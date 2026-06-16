CLARITY Act: US-Krypto-Regulierung vor dem Aus?

Das Wichtigste in Kürze

Der Mechanismus dahinter sieht wie folgt aus: Senatorin Kirsten Gillibrand (D-NY) hat ihre Unterstützung öffentlich an die Bedingung geknüpft, dass eine Ethik-Bestimmung aufgenommen wird, die Interessenkonflikte im Zusammenhang mit Kryptowährungen bei hochrangigen Amtsträgern adressiert.

Sie erklärte unmissverständlich, dass es „keinen CLARITY Act ohne eine Ethik-Bestimmung“ geben werde.

Eleanor Terrett, Reporterin bei Fox News Business und eine der verlässlichsten Quellen für die Krypto-Regulierung im Kongress, erklärte am 14. Juni 2026, dass die Verabschiedung des Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) vor dem Zieltermin des Weißen Hauses am 4. Juli „logistisch unmöglich“ sei. Dieses Urteil fasst drei zentrale Hindernisse zusammen: eine ungelöste parteiübergreifende Ethik-Bestimmung, welche die Unterstützung der Demokraten gespalten hat, erhebliche Abweichungen zwischen der Version des Repräsentantenhauses (H.R. 3633, im Juli 2025 mit 294 zu 134 Stimmen verabschiedet) und der Version des Bankenausschusses des Senats (am 14. Mai 2026 mit 15 zu 9 Stimmen angenommen) sowie die Hürde von 60 Stimmen für einen Filibuster, was eine breite Unterstützung der Demokraten erfordert, die durch den Ethik-Streit derzeit blockiert wird.

Hitting the timeline of passing the Clarity Act into law by July 4 would require finding an ethics solution both Republicans and Democrats can live with, addressing issues in the Ag text, merging the bills, securing 60 votes, and passing it through both the Senate and House in… https://t.co/AODP0QOP0I — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) June 13, 2026

Patrick Witt, Krypto-Berater des Weißen Hauses, hatte auf der Consensus Miami am 6. und 7. Mai 2026 einen ehrgeizigen Zeitplan skizziert: die Abstimmung im Bankenausschuss des Senats im Mai, vier Arbeitswochen im Juni für die Verabschiedung im Plenum und eine Abstimmung zur Vermittlung im Repräsentantenhaus vor dem Unabhängigkeitstag. Dieser Zeitplan setzte voraus, dass der Ethik-Streit nach der Ausschusssitzung schnell beigelegt würde. Dies ist jedoch nicht geschehen.

Dies ist nicht nur eine terminliche Verzögerung, die durch einige Verhandlungstage korrigiert werden könnte. Es handelt sich um eine strukturelle Kollision zwischen einer demokratischen Fraktion, die ihre Stimmen von Ethik-Regeln abhängig macht, die das Weiße Haus als politisch motiviert betrachtet, einem Senatskalender, der nur noch etwa zwei Arbeitswochen vor der Sommerpause lässt, und der notwendigen 60-Stimmen-Mehrheit, die den demokratischen Abweichlern dauerhaften Einfluss verleiht – ungeachtet dessen, wie schnell die republikanische Führung vorankommen möchte. Senatorin Cynthia Lummis warnte, dass die nächste Chance für ein umfassendes Gesetz zur Krypto-Marktstruktur bis 2030 verstreichen könnte, sollte der Senat nicht vor der Augustpause handeln. Ein solches Szenario würde Safe-Harbor-Regelungen für DeFi-Entwickler, Stablecoin-Rendite-Vorschriften und den SEC-CFTC-Zuständigkeitsrahmen für lange Zeit in einem regulatorischen Vakuum belassen.

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CLARITY Act News: Die Architektur der Ethik-Bestimmung und die Konfrontation zwischen Gillibrand und dem Weißen Haus

Der Mechanismus dahinter sieht wie folgt aus: Senatorin Kirsten Gillibrand (D-NY) hat ihre Unterstützung öffentlich an die Bedingung geknüpft, dass eine Ethik-Bestimmung aufgenommen wird, die Interessenkonflikte im Zusammenhang mit Kryptowährungen bei hochrangigen Amtsträgern adressiert. Sie erklärte unmissverständlich, dass es „keinen CLARITY Act ohne eine Ethik-Bestimmung“ geben werde.

