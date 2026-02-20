Schlus mit CME-Gaps: Bitcoin-Futures bald 24/7 handelbar

Das Wichtigste in Kürze

Die CME Group kündigt 24/7-Handel für Kryptowährungs-Futures und -Optionen ab 29.

Mai an (pending regulatory review).

Gehandelt wird durchgehend auf CME Globex (mit Wartungsfenster).

Über das Wochenende ausgeführte Trades bekommen als Handelsdatum den nächsten Geschäftstag; Clearing, Settlement und Reporting laufen ebenfalls am Folgetag.

Die CME Group will ihren regulierten Handel mit Krypto-Futures und -Optionen ab 29. Mai rund um die Uhr öffnen – vorbehaltlich regulatorischer Prüfung. Damit rückt die größte TradFi-Derivate-Infrastruktur für Krypto ein Stück näher an das Tempo der Kryptomärkte heran, die faktisch immer “an” sind.

Was die CME konkret ändert – und ab wann

Die CME Group will Optionen- und Future-Trading ab 29. Mai im 24/7-Modus anbieten, sofern die regulatorische Prüfung grünes Licht gibt.

Los geht es laut CME Freitag um 16:00 Uhr Central Time, gehandelt wird anschließend kontinuierlich über CME Globex, mit mindestens zwei Stunden Wartungszeit pro Woche am Wochenende.

Die Börse formuliert den Kundennutzen ungewöhnlich klar: “The crypto market doesn’t sleep. Now, your risk management doesn’t have to either.”

The crypto market doesn’t sleep. Now, your risk management doesn’t have to either. 🕐 24/7 trading for Cryptocurrency futures and options is coming May 29*, so you can manage your risk when you need to. See what’s changing. ➡️ https://t.co/DQt7os6uFX *Pending regulatory review pic.twitter.com/i6xjkJVffm — CME Group (@CMEGroup) February 19, 2026

Warum die Weekend-Pause für Institutionelle ein echtes Problem war

Bislang ist der “normale” Screen-Handel auf Globex bei CME-Krypto nicht wirklich durchgehend: Er läuft 23 Stunden pro Tag von Sonntagabend bis Freitagnachmittag (Eastern Time), unterbrochen von einer täglichen WartungspauseMontag bis Donnerstag.

Absicherung über das Wochenende war damit im Kern ein Timing-Problem: Spotmärkte laufen, während ein großer Teil der regulierten Derivate-Infrastruktur de facto in den Wochenendmodus fällt.

Genau diese Lücke adressiert CME nun explizit mit “always-on access” für ihre regulierten, transparenten Krypto-Produkte.

Wochenend-Trades: Was sich bei Handelsdatum, Clearing und Reporting NICHT ändert

Der Knackpunkt: 24/7-Handel heißt nicht, dass das klassische Backoffice plötzlich auch am Sonntagmittag final abrechnet.

Die CME schreibt, dass Feiertags- und Wochenendhandel (Freitagabend bis Sonntagabend) als Handelsdatum den nächsten Geschäftstag erhält und Clearing, Settlement sowie regulatorisches Reporting ebenfalls am Folgetag verarbeitet werden.

Damit bleibt ein Stück TradFi-Mechanik erhalten, während der Zugang zum Markt faktisch jederzeit offensteht.

Wichtig für die Einordnung: CME-Krypto-Futures sind laut CME finanziell (cash) settled, eine Wallet ist für den Handel nicht erforderlich. Die CME beschreibt ihr Angebot als “comprehensive suite” an finanziell abgewickelten Futures – unter anderem auf Bitcoin, Ether, Solana, XRP, Cardano – in Standard- und Micro-Größen.

In der öffentlichen Produktübersicht trommelt die Börse zudem genau für dieses Paket als “Crypto futures and options” und bewirbt den Schritt als Vorbereitung auf den 24/7-Betrieb.