Das Wichtigste in Kürze

Stargate Finance bricht nach Konsolidierung spektakulär aus und steigt um 166 Prozent.

On-Chain-Daten zeigen sinkendes Token-Angebot auf Börsen und steigendes Handelsvolumen bei STG.

Das neue Layer-3-Projekt LiquidChain vereint Bitcoin, Ethereum sowie Solana im Presale.

Freitag, 12. Juni 2026 – Der Kampf um die Liquidität im DeFi-Sektor erreicht einen neuen Siedepunkt. Da Trader und Institutionen zunehmend mit fragmentierten Kapitalströmen über Dutzende von Blockchains und Layer-2-Netzwerken hinweg kämpfen, fließt frisches Kapital gezielt in smarte Infrastrukturlösungen. Stargate Finance gehört in dieser Woche zu den absoluten Top-Performern: Der STG-Token feierte nach einer längeren Konsolidierungsphase einen spektakulären Ausbruch und verzeichnete in den letzten sieben Tagen ein Kursplus von satten 166 %. Diese Dynamik unterstreicht eindrucksvoll, dass der Markt bereit ist, Lösungen für eine verbesserte Kapitaleffizienz massiv zu belohnen.

Während Stargate die bestehende Multi-Chain-Welt verbindet, formiert sich im Hintergrund bereits die nächste Generation der Liquiditäts-Infrastruktur. Das neue Layer-3-Projekt LiquidChain (LIQUID) hat in seinem Presale bereits fast 840.000 $ eingesammelt. Mit dem Versprechen, die Liquidität der drei Krypto-Schwergewichte Bitcoin, Ethereum und Solana nativ zu vereinen, zieht das Projekt aktuell das Interesse strategischer Großinvestoren auf sich, die sich vor den ersten Börsen-Listings positionieren wollen.

Stargate Finance (STG): Der 166-%-Ausbruch zeigt, wo das smarte Geld hinfließt

Als native Asset-Bridge ermöglicht Stargate Finance nahtlose Swaps und Transfers über führende Netzwerke wie Ethereum, Arbitrum, Optimism und Polygon hinweg – ganz ohne riskante Wrapped-Token oder fragmentierte Pools. Dieser fundamentale Nutzen spiegelt sich nun in einer explosiven Preisdynamik wider. Der STG-Token notiert aktuell über der Marke von 0,66 $, gestützt durch ein starkes 24-Stunden-Plus von über 30 %.

Besonders bullisch für Insider: Das Handelsvolumen von STG ist parallel zum Preisanstieg um 40 % in die Höhe geschossen. Gleichzeitig zeigen On-Chain-Daten, dass Großinvestoren ihre Bestände von den Börsen abziehen. Dieses sinkende Angebot an den Handelsplätzen verringert den unmittelbaren Verkaufsdruck erheblich. Der bekannte Web3-Analyst Shaun Analysis betont, dass die bullische Struktur intakt bleibt, solange die Unterstützungszone zwischen 0,60 $ und 0,63 $ verteidigt wird. Bei anhaltendem Volumen liegen die nächsten logischen Kursziele bei 0,70 $ und 0,80 $.

$STG Breakout Still Has Fuel — But Don’t Chase the Green Candle$STG just exploded over 54%, breaking out of a long consolidation range with massive volume behind the move. Bulls remain in control as long as price holds the $0.60–$0.63 support zone. Bullish Above $0.60… pic.twitter.com/YoPjob7Ipb — Shaun Analysis (@shaunanalysis) June 12, 2026

Die Rallye von Stargate beweist, dass die Überwindung von Krypto-Silos das dominierende Narrativ der kommenden Monate sein könnte. Genau hier setzt LiquidChain an – allerdings mit einem noch fokussierteren und technologisch fortschrittlicheren Ansatz.

LiquidChain (LIQUID): Die L3-Revolution für BTC, ETH und SOL im Presale-Check

Während klassische Bridges oft Dutzende kleinere Netzwerke anbinden, konzentriert sich LiquidChain (LIQUID) strategisch auf die drei absoluten Giganten des Marktes. Die innovative Layer-3-Blockchain soll die gigantische Kapitalbasis von Bitcoin, die DeFi-Tiefe von Ethereum und die extrem hohe Ausführungsgeschwindigkeit von Solana in einer einzigen, hocheffizienten Ausführungsumgebung zusammenführen.

Dank vertrauensminimierter Cross-Chain-Nachweise ermöglicht LiquidChain atomare Settlements und direkte Interaktionen ohne das Sicherheitsrisiko von herkömmlichem Token-Wrapping. Entwickler können dApps einmalig auf der L3 bereitstellen und sofort auf die Nutzerbasis aller drei Ökosysteme zugreifen.

Aus Investorensicht ist die Tokenomics von LIQUID besonders spannend. Der Gesamtvorrat von 11,8 Milliarden Token ist strategisch auf Entwicklung, Community-Belohnungen, Marketing und zukünftige Liquiditätssicherung für Börsen-Listings aufgeteilt. Der Presale befindet sich aktuell in Phase 74 bei einem Token-Preis von 0,01469 $. Mit bereits über 836.000 $ an gesammeltem Kapital steuert das Projekt zügig auf das nächste Etappenziel zu. Frühe Käufer profitieren zudem von der Möglichkeit, ihre Token sofort im Staking-Pool zu sperren, der aktuell mit einer außergewöhnlich hohen Rendite (APY) von 1.331 % lockt.

Upside-Treiber und Risikoprofil: Das sollten Investoren beachten

Der Markt für Cross-Chain-Infrastruktur steht vor einer Neubewertung. Während Stargate als etablierter Player bereits eine hohe Bewertung aufweist, bietet der LiquidChain-Presale aufgrund der frühen Phase ein asymmetrisches Risiko-Rendite-Profil. Die Fokussierung auf BTC, ETH und SOL bedient die drei liquidesten Segmente des gesamten Kryptomarktes.

Risikohinweis: Trotz der starken technologischen Basis und der attraktiven Staking-Renditen von über 1.300 % APY dürfen Investoren nicht vergessen, dass Krypto-Presales in einer frühen Phase grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Die zukünftige Performance hängt maßgeblich von der erfolgreichen technischen Umsetzung der Layer-3-Infrastruktur und den anschließenden Exchange-Listings ab. Eine gesunde Positionsgröße ist daher ratsam.

Strategischer Einstieg: So sichern Sie sich LIQUID im Presale

Wer diese exklusive Chance nutzen und sich vor den ersten offiziellen Börsen-Listings positionieren möchte, findet in unserer detaillierten Anleitung zum LiquidChain kaufen alle notwendigen Schritte verständlich erklärt. Die Teilnahme ist sowohl über etablierte Krypto-Wallets als auch direkt per Bankkarte möglich.

Der Kaufprozess ist denkbar unkompliziert gestaltet: Investoren können einfach die offizielle LiquidChain-Presale-Website besuchen, ihre Wallet verbinden und den Tausch gegen ETH, BTC, SOL, USDT, USDC oder BNB durchführen. Alternativ ist der Presale direkt in die beliebte Best Wallet integriert, die im Apple App Store oder bei Google Play kostenlos zum Download bereitsteht. Das lukrative Staking kann direkt während des Kaufvorgangs aktiviert werden.

Um keine Updates zum Entwicklungsfortschritt, den anstehenden Exchange-Listings und exklusiven Community-Aktionen zu verpassen, lohnt es sich, LiquidChain auf X zu folgen und der offiziellen Telegram-Gruppe beizutreten.

Erfahren Sie alle Details direkt auf der offiziellen LiquidChain-Website.