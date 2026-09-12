Clearpool hat einen Vorschlag zur Expansion auf den XRP Ledger vorgelegt und will damit den bisherigen Governance-Token CPOOL durch einen neuen Token namens CLEAR ersetzen. Die geplante Migration soll im Verhältnis 1:1 erfolgen, ist aber laut der Ankündigung des Unternehmens auf X vom 11. September noch nicht beschlossen. Sowohl die Token-Umstellung als auch eine begleitende Treasury-Rekapitalisierung hängen von einem noch ausstehenden Community-Prozess ab.

Clearpool baut auf den XRP Ledger aus

Clearpool bezeichnet den XRP Ledger als etabliertes Netzwerk, auf dem institutionelle Kreditvergabe bislang weitgehend unentwickelt sei, und will genau dort native Lending-Infrastruktur aufbauen. Die Expansion knüpft an eine bereits laufende Initiative mit Ripple und Cicada Partners an: Clearpool liefert die technische Kreditinfrastruktur, Cicada übernimmt Kreditorigination und Kreditmanagement, während Ripple gemeinsam mit weiteren Limited Partners Investitionskapital bereitstellt.

Nach eigenen Angaben hat Clearpools Plattform seit 2021 mehr als 965 Millionen US-Dollar an institutionellen Krediten ermöglicht. Der Vorstoß fügt sich damit in eine breitere Entwicklung ein, bei der stablecoin-basierte Anwendungen wie RLUSD zunehmend auf dem XRP Ledger genutzt werden und institutionelle Produkte wie tokenisierte Fonds bereits ihren Weg auf die Chain gefunden haben.

Die Token-Reform soll Treasury und Anreize neu aufstellen

Kern des Vorschlags ist der Umtausch von CPOOL in CLEAR im Verhältnis 1:1, wodurch bestehende Halter ihre Token-Anzahl behalten würden. Clearpool begründet die Notwendigkeit einer Rekapitalisierung mit erschöpften Wachstumsreserven und einem CPOOL-Angebot, das nahezu vollständig gevestet ist.

Ein Teil der Protokolleinnahmen soll künftig in ein Buyback-and-Burn-Programm für CLEAR fließen: Die Hälfte der Protokollgebühren würde demnach genutzt, um CLEAR am offenen Markt zu kaufen und dauerhaft aus dem Umlauf zu entfernen. Bevor der Vorschlag weiter voranschreitet, ist eine 14-tägige Diskussionsphase vorgesehen, gefolgt von einer Tokenholder-Abstimmung über Snapshot. Migration, Allokationen, Angebotsplan und Treasury-Rekapitalisierung bleiben bis zum Abschluss dieses Prozesses vorgeschlagene und keine genehmigten Änderungen.

XRPL-Kreditfunktionen hängen noch von Netzwerkfreigaben ab

Das geplante XRPL-Produkt soll auf den vorgeschlagenen Standards XLS-65 Single Asset Vault und XLS-66 Lending Protocol aufbauen, wobei Kredite in RLUSD denominiert würden. XLS-65 bündelt jeweils einen Vermögenswert in einem Vault, während XLS-66 Kreditvergabe, Zinsen, Rückzahlungspläne und Ausfallbedingungen abbilden soll. Underwriting- und Compliance-Entscheidungen bleiben dabei offchain, während vereinbarte Kreditbedingungen onchain standardisiert werden.

Beide Änderungen benötigen zunächst die Zustimmung der XRP-Ledger-Validatoren, bevor sie auf dem Mainnet aktiv werden können. Clearpool testet die Integration derzeit im Devnet, wo Transaktionen keinen Geldwert besitzen. Das Modell zielt dabei auf festlaufende institutionelle Kredite ab und nicht auf die überbesicherten, automatisierten Kreditformen, die im klassischen DeFi verbreitet sind – ein Umfeld, das sich in Kennzahlen wie den jüngst gestiegenen Zahlungsvolumina auf dem XRP Ledger widerspiegelt.

Was vor der Umsetzung noch offen ist

Die CLEAR-Migration und die Treasury-Rekapitalisierung benötigen zunächst den vorgesehenen Diskussions- und Abstimmungsprozess über Snapshot. Parallel dazu können die XRPL-Lending-Funktionen erst nach der erforderlichen Validatorenfreigabe produktiv auf dem Mainnet betrieben werden. Die wirtschaftliche Umsetzung der geplanten Expansion bleibt damit an zwei voneinander unabhängige Bedingungen geknüpft: Token-Governance auf Seiten von Clearpool und Netzwerkfreigaben auf Seiten des XRP Ledgers.

Investitionen in Kryptowährungen bleiben mit erheblichen Risiken verbunden, insbesondere bei Governance-Vorschlägen, deren Umsetzung noch von Abstimmungen und technischen Freigaben abhängt. Wer sich für institutionelle Anwendungen auf dem XRP Ledger interessiert, findet weiteren Kontext etwa im Beispiel tokenisierter Fondsprodukte auf der Chain. Handelsplattformen verlangen in der Regel eine KYC-Verifizierung, und die Pseudonymität von Kryptowährungen schützt nicht vor regulatorischen oder marktbedingten Risiken.