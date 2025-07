Marktkapitalisierung von USDT erreicht 160 Milliarden US-Dollar und festigt seine Rolle als „digitaler Dollar“

Das Wichtigste in Kürze

USDT hat eine Marktkapitalisierung von 160 Milliarden US-Dollar erreicht.

Es ist der meistgenutzte Stablecoin und übertrifft Bitcoin und Ethereum im Handelsvolumen.

Seit 2020 ist die Marktkapitalisierung um das 34-Fache gewachsen.

USDT wird nicht nur gehandelt, sondern auch für Zahlungen, Kredite und Verträge genutzt.

Das monatliche On-Chain-Volumen ist von 14,8 Milliarden auf 1,1 Billionen US-Dollar gestiegen.

Die Anzahl der Nutzer-Wallets ist von 2,8 Millionen auf 450 Millionen gestiegen.

Das bestätigt nur, was viele schon im Bauchgefühl wussten –Tether ist zur digitalen Version des Dollars geworden. Nein, er wird nicht von einer Regierung ausgegeben. Aber für Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt funktioniert USDT, wie Geld funktionieren sollte: schnell, global und vorhersehbar. Und in einer Welt, die online funktioniert, war diese Art von Dollar noch nie so relevant wie heute.

USDT durchbricht 160 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung

Große Neuigkeiten in der Krypto-Welt heute: USDT, der von Tether ausgegebene Stablecoin, hat gerade eine Marktkapitalisierung von 160 Milliarden US-Dollar überschritten.

Das macht ihn zum meistgehandelten Vermögenswert im Kryptobereich – ja, sogar aktiver als Bitcoin oder Ethereum.

Was sagt uns das? Volumen zählt mehr als Glanz. 160 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung bedeuten Billionen an LDV – Zahlen, die Aufmerksamkeit erregen.

Von meinem Standpunkt aus geht es hier nicht um Spekulation. Es geht um Nutzen, Liquidität und die Notwendigkeit eines stabilen Ankers.

USDT Marktkapitalisierung seit 2020 um das 34-fache gestiegen

Lassen Sie uns zurückspulen: Im Jahr 2020 begann USDT mit rund 4,7 Milliarden US-Dollar Gesamtangebot. Heute liegt es bei 160 Milliarden. Das ist ein 34-facher Anstieg in der Massenakzeptanz. Ja – 34x in nur fünf Jahren. Das ist kein Krypto-Hype. Es ist strukturelles Wachstum. Das zeigt, dass Stablecoins nicht nur Schmuckstücke in Wallets sind – sie sind das Finanzrohrsystem.

Meiner Ansicht nach spiegelt dieses explosive Wachstum mehr als nur Spekulation wider. Es spiegelt finanzielle Infrastruktur on-chain, Überweisungsbahnen, Nutzung im dezentralen Finanzwesen (DeFi) und einfache grenzüberschreitende Konvertierung wider.

Since 2020 Tether USDt – Market cap ↑ 34x ($4.7B ➝ $160B)

– On-chain volume ↑ 74x ($14.8B ➝ $1.1T/month)

– Users ↑ 160x (2.8M ➝ 450M) pic.twitter.com/rRhZ6Urd8v — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) July 16, 2025

USDT wird nicht nur im Handel verwendet. Es wird in Kreditvergabe, Staking, Zahlungen und in Dollar-denominierten Verträgen genutzt. Es ist zu einem essenziellen Bestandteil des On-Chain-Dollar-Ökosystems geworden. Es ist zu einem essenziellen Bestandteil des On-Chain-Dollar-Ökosystems geworden – ähnlich wie die Krypto-Wallets, die solche Vermögenswerte speichern und den Zugriff darauf ermöglichen.

On-Chain-Volumen um das 74-fache gestiegen: Von 14,8 Mrd. auf 1,1 Bio. US-Dollar monatlich

Wir sehen es auch im monatlichen On-Chain-Volumen. USDT-Transaktionen sind von etwa 14,8 Milliarden US-Dollar pro Monat im Jahr 2020 auf heute 1,1 Billionen US-Dollar gestiegen. Das ist ein erstaunlicher 74-facher Anstieg. Hier geht es nicht um aufflammende Spekulation – es geht um das tägliche Geschäft. Es geht um $USDT als digitales Äquivalent physischer Dollar bei grenzüberschreitenden Zahlungen, Tokenisierung, DEX-Liquidität und Ertragsstrategien.

Das ist ernst. Zur Einordnung: Traditionelle Zahlungssysteme bewegen monatlich Billionen – aber sie sind teuer, langsam und fragmentiert. USDT tritt hier in direkten Wettbewerb. Meine Einschätzung? Solches Wachstum zeigt, dass Menschen und Plattformen USDT als echten Wert vertrauen, nicht nur als Krypto-Token.

Nutzerzahl um das 160-fache gestiegen: Von 2,8 Mio. auf 450 Mio.

Lassen Sie mich noch eine Zahl nennen: USDT-Wallets sind von rund 2,8 Millionen im Jahr 2020 auf 450 Millionen Nutzer on-chain gestiegen. Das ist ein atemberaubender Anstieg um das 160-fache. Meiner Meinung nach signalisiert eine Nutzerzahl von 450 Millionen einen Netzwerkeffekt – und der Netzwerkeffekt wird zum Schutzwall. Sobald Wallets sich verbreiten, wird ein Wechsel schwieriger. Jeder, der eine auf Stablecoins basierende App entwickelt, sieht USDT im Zentrum.

Sobald Wallets sich verbreiten, wird ein Wechsel schwieriger. Jeder, der eine auf Stablecoins basierende App entwickelt, sieht USDT im Zentrum des „Krypto kaufen“-Ökosystems.

Meine Einschätzung: Stablecoins sind Infrastruktur – kein Trend

Diese Meilensteine überraschen mich nicht – sie folgen der Logik. Stablecoins waren immer als Brücken zwischen Fiat und Blockchain gedacht. Und USDT hat geliefert. Der Anstieg der Marktkapitalisierung, das Volumenwachstum und die Zunahme der Nutzerzahl unterstreichen eines: Nutzen treibt Akzeptanz.

Keine auffällige Erzählung. Kein übertriebenes Marketing. Nur stetiges Wachstum, basierend auf Bedarf. Von meinem Standpunkt aus bestätigt das die These, dass Stablecoins grundlegend sind. Besonders USDT – mit seiner Größe und Reichweite.

