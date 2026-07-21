PUMP steigt um 40 %: Doch es gibt ein Problem

Das Wichtigste in Kürze

PUMP stieg vergangene Woche rund 40 Prozent und übertraf den Gesamtmarkt.

Große Token-Unlocks könnten künftig zusätzlichen Verkaufsdruck auf den PUMP-Kurs erzeugen.

Pump.fun überzeugt mit hohen Einnahmen, Buybacks und starkem spekulativem Interesse.

Bitcoin Hyper sammelt trotz Bärenmarkt Millionen und zeigt relative Stärke.

Der PUMP-Token, der im Zentrum des Solana-Launchpads Pump.fun steht, entwickelte sich zuletzt zum auffälligsten Gewinner im breiteren Kryptomarkt. Virales Momentum, steigende Handelsvolumina und der viel beachtete Einstieg des Traders Ansem sorgten in der vergangenen Woche für neue Spekulationen. Während Bitcoin und Ethereum lediglich Kursgewinne von ungefähr fünf bis sieben Prozent verbuchten, legte PUMP zeitweise um rund 40 Prozent zu. Damit war der Token der stärkste Coin innerhalb der 100 größten Kryptowährungen und setzte sich deutlich vom Gesamtmarkt ab.

Unterstützt wird die bullische Erzählung durch die hohen Einnahmen von Pump.fun und das laufende Rückkaufprogramm. Dennoch sollten Anleger die jüngste Rallye nicht ausschließlich als Beginn eines nachhaltigen Aufwärtstrends interpretieren. Denn auf der Angebotsseite entsteht ein erheblicher Belastungsfaktor, der die optimistischen Prognosen für PUMP zumindest teilweise eintrüben könnte.

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Token-Unlocks könnten den PUMP-Kurs zunehmend belasten

Das zentrale Risiko für den PUMP-Token liegt derzeit in seiner langfristigen Angebotsentwicklung. Am 12. Juli wurden insgesamt 82,5 Milliarden PUMP für das Team und bestehende Investoren freigeschaltet. Rund 50 Milliarden Token entfielen dabei auf das Team, weitere 32,5 Milliarden auf frühe Investoren. Zum damaligen Marktpreis entsprach das einem Volumen von ungefähr 127 bis 130 Millionen US-Dollar. Der Unlock erreichte damit eine Größenordnung, die zeitweise sogar über dem gewöhnlichen täglichen Handelsvolumen lag.

Problematisch ist jedoch nicht nur dieser einmalige Angebotsschock. Nach dem ersten Cliff-Unlock sollen die verbleibenden rund 247,5 Milliarden Token dieser beiden Gruppen über einen Zeitraum von drei Jahren bis Juli 2029 schrittweise freigegeben werden. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Strom neuer Token, die theoretisch jederzeit verkauft werden könnten. Selbst wenn Teammitglieder und Investoren ihre Bestände nicht unmittelbar vollständig veräußern, erhöht sich der frei handelbare Bestand fortlaufend. Damit benötigt PUMP dauerhaft neue Nachfrage, nur um den zusätzlichen Angebotsdruck auszugleichen.

$PUMP just pumped hard after Ansem’s $1.5M buy. But here’s the Tokenomist view most people might be ignoring:

• July 12 unlock: 82.5B PUMP released to Team + Investors (first 25% cliff). The remaining ~247.5B vests linearly daily over the next 3 years until July 2029.

• Still… pic.twitter.com/6tcAZmMdRj — Tokenomist (@Tokenomist_ai) July 20, 2026

Hinzu kommt, dass noch immer ein erheblicher Anteil der Insider-Token gesperrt ist. Auch die Community-Allokation, die 24 Prozent des maximalen Angebots ausmacht, besitzt laut Tokenomist bislang keinen eindeutig definierten Vesting-Zeitplan. Insgesamt waren zuletzt erst knapp 40 Prozent des maximalen Angebots freigeschaltet. Die künftige Verwässerung bleibt daher erheblich.

Einen Gegenpol bilden die Einnahmen von Pump.fun sowie die Rückkäufe und Verbrennungen von PUMP. Die Plattform verpflichtete sich im April, 50 Prozent ihrer Nettoeinnahmen für Buybacks und anschließende Token-Burns einzusetzen. Zugleich wurde der zuvor deutlich aggressivere Rückkaufansatz damit faktisch reduziert.

Für den Kurs entsteht somit ein Wettlauf: Steigen Plattformumsätze, Buybacks und externe Nachfrage schneller als das handelbare Angebot, kann PUMP weiter profitieren. Lassen Aktivität und spekulatives Momentum dagegen nach, könnten die fortlaufenden Unlocks Verkaufsdruck erzeugen. Die starke Kursentwicklung bleibt daher bullisch, wird durch die Tokenomics jedoch deutlich relativiert.

Bitcoin Hyper zeigt relative Stärke im laufenden Presale

Während PUMP bereits frei gehandelt wird und mit wachsendem Verkaufsdruck durch Token-Unlocks kämpfen könnte, richtet sich der Blick spekulativer Anleger zugleich auf neue Projekte im Bitcoin-Ökosystem. Besonders Bitcoin Hyper zählt derzeit zu den auffälligsten Kandidaten. Das Projekt befindet sich noch im Presale, konnte jedoch selbst im schwächeren Marktumfeld eine klare relative Stärke entwickeln. Mittlerweile wurden nach Angaben aus dem Vorverkauf nahezu 33 Millionen US-Dollar eingesammelt. Damit setzt sich das Projekt deutlich von vielen anderen Presales ab, deren Nachfrage während des Bärenmarktes spürbar nachgelassen hat.

Inhaltlich verfolgt Bitcoin Hyper einen ambitionierten Layer-2-Ansatz. Das Netzwerk soll die robuste Abwicklung von Bitcoin mit der hohen Ausführungsgeschwindigkeit der Solana Virtual Machine verbinden. Während Bitcoin als Basisnetzwerk für Sicherheit und finale Abrechnung vorgesehen ist, soll die Layer 2 schnelle und kostengünstige Transaktionen sowie Smart Contracts, dezentrale Anwendungen und DeFi-Funktionen ermöglichen. Bitcoin könnte dadurch nicht nur als Wertaufbewahrungsmittel, sondern auch als programmierbares Kapital innerhalb eines umfangreicheren Ökosystems eingesetzt werden.

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Eine zentrale Rolle übernimmt dabei die sogenannte Canonical Bridge. Nutzer sollen BTC an eine überwachte Bitcoin-Adresse übertragen können. Ein Relay-Programm überprüft anschließend Block-Header und Transaktionsnachweise, bevor eine entsprechende BTC-Repräsentation auf der Layer 2 erzeugt wird. Zero-Knowledge-Technologie soll zusätzlich dazu beitragen, Zustandsinformationen effizient zwischen Bitcoin Layer 1 und Bitcoin Hyper zu verifizieren.

Auch der native HYPER-Token ist fest in das geplante Netzwerk integriert. Er soll für Transaktionsgebühren, Governance und Staking verwendet werden. Presale-Teilnehmer können ihre Token aktuell zu einer beworbenen jährlichen Rendite von rund 36 Prozent staken, wobei sich diese variable Rate künftig verändern dürfte. Das starke Fundraising liefert zunächst bullisches Momentum.

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