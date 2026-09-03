Ripple-RLUSD knackt 2 Mrd. USD Marke: XRP Ledger im Fokus

Das Wichtigste in Kürze

In seiner Veröffentlichung stellte McDonald klar, dass allein die auf dem XRP Ledger emittierten RLUSD die Summe von 1 Milliarde US-Dollar überschritten haben.

Dieser Wert ist von der gesamten Marktkapitalisierung des Tokens über alle Netzwerke hinweg zu unterscheiden.

Der an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin von Ripple, RLUSD, hat eine Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden US-Dollar erreicht. Laut Jack McDonald, Senior Vice President für Stablecoins bei Ripple, wurde mehr als eine Milliarde Dollar dieses Angebots direkt auf dem XRP Ledger ausgegeben.

Dieser Meilenstein wurde weniger als zwei Jahre nach dem Start von RLUSD erreicht, wie McDonald in einem Post auf X (ehemals Twitter) mitteilte, über den das Blockchain-Medium The Crypto Basic zuerst berichtete. Dies ist jedoch nicht nur eine Schlagzeile über das Angebotswachstum. Es ist Ripples bisher deutlichstes Signal, dass RLUSD als dollarbasierte Abrechnungsinfrastruktur für tokenisierte Finanzen, Zahlungen und Kreditvergaben fungieren soll – und nicht nur als Token für die Orderbücher von Krypto-Börsen.

🐋 WHALE WATCH : $RLUSD supply on Ethereum up +93% in 30 days officially surpassing XRPL.



Total RLUSD market cap is closing in on $2.4B with the majority now living on Mainnet.



EVM network effect remains undefeated. $ETH $XRP pic.twitter.com/mbGaRyL0wJ — Whale Factor (@WhaleFactor) August 31, 2026

Ripple-News: Die 2-Milliarden-Dollar-Marke und ihre Bedeutung

In seiner Veröffentlichung stellte McDonald klar, dass allein die auf dem XRP Ledger emittierten RLUSD die Summe von 1 Milliarde US-Dollar überschritten haben. Dieser Wert ist von der gesamten Marktkapitalisierung des Tokens über alle Netzwerke hinweg zu unterscheiden.

Die primäre Berichterstattung datiert diese Ankündigung auf Anfang September. Dabei stützt sich der Bericht von The Crypto Basic auf McDonalds eigene Bestätigung und nicht auf Daten von Drittanbietern. Präzision ist hier entscheidend, da Snapshots der Marktkapitalisierung auf verschiedenen Datenplattformen je nach Zeitstempel und Methodik variieren können. Die Zahlen von McDonald zur Emission und zur Verteilung auf die Netzwerke sind die direkt Ripple zugeschriebenen Werte.

Die steigende Nutzung des XRP Ledger-Netzwerks in den letzten Monaten liefert den Kontext dafür, warum die Konzentration der Emission auf den Ledger zu einer Kennzahl geworden ist, die Ripple aktiv publik macht.

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RLUSD-News: Vom Börsen-Token zur Abrechnungsschiene

Ripples erklärtes Ziel ist es, RLUSD als das Dollar-Bein im Handel mit tokenisierten Vermögenswerten zu positionieren. Dabei soll XRP andere Netzwerkaktivitäten unterstützen, anstatt selbst als primäre Abrechnungswährung zu dienen. Um dies voranzutreiben, hat Ripple in Unternehmen wie ZILO und Licuido investiert, um die digitale Finanzinfrastruktur rund um den XRP Ledger auszubauen.

Sollten Banken und Finanzinstitute zunehmend Wertpapiere und Fonds on-chain abbilden, könnte die Nachfrage nach einem auf Dollar lautenden Abrechnungsinstrument parallel dazu wachsen. Diese Expansionsbemühungen gehen einher mit einem breiteren Muster eines verbesserten Infrastrukturzugangs zum XRP Ledger, der den Rollout von RLUSD begleitet.

The ethereum:0x8292bb45bf1ee4d140127049757c2e0ff06317ed monthly independent attestation for July is now live! Some late-summer highlights…

1/ RLUSD crossed $2B this month, with over $1B issued on the XRP Ledger alone. Not even two years in, we’re very excited about what’s ahead.… — Jack McDonald (@_JackMcDonald_) August 31, 2026

RLUSD News: McDonalds Einordnung und die Grenzen des Meilensteins

McDonald bezeichnete die 2-Milliarden-Dollar-Marke als Grund zum Feiern, warnte jedoch ausdrücklich davor, dass die Marktkapitalisierung nicht die einzige relevante Kennzahl sei. Damit positionierte er den Meilenstein eher als Zwischenschritt denn als Endziel. Dieser Vorbehalt ist bemerkenswert, da ein Großteil des kurzfristigen Wachstums von RLUSD durch Anreizmechanismen von Krypto-Börsen und nicht durch institutionelle Zahlungsströme generiert wurde.

So zog beispielsweise das „Hold and Earn“-Programm von Bybit innerhalb von elf Tagen RLUSD-Einlagen in Höhe von über 50 Millionen US-Dollar an. Dies veranlasste Ripple und Bybit dazu, eine zweite Phase des Programms mit erhöhten Belohnungen für XRP und RLUSD zu starten. Ein solches renditegetriebenes Wachstum zeigt zwar das Nutzerinteresse, etabliert aber für sich genommen noch keine dauerhafte Akzeptanz im Zahlungsverkehr.

Strukturell bedeutender ist Ripples Vorstoß im Kreditbereich mit Clearpool und Cicada Credit. Ziel ist es, RLUSD in Kredite für Fintech- und Zahlungsunternehmen auf dem XRP Ledger zu leiten. Ein weiteres Beispiel ist ein Projekt in Kenia mit MC Social Venture, BlockBima und Fortune Credit, das darauf abzielt, den Zugang von Kleinunternehmen zu Versicherungen und Krediten zu verbessern.

Laut Ripple konnte die Initiative in Kenia die Abrechnungszeit um 97 Prozent verkürzen und die Kosten um das etwa 3.000-fache senken. Sollten diese Zahlen im großen Maßstab Bestand haben, wären sie für die langfristige Relevanz von RLUSD wichtiger als jede Marktkapitalisierungsgrenze. Ob die allgemeine Liquidität und die Krypto-Marktkapitalisierung des XRPL signifikant von diesem Emissionswachstum profitieren werden, bleibt abzuwarten; die Daten haben dies bisher noch nicht abschließend bestätigt.

Das Wachstum bei tokenisierten Real-World Assets auf dem XRP Ledger wird ein wichtiger Indikator sein, während Ripple RLUSD weiter in den Bereich der institutionellen Abrechnungen drängt.

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