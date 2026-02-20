Schlus mit CME-Gaps: Bitcoin-Futures bald 24/7 handelbar

Raphael Adrian ist ein Krypto-Journalist und Analyst, der bei Coinspeaker über Krypto-News, PR-Inhalte und Marktanalysen schreibt. Dort gilt er als Lead-Autor und Experte für Kryptowährungs-Prognosen. Mit seinem journalistischen Hintergrund und seiner Spezialisierung auf Finanzen, Business und digitale Assets berichtet er seit Jahren über Blockchain-Trends, neue Projekte und Entwicklungen am Kryptomarkt. Seine Kenntnisse in fundamentaler und technischer Analyse ermöglichen es ihm, Marktbewegungen fundiert zu bewerten, Potenziale von Projekten einzuordnen und datenbasierte Krypto-Prognosen zu erstellen. In seiner Arbeit legt er besonderen Wert auf verständliche, recherchierte Inhalte, die Leser bei fundierten Entscheidungen im dynamischen Kryptomarkt unterstützen.
Das Wichtigste in Kürze
- Die CME Group kündigt 24/7-Handel für Kryptowährungs-Futures und -Optionen ab 29.
- Mai an (pending regulatory review).
- Gehandelt wird durchgehend auf CME Globex (mit Wartungsfenster).
- Über das Wochenende ausgeführte Trades bekommen als Handelsdatum den nächsten Geschäftstag; Clearing, Settlement und Reporting laufen ebenfalls am Folgetag.
Die CME Group will ihren regulierten Handel mit Krypto-Futures und -Optionen ab 29. Mai rund um die Uhr öffnen – vorbehaltlich regulatorischer Prüfung. Damit rückt die größte TradFi-Derivate-Infrastruktur für Krypto ein Stück näher an das Tempo der Kryptomärkte heran, die faktisch immer “an” sind.
Was die CME konkret ändert – und ab wann
Die CME Group will Optionen- und Future-Trading ab 29. Mai im 24/7-Modus anbieten, sofern die regulatorische Prüfung grünes Licht gibt.
Los geht es laut CME Freitag um 16:00 Uhr Central Time, gehandelt wird anschließend kontinuierlich über CME Globex, mit mindestens zwei Stunden Wartungszeit pro Woche am Wochenende.
Die Börse formuliert den Kundennutzen ungewöhnlich klar: “The crypto market doesn’t sleep. Now, your risk management doesn’t have to either.”
Warum die Weekend-Pause für Institutionelle ein echtes Problem war
Bislang ist der “normale” Screen-Handel auf Globex bei CME-Krypto nicht wirklich durchgehend: Er läuft 23 Stunden pro Tag von Sonntagabend bis Freitagnachmittag (Eastern Time), unterbrochen von einer täglichen WartungspauseMontag bis Donnerstag.
Absicherung über das Wochenende war damit im Kern ein Timing-Problem: Spotmärkte laufen, während ein großer Teil der regulierten Derivate-Infrastruktur de facto in den Wochenendmodus fällt.
Genau diese Lücke adressiert CME nun explizit mit “always-on access” für ihre regulierten, transparenten Krypto-Produkte.
Wochenend-Trades: Was sich bei Handelsdatum, Clearing und Reporting NICHT ändert
Der Knackpunkt: 24/7-Handel heißt nicht, dass das klassische Backoffice plötzlich auch am Sonntagmittag final abrechnet.
Die CME schreibt, dass Feiertags- und Wochenendhandel (Freitagabend bis Sonntagabend) als Handelsdatum den nächsten Geschäftstag erhält und Clearing, Settlement sowie regulatorisches Reporting ebenfalls am Folgetag verarbeitet werden.
Damit bleibt ein Stück TradFi-Mechanik erhalten, während der Zugang zum Markt faktisch jederzeit offensteht.
Wichtig für die Einordnung: CME-Krypto-Futures sind laut CME finanziell (cash) settled, eine Wallet ist für den Handel nicht erforderlich. Die CME beschreibt ihr Angebot als “comprehensive suite” an finanziell abgewickelten Futures – unter anderem auf Bitcoin, Ether, Solana, XRP, Cardano – in Standard- und Micro-Größen.
In der öffentlichen Produktübersicht trommelt die Börse zudem genau für dieses Paket als “Crypto futures and options” und bewirbt den Schritt als Vorbereitung auf den 24/7-Betrieb.