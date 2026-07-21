Chainlink News: Bitvavo bewegt 32 Mio. $ in LINK – Kursziel 9 $?

Das Wichtigste in Kürze

CoinGecko beziffert LINK auf 8,34 $.

Trotz des minimalen Tagesverlusts von 0,50 % hält sich der Token mit einem Wochenplus von 5,00 % stabil und grenzt sich damit deutlich von der eher flachen bis negativen Performance vieler anderer Altcoins ab.

Eine solide Unterstützung hat sich im Bereich zwischen 7,80 $ und 8,00 $ etabliert, wo Käufer bei den letzten beiden Rücksetzern aktiv wurden.

Der Widerstand konzentriert sich hingegen bei 9,00 $ bis 9,50 $, einer Zone, die früheren lokalen Höchstständen entspricht.

In den aktuellen Chainlink News sorgt eine Wallet, die der niederländischen Börse Bitvavo zugerechnet wird, für Aufsehen: Insgesamt 3,89 Millionen LINK-Token (Gegenwert ca. 32,59 Mio. $) wurden von Coinbase Prime an eine bisher inaktive Adresse transferiert, die zuvor keinerlei Transaktionen aufwies.

Aktuell notiert LINK bei rund 8,33 $, was einem leichten Rückgang von -0,5 % in den letzten 24 Stunden entspricht, während auf Wochensicht ein Plus von fast 5 % zu Buche schlägt. Die Inaktivität der Empfänger-Wallet deutet auf eine mögliche Nutzung als Cold Storage oder eine Vorbereitung für Pre-Staking hin.

Bitvavo (@bitvavocom) has withdrawn 3.89M $LINK (~$32.59) from Coinbase prime to a fresh wallet



Address: 0x638c52e3348C5100bba8CF14E4512A168fE47213 pic.twitter.com/KChlqRQzh6 — Onchain Lens (@OnchainLens) July 20, 2026

Trotz der massiven Abhebung kam es zu keinem sprunghaften Anstieg des Handelsvolumens, was eher auf eine Halteabsicht (HODL) als auf einen bevorstehenden Verkauf schließen lässt. Laut Daten von CoinGecko beläuft sich das tägliche Handelsvolumen für LINK derzeit auf 153 Mio. $.

Diese Bewegung fällt mit einem wachsenden institutionellen Interesse am Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) von Chainlink zusammen und wirft Fragen nach der weiteren Marktsignifikanz auf.

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Chainlink News: Kann der LINK-Kurs diese Woche die 9-Dollar-Marke durchbrechen?

Issu du rapport de chartes de lundi dans @Recherchecrypto :



Comme vu lundi dans le rapport de chartes, Chainlink $LINK vient de donner son 2ᵉ signal de survente précoce en 4 ans.



La dernière fois, ce signal avait marqué une zone proche du bottom de 2022.



Je pense qu’une… pic.twitter.com/E8XzrUzFG8 — Paul Cryptoformation (@Paul_Theway) July 18, 2026

CoinGecko beziffert LINK auf 8,34 $. Trotz des minimalen Tagesverlusts von 0,50 % hält sich der Token mit einem Wochenplus von 5,00 % stabil und grenzt sich damit deutlich von der eher flachen bis negativen Performance vieler anderer Altcoins ab.

Eine solide Unterstützung hat sich im Bereich zwischen 7,80 $ und 8,00 $ etabliert, wo Käufer bei den letzten beiden Rücksetzern aktiv wurden. Der Widerstand konzentriert sich hingegen bei 9,00 $ bis 9,50 $, einer Zone, die früheren lokalen Höchstständen entspricht. Da LINK in den letzten Wochen keine Tageskerze über 9 $ schließen konnte, bleibt dieses Niveau der funktionale Deckel, bis die Käufer einen volumenstarken Ausbruch erzwingen.

Drei Szenarien bestimmen den kurzfristigen Ausblick:

Bull-Case: Der Abzug durch Bitvavo und mögliche weitere institutionelle Zuflüsse reduzieren das zirkulierende Angebot an den Börsen. Diese Verknappung der Liquidität könnte den Preis in Richtung des Widerstands bei 9 $ treiben, sofern sich die allgemeine Marktstimmung festigt.

Base-Case: LINK konsolidiert sich im Korridor zwischen 8,00 $ und 8,80 $ und verarbeitet die On-Chain-Nachrichten ohne direkten Katalysator für einen Ausbruch.

Bear-Case: Eine Verschlechterung der allgemeinen Risikobereitschaft drückt LINK zurück in den Bereich von 7,40 $ bis 7,60 $, wo die realisierten Gewinne der jüngsten Käufer ins Negative drehen würden. Eine Rückeroberung der 10-Dollar-Marke bleibt die langfristige technische These, die viele Analysten im Auge behalten.

Bitcoin Hyper visiert frühe Positionierung an, während LINK unter Widerstand konsolidiert

Angesichts der aktuellen Chainlink News ist der wöchentliche Zuwachs von 5 % zwar real, doch die Mathematik für ein Large-Cap-Asset, um von aktuellen Niveaus aus ein signifikantes Vielfaches zu erreichen, ist strukturell begrenzt. Ein Anstieg von 8,33 $ auf beispielsweise 25 $ würde eine Rückkehr zu den Marktbedingungen von Ende 2021 erfordern. Dies ist das Problem der Obergrenze für etablierte Token, das Projekte in der Frühphase auf dem Papier nicht teilen.

Bitcoin Hyper ($HYPER) ist ein Bitcoin Layer 2 Presale, der sich auf eine spezifische technische Eigenschaft stützt: Es soll das erste Bitcoin L2 sein, das die Solana Virtual Machine (SVM) integriert. Ziel ist eine Finalität im Sub-Sekunden-Bereich und ein Smart-Contract-Durchsatz, den die Bitcoin-Basisschicht strukturell nicht leisten kann.

Das Projekt hat bisher 32.973.148,62 $ bei einem aktuellen Token-Preis von 0,0136834 $ eingesammelt, wobei bereits während der Presale-Phase ein Staking-Mechanismus aktiv ist. Zu den Funktionen gehören eine dezentrale kanonische Bridge für BTC-Transfers und eine Ausführung von Transaktionen mit geringer Latenz – eine Infrastruktur-Wette auf die Schließung der Programmierbarkeitslücke von Bitcoin.

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