Diese Position wurde in unterschiedlichem Maße von anderen Demokraten im Bankenausschuss übernommen. Die Klärung dieser Frage wird darüber entscheiden, ob das Gesetz die 60-Stimmen-Hürde im Senat nehmen kann.

Die Position des Weißen Hauses, artikuliert durch Witt, besagt, dass die Regierung Ethik-Regeln akzeptiert, die einheitlich „auf breiter Front gelten, vom Präsidenten bis hin zum neuen Praktikanten“, aber keine Formulierungen akzeptieren wird, die gezielt einzelne Amtsträger oder deren Familien ins Visier nehmen.

Witt stellte direkt klar: „Wir werden nicht zulassen, dass die Familie von irgendjemandem oder ein bestimmter Politiker gezielt angegriffen wird.“ Diese Formulierung spiegelt die politische Realität wider, dass das Krypto-Engagement der Trump-Familie – Schätzungen über Beteiligungen an Krypto-Unternehmen kursieren weiträumig, wobei die genauen Zahlen aufgrund undurchsichtiger Holding-Strukturen mit Vorsicht zu genießen sind – jede Ethik-Klausel mit spezifischem Bezug auf Einzelpersonen für die Regierung politisch inakzeptabel macht.

Die Abstimmung im Bankenausschuss des Senats am 14. Mai verdeutlichte diese Fronten. Der Ausschuss brachte das Gesetz mit 15 zu 9 Stimmen voran, doch der Van-Hollen-Zusatzantrag, der strengere Ethik-Regeln vorgesehen hätte, wurde mit 13 zu 11 Stimmen entlang der Parteilinien abgelehnt.

THE CLARITY ACT WON'T MAKE JULY 4.



BUT THAT'S NOT THE SAME AS THE BILL DYING.



🇺🇸 Eleanor Terrett: passing the CLARITY Act by July 4 is "logistically impossible."



Ethics language unresolved, two bill versions to merge, 60 votes to find, all in two weeks.



The real one is the… pic.twitter.com/i5azSHhMyw — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) June 15, 2026

Diese Ablehnung des Ethik-Zusatzes auf Ausschussebene hat den zugrunde liegenden Streit nicht gelöst; sie hat ihn lediglich in die Verhandlungen im Plenum verlagert. Dort sind die Stimmen der Demokraten strukturell notwendig, und dieselben Senatoren, die für den Van-Hollen-Zusatz gestimmt haben, behalten ihre Hebelwirkung.

Gespräche hinter verschlossenen Türen nach der Ausschusssitzung zwischen Gillibrand, Senator Ruben Gallego (D-AZ), Senator Bernie Moreno (R-OH), Lummis und Witt scheiterten ohne Einigung. Die Republikaner und das Weiße Haus zogen dabei einen Kompromissvorschlag zurück, der es den Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten erlaubt hätte, Ethik-Regeln im Zusammenhang mit krypto-spezifischen Interessen des Präsidenten durchzusetzen.

Gallego und Senatorin Angela Alsobrooks (D-MD) sind die beiden Demokraten, deren Stimmen im Plenum am stärksten von einer Lösung der Ethik-Frage abzuhängen scheinen. Alsobrooks handelte den Kompromiss zu Stablecoin-Renditen mit Senator Thom Tillis (R-NC) aus – ein Verbot von bankähnlichen Einlagenrenditen bei gleichzeitiger Beibehaltung aktivitätsbasierter Belohnungen –, was ihr ein direktes Interesse am Erfolg des Gesetzes gibt. Dennoch hat sie ihre Stimme im Plenum bisher nicht von der Ethik-Frage entkoppelt.

Gallegos Position ist ähnlich: Er engagiert sich in der Sache, verweigert jedoch die Zustimmung zum Verfahren ohne entsprechende Ethik-Klauseln. Es ist zu vermuten, dass das Weiße Haus darauf spekuliert, dass der Widerstand der Demokraten bröckelt, sobald die Senatsführung offiziell eine Abstimmung ansetzt und die Alternative nicht mehr ein besseres Gesetz, sondern eine unbefristete Verzögerung ist. Dieses Kalkül erfordert jedoch, dass die Senatsführung den ersten Schritt macht – was bisher nicht geschehen ist.

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