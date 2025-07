Coinbase stellt „Base App“ vor: Coinbase Wallet wird zur Krypto-Alles-App

Das Wichtigste in Kürze

Livestream-Premiere der Base App.

Rebranding von Base Chain und Wallet.

Dezentrales Social-Trading direkt im Feed.

In-Chat-Wetten mit AI-Agent.

One-Click-USDC-Checkout via Base Pay.

Coinbase rebrandet sein Wallet um zur „Base App“: einer alles-könnenden Krypto-Super-App mit Social-Feed, Chat-Wetten, Trading und One-Click-Checkout in USDC. Was steckt hinter dem Rebrand und wie will Coinbase damit weiter in den Mainstream vorpreschen?

Base App per Livestream vorgestellt

Coinbase hat am 16. Juli 2025 während der Livestream-Präsentation “A New Day One” das bisherige “Coinbase Wallet” vollständig neu aufgestellt und die Base App neu vorgestellt. Ein weiterer, wichtiger Schritt in der Massenadaption von Krypto: Aus dem Wallet soll eine alles-könnende Super-App werden, die Social Feed, Chat-Wetten, Trading-Funktionen und nahtlose USDC-Zahlungen in einem Interface bündelt.

In der Live Präsentation wurde ein totales Rebranding vorgestellt: Aus Base als Layer-2 wurde offiziell Base Chain, aus Coinbase Wallet wird jetzt die Base App. Selbst das rundliche Logo weicht einem Quadrat, passend zur “Block”chain.

Auf der offiziellen Website heißt es: Die Base Chain ist das Ethereum-L2 im Superchain-Ökosystem, das durch den Mainnet-Start von Flashblocks mit effektiven Blockzeiten von 200 ms jetzt zehnmal schneller arbeitet, Base Build als Entwickler-Toolchain und neues Dashboard für Analyse, Wachstum und Monetarisierung von Mini-Apps. Und dann natürlich noch die Base App; der Nachfolger des Coinbase Wallet. Sie soll Asset-Management, Social-Trading, On-Chain-Earn-Funktionen und Messaging in Einem sein; die Beta-Version läuft seit 16. Juli.

Dezentraler Social Media Feed

In der Base App soll es einen dezentrale Social-Feed geben, powered by Farcaster: Jeder Post soll dabei zugleich ein tokenisierter Coin sein, den man direkt handeln, sammeln oder verschenken kann. Nutzer sollen in Echtzeit sehen können, was ihre Freunde traden, tauschen oder tippen; ähnlich zum Instagram-Feed, aber On-Chain. Jeder (Laie) soll Inhalte posten können und auf Basis von Engangement wöchentliche Belohnungen verdienen können.

Mikropayments via Base-Pay

Neben Social-Funktionen führt die Base App instant Messaging mit eingebautem USDC-Transfer (~0,01 US-Dollar Gebühr) direkt in den DMs ein. Wer also beispielsweise glaubt, Deutschland gewinnt die nächste WM, kann dann mit Hans und Peter im Gruppenchat Wetten eingehen. Ein AI-Agent hilft dabei, dass alles korrekt abläuft.

One-Click-Checkouts für USDC funktionieren über “Base Pay”, gemeinsam mit Shopify entwickelt. Die Nutzer speichern einmal ihren Namen, Adresse und E-Mail in ihrem Base Account und können fortan überall dort bezahlen, wo USDC akzeptiert wird. Ähnlich zu PayPal, aber dezentraler.

Gegenüber CNBC sagte Alex Danco, Product Manager bei Shopify, dass die Funktion bis Ende des Jahres allen Shopify-Händlern weltweit zur Verfügung stehen werde. Zudem werde Shopify in den USA später in diesem Jahr 1 Prozent Cashback für Nutzer anbieten, die mit USDC über Base Pay bezahlen. Ende des Jahres plant Coinbase außerdem, Base Pay mit Tap-to-Pay-Unterstützung in stationären Geschäften einzuführen, um auch im Ladengeschäft nahezu gebührenfreie USDC-Zahlungen möglich zu machen.

Trading und Mini-Apps: Alles on‐chain

Ergänzt werden Social Media, Chat und Mikrobezahlungen durch vollintegriertes On-Chain-Trading sowie dezentrale Mini-Apps. Ebenso direkt im Feed, alles von Prediction Markets über Games bis zu DeFi-Protokollen. Die 200 ms Blockzeit von Base Chain sorgt für nahezu sofortige Bestätigungen und geringe Gebühren. Da sich Coinbase die MiCA-Lizenz in Europa gesichert hat, dürfte die App zeitversetzt womöglich auch in Europa ausgerollt werden.

Fazit

Wenn die App wirklich so einfach und intuitiv zu nutzen ist, wie es auf den ersten Blick scheint, wird die App sicherlich erfolgreich launchen. Mit über 100 Millionen bestehenden Kunden hat Coinbase die beste Ausgangsposition, um On-Chain-Social, Trading und Payments in einem Produkt massentauglich zu machen. Die Base App könnte tatsächlich ein massiver Schub für den nächsten großen Massenadoptions-Phase werden.