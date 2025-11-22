Coinbase verdoppelt Engagement auf Solana mit neuester DEX Akquisition

Das Wichtigste in Kürze

Coinbase übernimmt Vector um Solanas Geschwindigkeit zu nutzen.

Solana DEX Volumen erreichte 1 Billion US Dollar.

Coinbase stärkt seine Position vor Konkurrenz.

Trader profitieren von schnellerer Liquidität und besseren Listings.

Retail und institutionelle Investoren profitieren von erhöhter Exposition.

Solana bereitet sich auf eine institutionell verstärkte zweite Welle vor.

Vector wird zur Brücke zwischen zentralen und dezentralen Märkten.

Coinbase investiert in Solana durch Übernahme von Vector

Im Krypto Bereich scherzt man oft, dass solche Moves „wie Milch altern“ aber ehrlich gesagt sehe ich das nicht so. Die Erzählung ist klarer denn je. Das DEX Handelsvolumen auf Solana erreichte 2025 eine Billion US Dollar. Das ist kein Rauschen, sondern ein deutliches Signal, das institutionelle Plattformen nicht länger ignorieren konnten. Coinbase hat endlich reagiert, es wurde Zeit.

Vector ist nicht einfach eine weitere On-Chain Handelsoberfläche. Sie ist schnell, präzise konstruiert und für Trader konzipiert, die Geschwindigkeit leben. Coinbase kauft nicht nur ein Produkt, sie übernimmt Solanas Geschwindigkeit. Kurz gesagt bedeutet dies schnellere Listings mehr Liquidität und deutlich mehr frühe Pumps. Auch wenn Solana 57 Prozent von seinem ATH gefallen ist, hat Smart Money weiterhin akkumuliert und die Infrastruktur arbeitet leise im Bärenmarkt wie immer vor einem Mega Run.

Coinbase verkündet eindeutig: Wir setzen auf Solana

Als Coinbase öffentlich erklärte „Wir setzen voll auf Solana“ wirkte dies weniger wie ein Tweet und mehr wie ein Manifest. Die Übernahme von Vector bedeutet, dass Solanas On-Chain Engine direkt in Coinbases Kernhandelssystem integriert wird. Vector ist kein bloßes Add-on, sondern ein Beschleuniger. Er hilft Coinbase, eines der aktivsten Krypto Ökosysteme zu bedienen und sich für die nächste Liquiditätswelle zu positionieren.



🚨 Coinbase aping into Solana by scooping Vector This will age like milk but Solana DEX Volume hit $1T in 2025 and Coinbase finally woke up Faster listings, more liquidity & more early pumps$SOL is nuked 57% from ATH but smart money loading and Infrastructure cooking in the… pic.twitter.com/gkNuzNvLkT — Toknex (@Toknex_xyz) November 21, 2025

Wer in Märkte investieren möchte, die von solchen Entwicklungen betroffen sind, findet über Ressourcen wie diesen Leitfaden zum Kauf von Kryptowährungen einen einfachen Einstieg ohne Reibungsverluste. Coinbase stärkt seine Position bevor die Konkurrenz reagiert und frontläuft so den nächsten Zyklus.

Warum Solanas Ökosystem die logische Wahl war

In der Ära von Meme Coins Hyper Skalierbarkeit und blitzschnellem DEX Trading ist Geschwindigkeit das entscheidende Kriterium. Vector gedeiht genau hier. Zahlen sprechen für sich: Das Solana DEX Volumen erreichte in diesem Jahr eine Billion US Dollar. Die On-Chain Liquidität ist tiefer als viele Chains träumen können. Die Entwickleraktivität gehört zu den höchsten im Krypto Bereich. Coinbase brauchte keine Kristallkugel sondern nur einen Taschenrechner. Meiner ehrlichen Meinung nach hat Solana früher das Markt-Markt-Fit erreicht als die meisten Chains realisierten und Coinbase ist einfach spät zur Party gekommen.

Was diese Übernahme für Trader bedeutet

Dieser Schritt ist nicht nur groß für Coinbase sondern für alle On-Chain Trader. Schnellerer Solana Listings auf Coinbase mehr Liquidität in SOL Paare gesteuert höhere Retail Exposure geringere Reibung zwischen CEX und DEX Zugängen frühzeitiger Zugriff auf neue Solana Token.

Wenn zentrale Börsen und On-Chain Plattformen sich so verbinden fallen Gebühren, Spreads verengen sich und Ausführungen werden flüssiger. Trader profitieren. Nutzer die die beste Börse für diese Trades suchen können diesen Krypto Börsenvergleich einsehen um zu sehen welche Plattformen Geschwindigkeit wirklich liefern. Meiner Ansicht nach will Coinbase zur zentralen Einstiegspforte in das gesamte Solana Ökosystem werden.

Warum dies für Solana im nächsten Marktzyklus entscheidend ist

Solana ist nicht nur eine Blockchain die still in der Ecke sitzt. Sie ist die Chain auf der Memes starten ernsthafte Protokolle veröffentlicht werden DeFi skaliert Gaming Experimente explodieren Liquidität ununterbrochen fließt und nun setzt Coinbase einen Beschleuniger darauf. Diese Übernahme deutet auf eine massive Liquiditätsinjektion hin. Meiner Ansicht nach bereitet Solana die zweite Welle vor und diesmal verstärkt durch institutionelles Kapital.

Alles läuft auf eine Sache hinaus. Coinbase setzt voll auf Solana als strategischer Schachzug, nicht als Marketing Gag. Vector wird zur Brücke Solana zum Motor Coinbase zur Superhighway. Es fühlt sich an wie die frühen Phasen von etwas viel Größerem. Krypto Zyklen belohnen Chains die liefern und nicht nur reden und Solana liefert ununterbrochen. Mit Coinbase nun integriert könnte die nächste Beschleunigungsphase schneller kommen als erwartet. Meiner Meinung nach war dies der klügste Schritt, den Coinbase in diesem Jahr machen konnte.

