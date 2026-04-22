Coinbase veröffentlicht Quantum-Forschung – das ist das Ergebnis

Das Wichtigste in Kürze

Coinbase veröffentlicht neue Ergebnisse zur Quantum-Forschung.

US-Börse treibt aktiv Forschung voran, um Kryptografie zu schützen.

Das Ergebnis von Coinbase: Heute ist Krypto sicher, Lösungen existieren.

Quantencomputer gelten seit Jahren als potenzielle „Gamechanger“ – auch für den Kryptomarkt. Während heutige Blockchains auf moderner Kryptografie basieren, die selbst leistungsstarke klassische Computer nicht knacken können, könnte sich das mit ausreichend fortgeschrittener Quantenhardware ändern. Der entscheidende Punkt: Quantencomputer könnten bestimmte Verschlüsselungsverfahren deutlich schneller brechen und damit theoretisch Zugriff auf Wallets oder digitale Signaturen ermöglichen.

Noch ist diese Gefahr jedoch Zukunftsmusik. Gleichzeitig wächst der Druck auf die Branche, sich frühzeitig vorzubereiten. Gerade große Player wie Coinbase haben ein starkes Interesse daran, die Sicherheit langfristig zu gewährleisten. Entsprechend investiert das Unternehmen gemeinsam mit führenden Forschern intensiv in die Analyse und Entwicklung quantensicherer Lösungen – und hat nun ein umfassendes Positionspapier veröffentlicht, das erstmals konkrete Risiken und Handlungsfelder klar definiert.

Quantum computers can't break your crypto yet. We want to make sure it stays that way. We assembled a board of researchers from Stanford, UT Austin, and the Ethereum Foundation to figure this out years before it matters. Their first paper is out now ↓ https://t.co/kUElennL4i — Coinbase 🛡️ (@coinbase) April 21, 2026

Coinbase zeigt: Krypto ist heute sicher – aber nicht für immer

Das zentrale Fazit der neuen Analyse ist klar: Kryptowährungen sind aktuell nicht durch Quantencomputer gefährdet. Die Technologie, die nötig wäre, um die zugrunde liegende Kryptografie zu brechen, existiert schlicht noch nicht. Laut den beteiligten Forschern würde ein solcher Quantencomputer um Größenordnungen leistungsfähiger sein müssen als alles, was heute verfügbar ist. Viele Experten gehen davon aus, dass es mindestens ein Jahrzehnt dauern könnte, bis eine reale Bedrohung entsteht – auch wenn kürzere Zeiträume nicht vollständig ausgeschlossen werden können.

Dennoch liegt genau hier das Problem: Die Umstellung eines globalen, dezentralen Finanzsystems dauert Jahre. Blockchains, Wallets, Börsen und Infrastruktur müssen koordiniert angepasst werden. Deshalb betont Coinbase, dass Vorbereitung jetzt erfolgen muss – nicht erst dann, wenn es kritisch wird. Dieser proaktive Ansatz ist entscheidend, um spätere Marktverwerfungen oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

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Was wirklich gefährdet ist

Nicht alle Teile des Krypto-Ökosystems sind gleichermaßen betroffen. Die Analyse zeigt deutlich, dass die größte Schwachstelle nicht bei der Blockchain selbst liegt, sondern auf Wallet-Ebene. Konkret geht es um digitale Signaturen – also den kryptografischen Beweis, dass ein Nutzer Eigentümer bestimmter Coins ist. Diese Signaturen könnten durch Quantencomputer theoretisch geknackt werden.

Bei Bitcoin etwa betrifft das insbesondere Wallets, bei denen öffentliche Schlüssel bereits sichtbar sind. Schätzungen zufolge könnten rund 6,9 Millionen BTC potenziell exponiert sein. Gleichzeitig bleibt die Kernstruktur von Bitcoin – etwa Mining, Hashfunktionen oder die Historie der Blockchain – weitgehend unangreifbar.

Auch Proof-of-Stake-Netzwerke wie Ethereum haben zusätzliche Angriffsflächen, da Validatoren ebenfalls auf Signaturverfahren angewiesen sind. Allerdings arbeitet Ethereum bereits aktiv an Lösungen und hat eine konkrete Roadmap für eine Migration hin zu quantensicherer Kryptografie veröffentlicht.

Lösungen existieren – doch die Umsetzung wird zur Herausforderung

Die gute Nachricht: Die Kryptografie-Forschung ist dem Problem nicht hilflos ausgeliefert. Bereits seit über zwei Jahrzehnten werden quantensichere Verfahren entwickelt. Institutionen wie das NIST in den USA haben sogar erste Standards definiert, die als Grundlage für zukünftige Systeme dienen können.

Die Herausforderung liegt jedoch nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Neue quantensichere Signaturen sind deutlich größer und komplexer als aktuelle Verfahren. Das hat direkte Auswirkungen auf Transaktionsgeschwindigkeit, Kosten und Speicherbedarf in Netzwerken. Für Blockchains, die ohnehin skalieren müssen, ist das ein kritischer Faktor.

Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Anders als im klassischen Finanzsystem gibt es keine zentrale Instanz, die Updates erzwingen kann. Millionen von Wallets müssten aktiv migriert werden – ein logistisches Mammutprojekt. Besonders schwierig wird es bei verlorenen Keys oder inaktiven Accounts. Hier stellt sich eine fundamentale Frage: Was passiert mit Vermögenswerten, die nie auf neue Standards umgestellt werden?

Today we've published the first position paper from the Coinbase Independent Advisory Board on Quantum Computing and Blockchain, a group of leading researchers from Stanford, UT Austin, the Ethereum Foundation, and beyond. The short version: your crypto is safe today. But a… — Philip Martin (@SecurityGuyPhil) April 21, 2026

Die Analyse macht deutlich, dass jede Blockchain hier eigene Entscheidungen treffen muss – etwa ob solche Assets eingefroren, gelöscht oder weiterhin als Risiko bestehen bleiben. Diese Diskussion dürfte künftig erheblichen Einfluss auf Vertrauen und Marktstruktur haben.

Gleichzeitig zeigt sich, dass viele große Netzwerke bereits handeln. Ethereum arbeitet aktiv an seiner Migration, während Chains wie Solana, Algorand oder Aptos erste quantensichere Optionen testen oder planen. Auch Layer-2-Lösungen treiben konkrete Übergangsstrategien voran.

Coinbase selbst setzt auf einen langfristigen Ansatz: flexible Systeme, enge Zusammenarbeit mit Infrastruktur-Partnern und offene Kommunikation innerhalb der Branche. Denn eines wird besonders deutlich – die Vorbereitung auf das Quantenzeitalter ist keine Aufgabe einzelner Unternehmen, sondern eine koordinierte Herausforderung für das gesamte Krypto-Ökosystem.

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