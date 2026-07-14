Chainlink-News: Kann LINK die 10-Dollar-Marke knacken?

Das Wichtigste in Kürze

LINK konsolidiert derzeit in einer engen Spanne.

Laut CoinGecko lag die 24-Stunden-Range zwischen 7,87 $ und 8,12 $, bei einem täglichen Handelsvolumen von knapp 151 Mio.

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Dieses Volumen ist unauffällig – weder ein plötzlicher Anstieg noch eine Flaute –, was viel über die aktuelle Phase im Sentiment-Zyklus aussagt.

In den aktuellen Chainlink News notiert LINK bei 7,98 $, was einem moderaten Rückgang von -0,4 % innerhalb von 24 Stunden entspricht. Dabei fungiert die Marke von 10 $ weiterhin als massiver Widerstand, der überwunden werden muss, bevor eine echte Rallye starten kann. Die Spanne zwischen 5 $ und 8 $ hat sich unterdessen als solider Ankerbereich für geduldiges Kapital etabliert.

Gestützt wird diese Einschätzung durch den On-Chain-Kontext, der die fundamentale Position des Oracle-Netzwerks im Stillen gestärkt hat. Chainlink liefert derzeit die Oracle-Preise für 95 tokenisierte Aktien auf der Robinhood Chain – einem Netzwerk, das täglich rund 7,6 Millionen Transaktionen verarbeitet.

Institutionelle Akteure scheinen die Lage ähnlich zu bewerten. Marktbeobachter beschreiben ein Muster stiller Akkumulation, während die Aufmerksamkeit der Privatanleger noch anderen Themen gilt. Ob sich diese Akkumulation in einer Aufwärtsbewegung entlädt, hängt von spezifischen technischen Bedingungen ab, die bisher noch nicht erfüllt sind.

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Chainlink-News: Kann der LINK-Kurs diesen Monat 10 $ erreichen?

LINK konsolidiert derzeit in einer engen Spanne. Laut CoinGecko lag die 24-Stunden-Range zwischen 7,87 $ und 8,12 $, bei einem täglichen Handelsvolumen von knapp 151 Mio. $. Dieses Volumen ist unauffällig – weder ein plötzlicher Anstieg noch eine Flaute –, was viel über die aktuelle Phase im Sentiment-Zyklus aussagt.

Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 7,64 $–7,65 $. Diese Marke wurde von den Verkäufern wiederholt getestet, hielt jedoch stand. Der Widerstand ist hingegen in Schichten gestaffelt: Eine erste Hürde findet sich bei 8,20 $–8,25 $, gefolgt von einer schwereren Zone bei 8,80 $–9,20 $. Analysten markieren diesen Bereich als Bestätigungsschwelle für jede nachhaltige Richtungsbewegung.

Die automatisierten technischen Ratings von TradingView stufen LINK derzeit sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis als „Verkauf“ ein. Dies sollte man trotz des bullischen Narrativs im Hinterkopf behalten; der Markt hat die Prognosen der Analysten bisher nicht bestätigt.

Ein Tagesschlusskurs über 8,80 $ würde das Bild jedoch aufhellen und den Weg in Richtung des kurzfristigen Ziels von 10 $ ebnen. Von dort aus könnte die Bewegung zurück zum Allzeithoch von 52,70 $ Gestalt annehmen, auch wenn dies unter den aktuellen Marktbedingungen ein mühsames Unterfangen bleibt.

$LINK is under short-term downward pressure.



However, if this downward pressure disappears, the rise will resume.



The next sell wall is located around $9.1. pic.twitter.com/ZeymgYLFmp — CW (@CW8900) July 12, 2026

Drei Szenarien für den aktuellen Preis:

Bull-Case: LINK hält die Unterstützung bei 7,64 $, bricht über 8,25 $ aus und überwindet die 9,20 $-Marke mit Volumen. Ziel: 10 $, wobei 15 $–20 $ der nächste strukturelle Widerstand in einem Trendmarkt wären.

LINK hält die Unterstützung bei 7,64 $, bricht über 8,25 $ aus und überwindet die 9,20 $-Marke mit Volumen. Ziel: 10 $, wobei 15 $–20 $ der nächste strukturelle Widerstand in einem Trendmarkt wären. Base-Case: Anhaltende Kompression der Handelsspanne zwischen 7,65 $ und 8,25 $, während der Markt auf einen Katalysator wartet. Die institutionelle Akkumulation setzt sich fort und bildet einen Boden, ohne jedoch einen Ausbruch zu erzwingen.

Anhaltende Kompression der Handelsspanne zwischen 7,65 $ und 8,25 $, während der Markt auf einen Katalysator wartet. Die institutionelle Akkumulation setzt sich fort und bildet einen Boden, ohne jedoch einen Ausbruch zu erzwingen. Invalidierung: Ein Wochenschlusskurs unter 7 $ würde einen Zusammenbruch der aktuellen Preisstruktur signalisieren und könnte zu einem erneuten Test der 5 $-Marke führen.

Bitcoin Hyper zielt auf frühen Einstieg, während Chainlink am Widerstand konsolidiert

Obwohl das Setup für LINK auf Sicht von mehreren Monaten konstruktiv wirkt, bewegt sich der Token momentan kaum. Für Anleger, die in Infrastruktur-Projekte investieren wollen, ohne quartalslang auf eine Entscheidung in der Handelsspanne zu warten, stellt sich die Kalkulation bei einem etablierten Large-Cap anders dar als noch bei 5 $. Die These eines institutionellen Katalysators für LINK ist gut dokumentiert und in den Erwartungen der Analysten weitgehend eingepreist.

Bitcoin Hyper ist ein Bitcoin-Layer-2-Presale, der bisher 32.959.839,30 $ eingesammelt hat. Der Token-Preis liegt aktuell bei 0,013683 $. Das Alleinstellungsmerkmal des Projekts ist die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) auf der Sicherheitsebene von Bitcoin. Damit positioniert es sich als Programmierbarkeitsschicht für eine Anlageklasse, die sich komplexen Smart Contracts bisher eher verschlossen hat.

Zu den Funktionen gehören eine dezentrale kanonische Bridge für BTC-Transfers, eine Ausführung mit geringer Latenz sowie Staking mit einer bisher ungenannten hohen jährlichen Rendite (APY). Für Marktteilnehmer, die Infrastruktur-Projekte eher auf der Protokollebene als auf der Oracle-Ebene verfolgen, verdient der Presale eine eigene Due-Diligence-Prüfung.

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