ob Polymarket belastbar zeigen kann, dass Wachstumstempo, Zahlungsrisiken und regulatorische Pflichten miteinander vereinbar sind.

Szenarien: Bull / Base / Bear

Im Bull-Case belegen die verschärften Kartenlimits, der Riskified-Einsatz und die ausgebauten Compliance-Teams ihre Wirksamkeit dauerhaft; ein Frühwarnsignal dafür wäre eine anhaltende Rückkehr der Betrugsraten auf Branchenniveau ohne neue größere Vorfälle. Im Base-Case verlängert die laufende CFTC-Untersuchung samt offener Fragen zu Februar- und Juli-Vorfall lediglich die Due-Diligence-Phase vor einem möglichen IPO, ohne dass ein bestätigter Verlust in Höhe von 10 Mio. US-Dollar festgestellt wird; hier wären zusätzliche behördliche Auskunftsersuchen ein Indikator.

Im Bear-Case würden weitere Sicherheits- oder Zahlungsprobleme sowie ein belastender Ausgang der CFTC-Untersuchung den Druck auf Wachstum, Finanzierungsrunde und Börsengangspläne deutlich erhöhen – erkennbar an erneut stark überhöhten Ablehnungsquoten, weiteren Kontenkompromittierungen oder formalen regulatorischen Schritten.

Fazit und Einordnung

Belegt ist bislang nur der Versuch, mindestens 10 Mio. US-Dollar über gestohlene Debitkarten zu bewegen – kein bestätigter Endverlust. Ob dieser Fall als bereinigter Kontrollbruch oder als strukturelles Risiko für Polymarkets Wachstumskurs in die Bücher eingeht, entscheidet sich am Ausgang der CFTC-Untersuchung und an der nachweisbaren Wirksamkeit der seither nachgerüsteten Kontrollen.

Kryptowährungen bleiben trotz pseudonymer Transaktionen zunehmend an KYC-Pflichten gebunden, wie auch der laufende Lizenzierungsprozess von Polymarket zeigt. Anleger sollten Berichte über laufende Untersuchungen und unbestätigte Schadenssummen entsprechend vorsichtig gewichten, bevor sie eigene Anlageentscheidungen treffen.