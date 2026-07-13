Chainlink CCIP: 7,24 Mrd. $ Migration treibt LINK-Kurs an

Das Wichtigste in Kürze

LINK konsolidiert derzeit in einer Spanne zwischen 7,85 $ und 7,98 $ auf den großen Handelsplätzen, bei einer Marktkapitalisierung von etwa 5,9 Milliarden US-Dollar.

Die Charts von TradingView verorten die kurzfristige Unterstützung im unteren 7-Dollar-Bereich, während sich um die 8-Dollar-Marke, an der der Kurs zuletzt mehrfach scheiterte, ein Widerstandscluster gebildet hat.

In den aktuellen Chainlink News zeigt sich eine massive Dynamik: Seit Mai sind Vermögenswerte im Wert von mehr als 7,24 Milliarden US-Dollar von LayerZero zum Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) von Chainlink migriert. Das Super Portal von Mantle markiert dabei den jüngsten prominenten Wechsel.

Der LINK-Token notiert derzeit bei 7,90 US-Dollar, was einem Plus von 2,7 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Während die Schlagzeilen oft nur die nackten Zahlen thematisieren, beginnt der Markt allmählich, die fundamentale Infrastruktur-Story dahinter einzupreisen. Ein Detail, das viele Trader dabei übersehen, verbirgt sich in der Liste der Migrationspartner selbst.

Mantle Joins Migration to Chainlink CCIP



Today, @Mantle_Official confirmed its exit from @LayerZero_Core, migrating its Super Portal to @Chainlink's institutional standard for cross-chain security.



Over 7.2B in total value has already migrated from LayerZero to Chainlink’s… pic.twitter.com/IQqAmW07IA — BSCN (@BSCNews) July 9, 2026

Mantle hat offiziell bestätigt, sein gemeinsam mit Bybit entwickeltes Super Portal von LayerZeros Omnichain Fungible Token (OFT) Standard auf den Cross-Chain Token (CCT) Standard von Chainlink umzustellen. Dies umfasst MNT-Token-Transfers zwischen Ethereum und Solana. Allein diese Migration erhöht den Gesamtwert der gesicherten Assets (Value Locked) um rund 2,5 Milliarden US-Dollar.

Zu den bisherigen Akteuren, die diesen Schritt vollzogen haben, gehören Kelp (1,5 Mrd. $), Lombard (über 1 Mrd. $), Solv Protocol (700 Mio. $ in tokenisiertem Bitcoin), Virtuals Protocol (700 Mio. $), Re (475 Mio. $), Kraken (330 Mio. $ in Wrapped Assets) und Yuzu Money (54,5 Mio. $). Während Sicherheitsvorfälle oft als sichtbare Katalysatoren dienten, hat sich die Migrationsgeschwindigkeit mittlerweile zu einem eigenständigen Marktsignal entwickelt.

Chainlink News: Kann der LINK-Kurs die 8-Dollar-Marke durchbrechen?

$LINK Most people are too caught up in the noise, news, and excitement. But they don't realize that the foundation is being laid for major spot construction.$LINK is among my picks for the next cycle.

A leading oracle network, it has become the standard for providing:

– reliable… pic.twitter.com/O2UxUF3nl0 — Wolf_Derek (@fbsferock) July 9, 2026

LINK konsolidiert derzeit in einer Spanne zwischen 7,85 $ und 7,98 $ auf den großen Handelsplätzen, bei einer Marktkapitalisierung von etwa 5,9 Milliarden US-Dollar. Die Charts von TradingView verorten die kurzfristige Unterstützung im unteren 7-Dollar-Bereich, während sich um die 8-Dollar-Marke, an der der Kurs zuletzt mehrfach scheiterte, ein Widerstandscluster gebildet hat.

Das Handelsvolumen bewegt sich im dreistelligen Millionenbereich. Das reicht aus, um die aktuelle Bewegung zu stützen, ist aber gleichzeitig dünn genug, dass bereits eine einzige große CCIP-Integrationsmeldung den Trend massiv beeinflussen könnte.

Die kurzfristigen Kerzencharts deuten eher auf eine Konsolidierung nach einer leichten Erholung hin als auf einen echten Ausbruch. In den letzten 48 Stunden sind keine neuen Analystenziele aufgetaucht, die die Marktpositionierung grundlegend verändern würden.

Für die kommende Woche zeichnen sich drei Szenarien ab. Im bullischen Fall treiben weitere CCIP-Migrationsankündigungen und institutionelle Tokenisierungsströme LINK über die 8-Dollar-Marke, wobei das Migrations-Narrativ als dauerhaftes Nachfragesignal fungiert.

Das Basisszenario sieht LINK weiterhin in einem Korridor zwischen 7,80 $ und 7,95 $ gefangen, während der Markt auf On-Chain-Daten wartet, die bestätigen, dass die angekündigten Migrationen tatsächlich abgeschlossen sind.

Das bärische Szenario – oder zumindest die Entkräftung der aktuellen These – wäre ein Durchbruch unter 7,00 $ bei geringem Volumen. Dies würde darauf hindeuten, dass die Migrationswelle vom Markt lediglich als bereits eingepreistes „Hintergrundrauschen“ der Infrastruktur wahrgenommen wird und nicht als aktiver Wachstumshebel.

Frühere Analysen zur LINK-Erholung haben gezeigt, dass Katalysatoren im Ökosystem die entscheidende Variable sind, um zwischen einer bloßen Konsolidierung und einem echten Trend zu unterscheiden. Die Daten legen nahe, dass der Markt das CCIP-Narrativ zwar respektiert, sich aber noch nicht auf eine klare Richtungsentscheidung festgelegt hat.

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LiquidChain setzt auf Early-Mover-Chancen während Chainlink Widerstände testet

Angesichts der 7,24 Milliarden US-Dollar schweren Migrationen in den Chainlink News erzählt die Konsolidierung von LINK nahe der 8-Dollar-Marke eine bekannte Geschichte: Infrastruktur-Projekte gewinnen oft langsam an Wert. Wenn eine Migration erst einmal zum Konsens-Trade wird, ist der Zeitpunkt für einen asymmetrischen Einstieg meist schon vorbei.

Genau in dieser Lücke zwischen anerkannter Nützlichkeit und realisierter Kursperformance konnten Early-Stage-Infrastrukturprojekte historisch gesehen oft überdurchschnittliche Renditen erzielen, bevor das Narrativ im Mainstream ankam.

LiquidChain ($LIQUID) ist ein Layer-3 (L3) Infrastrukturprojekt, das auf einer vereinheitlichten Liquiditätsschicht basiert. Es führt die Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einzigen Ausführungsumgebung zusammen – und adressiert damit genau das Problem der Fragmentierung, das CCIP-Migrationen derzeit so bedeutsam macht.

Der Trend, Milliardenbeträge zu CCIP zu migrieren, unterstreicht den Hunger des Marktes nach Cross-Chain-Lösungen, die tatsächlich funktionieren. Genau auf diese Architektur zielt LiquidChain ab.

Dank der „Deploy-Once“-Architektur können Entwickler auf alle drei Ökosysteme zugreifen, ohne Verträge für jede Chain einzeln neu aufsetzen zu müssen. Sollte die technische Umsetzung halten, wäre dies ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Der Presale liegt aktuell bei 0,01478 $ pro $LIQUID, wobei bisher 895.480,12 $ gesammelt wurden. Details zu den Staking-Konditionen wurden noch nicht veröffentlicht.

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