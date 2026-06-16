Trumps World Liberty Financial verdient bereits soviel wie Solana

Das Wichtigste in Kürze

USD1 erreicht bereits Platz sechs unter größten Stablecoins weltweit.

Marktkapitalisierung von USD1 steigt auf rund 4,45 Milliarden Dollar.

USD1 verzeichnet 1,6 Milliarden Dollar Nettozuflüsse in sechs Monaten.

Wettbewerber wie USDC, USDe und PYUSD verlieren Kapital deutlich.

World Liberty Financial ist ein Trump-nahes Krypto-Projekt, das mit DeFi-Anwendungen, dem Governance-Token WLFI und dem Stablecoin USD1 eine eigene Finanzplattform aufbauen will. USD1 soll an den US-Dollar gekoppelt sein und laut früheren Angaben durch US-Staatsanleihen, Dollar und Cash-Äquivalente gedeckt werden.

Kritisch sehen Beobachter vor allem die Nähe zur Trump-Familie, mögliche Interessenkonflikte und die ungewöhnlich zentralisierte Struktur des Projekts. Reuters berichtete bereits, dass die Trump-Familie hohe wirtschaftliche Ansprüche auf Erlöse aus Token-Verkäufen und operativen Einnahmen hält. Dennoch liefert World Liberty Financial nun eine auffällige Kennzahl: Die Plattform generiert über USD1 bereits relevante Erträge – und zieht damit einen überraschenden Vergleich zu Solana.

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World Liberty Financial verdient zuletzt so viel wie Solana

Besonders spannend ist aktuell der Gebührenvergleich mit Solana. Nach DefiLlama werden die „Fees“ von World Liberty Financial nicht durch klassische Transaktionen wie bei einer Layer-1-Blockchain erzeugt, sondern durch Renditen aus den USD1-Reserveanlagen, konkret aus investierten Backing Assets. DefiLlama beschreibt diese Gebühren als Erträge aus USD1-Backing-Asset-Investments, etwa über Fidelity Money Market Funds.

World LibertyFi generated as much in fees as Solana in the past month. At time of writing, @worldlibertyfi $WLFI has generated $11.66M worth of fees in the past month, according to DefiLlama data (through yields from $USD1 backing assets investments) In the same period, @solana… pic.twitter.com/9Nc2JtkagE — BSCN (@BSCNews) June 15, 2026

Damit ist der Vergleich mit Solana zwar aufmerksamkeitsstark, aber nicht eins zu eins identisch. Solana verdient Gebühren durch Onchain-Aktivität: Nutzer zahlen Transaktionsgebühren, wenn sie das Netzwerk verwenden. World Liberty Financial profitiert dagegen primär davon, dass ein wachsender Stablecoin wie USD1 mit Reservevermögen hinterlegt ist, das Zinsen abwirft. Wenn diese Reserven groß genug werden, können selbst moderate Geldmarktrenditen erhebliche Einnahmen erzeugen.

Genau deshalb ist die Metrik dennoch relevant. Sie zeigt, dass World Liberty Financial nicht nur ein politisch umstrittenes Krypto-Narrativ ist, sondern bereits ein reales Ertragsmodell besitzt. Binance weist USD1 derzeit mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Milliarden US-Dollar aus.

Je größer die Stablecoin-Umlaufmenge, desto stärker kann dieser Zinshebel wirken. Für Kritiker bleibt die Frage nach Transparenz, Governance und Interessenkonflikten zentral. Für den Markt ist aber klar: USD1 entwickelt sich zu einem ernstzunehmenden Stablecoin-Geschäft – und genau das macht World Liberty Financial trotz aller Kontroversen wieder spannend.

178 Millionen WLFI: World Liberty Financial will neues Interesse wecken

World Liberty Financial setzt weiter auf aggressive Anreize, um USD1 sichtbarer zu machen. Auf Binance wurde die Kampagne für USD1-Halter zuletzt verlängert: Insgesamt sind 178 Millionen WLFI für Nutzer vorgesehen, die USD1 auf Binance halten. Die offizielle WLFI-Kommunikation verweist darauf, dass die Aktion nun bis zum 26. Juni läuft.

World Liberty Financial has allocated 178M WLFI to USD1 holders on Binance, giving them the opportunity to earn additional tokens I personally wouldn't miss this move https://t.co/SUX1UtLIeD — Tyo (@fwTyo) June 14, 2026

Der Mechanismus ist simpel: Wer USD1 auf Binance hält, kann zusätzliche WLFI-Token erhalten. Frühere Binance-Kampagnen arbeiteten bereits mit wöchentlichen Ausschüttungen und berechneten Rewards auf Basis der gehaltenen USD1-Bestände. Genau das soll Nachfrage erzeugen. Anleger bekommen nicht nur einen Dollar-Stablecoin, sondern zusätzlich die Chance auf Token-Rewards. Damit wird USD1 kurzfristig attraktiver als ein normaler Stablecoin ohne Zusatzrendite.

Strategisch ist das clever. World Liberty Financial braucht Liquidität, Nutzer und Aufmerksamkeit. Die WLFI-Prämien sollen Halter binden, neue Stablecoin-Nachfrage schaffen und zugleich den Governance-Token wieder stärker ins Gespräch bringen. Gerade nach der Kritik an Interessenkonflikten und politischer Nähe zur Trump-Familie versucht das Projekt, mit messbaren Kampagnen statt nur Narrativen zu überzeugen. Die hohe WLFI-Allokation zeigt: World Liberty Financial kauft sich aktuell Reichweite, Aktivität und Marktinteresse.

USD1 steigt in die Top 6 auf – die Kapitalströme sprechen eine klare Sprache

Die Daten von rwa.xyz zeigen eindrucksvoll, wie schnell USD1 zuletzt gewachsen ist. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,45 Milliarden US-Dollar hat sich der Stablecoin von World Liberty Financial bereits auf Rang sechs der größten Dollar-Stablecoins vorgearbeitet. Damit liegt USD1 inzwischen nahezu gleichauf mit Ethena USDe und hat zahlreiche etablierte Konkurrenten hinter sich gelassen. Dominierend bleiben zwar weiterhin Tether mit rund 187 Milliarden US-Dollar und USDC mit knapp 73 Milliarden US-Dollar, doch das Wachstum von USD1 gehört aktuell zu den stärksten im gesamten Stablecoin-Sektor.

Besonders bemerkenswert sind die Nettozuflüsse der vergangenen sechs Monate. Laut rwa.xyz verzeichnete USD1 einen Kapitalzufluss von rund 1,6 Milliarden US-Dollar und gehört damit zu den größten Gewinnern am Markt. Nur Tether konnte mit etwa 4,8 Milliarden US-Dollar noch deutlich höhere Nettozuflüsse verbuchen. Gleichzeitig verloren zahlreiche Wettbewerber massiv Kapital. USDC verzeichnete Abflüsse von rund 2 Milliarden US-Dollar, Ethena USDe rund 1,4 Milliarden US-Dollar und PayPal USD etwa 1,1 Milliarden US-Dollar.

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass USD1 derzeit erfolgreich Marktanteile gewinnt. Die Kombination aus der Binance-Kampagne, den WLFI-Anreizen und der zunehmenden Bekanntheit des Projekts scheint Kapital anzuziehen. Für Anleger ist das ein wichtiges Signal: Stablecoins leben von Vertrauen und Adoption. Die jüngsten Kapitalströme zeigen, dass USD1 trotz seiner kurzen Historie inzwischen zu den am schnellsten wachsenden Stablecoins der gesamten Branche zählt.

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