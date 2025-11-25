Crypto.com Visa Karteninhaber im Vereinigten Königreich können ihre Karte jetzt zu Google Pay hinzufügen

Das Wichtigste in Kürze

Crypto.com ermöglicht Visa Karteninhabern im Vereinigten Königreich nun das Bezahlen mit Google Pay.

Nutzer können Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen direkt für Einkäufe verwenden, ohne Umwandlungen vorzunehmen.

Die Integration steigert Komfort, Sicherheit und Alltagstauglichkeit.

Gleichzeitig stärkt sie die allgemeine Akzeptanz von Kryptowährungen.

Ergänzend eröffnet Bitcoin Hyper als Bitcoin Layer 2 schnelle, günstige Transaktionen und zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten.

Crypto.com macht das Leben einfacher

Crypto.com unterstützt jetzt Google Wallet für seine im Vereinigten Königreich ausgegebenen Visa Karten. Du kannst kontaktlos bezahlen, überall dort, wo Google Pay akzeptiert wird.

🚨 JUST IN: https://t.co/ho1T5estIJ has enabled Google Wallet support for its UK-issued Visa Cards, allowing users to make contactless crypto-linked payments across supported merchants. pic.twitter.com/utwpTeSkWL — Coin Edition: Your Crypto News Edge ️ (@CoinEdition) November 24, 2025

Kein Gefummel mehr mit Umrechnungen. Kein Einloggen in fünf verschiedene Apps. Alles läuft glatt und schnell. Deine Bitcoin, Ethereum oder Stablecoins werden sofort zu echter Kaufkraft. Wenn du gerne im Blick hast, welche Kryptowährungen du kaufen solltest oder Trends verfolgst, helfen Ratgeber zum Kauf von Kryptowährungen bei deinen Entscheidungen.

Warum du das lieben wirst

Der Alltag wird einfacher. Lebensmitteleinkäufe, Kaffee, Online Shopping. Du tippst dein Smartphone, und fertig. Trader werden es besonders schätzen. Das Hin und Her zwischen Bitcoin, Ethereum und anderen Coins wird leichter. Ein Blick, ein Dashboard. Multi Chain Wallets, wie man sie in Krypto Wallet Vergleichen findet, helfen dir, alle Vermögenswerte ohne Stress zu verfolgen. Kleine Bequemlichkeit, große Wirkung.

🇬🇧 NEW: Cryptocom Visa cardholders in the UK can now add their card to Google Pay. pic.twitter.com/QwYhS6RxuJ — Cointelegraph (@Cointelegraph) November 24, 2025

Google Pay nutzt Tokenisierung und biometrische Sicherheit. Das bedeutet, dein Geld bleibt geschützt. In Kombination mit einer vertrauenswürdigen Karte von Crypto.com und Einblicken aus Vergleichen der besten Krypto Börsen entsteht ein Gefühl aus Sicherheit und Zuversicht. Ein beruhigendes Gefühl bei jedem einzelnen Tap.

Krypto wird zu echtem Geld

Das ist mehr als nur praktisch. Jetzt kannst du Krypto im echten Alltag spüren. Bitcoin oder Ethereum in Geschäften auszugeben macht Krypto greifbar. Anfänger können ohne Stress experimentieren. Gleichzeitig kann man auch frühe Projekte oder presale Coins entdecken und so Investieren und Lernen verbinden.

Lerne Bitcoin Hyper kennen

Kennst du Bitcoin Hyper? Es ist ein Layer 2 Netzwerk für Bitcoin und macht Transaktionen schnell und günstig. Es eröffnet Möglichkeiten für Staking, DeFi Anwendungen und On Chain Apps. Der Token des Netzwerks, HYPER, ist in frühen Presales verfügbar und dient für Transaktionen, Staking und Governance.

Do not disturb: Hyper is entering his final form. ⚡️🤖https://t.co/VNG0P4FWNQ pic.twitter.com/LqYkQR3A7G — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 24, 2025

In Kombination mit deiner Crypto.com Visa Karte bekommst du sowohl einfache Ausgaben als auch echte Teilnahme an einem Netzwerk. Ich habe einmal ein kleines Gadget damit gekauft. Es war flüssig und ehrlich gesagt ziemlich spannend.

Warum das wichtig ist

Die Google Pay Integration zeigt, dass Krypto einfach sein kann. Du musst kein Technikexperte sein. Du benutzt es einfach. Wenn du darüber nachdenkst, welche Kryptowährung du kaufen solltest oder welcher Börse du vertrauen kannst, gibt dir diese Neuerung zusätzliche Sicherheit. Du kannst Coins verfolgen, Prognosen beobachten und gleichzeitig stressfrei ausgeben.

Die Aktivierung der Crypto.com Visa Karten in Google Pay zeigt einen langsamen, aber stetigen Schritt in Richtung Normalisierung von Kryptowährungen in der traditionellen Finanzwelt. Nutzer aus dem Mainstream können Kryptowährungen verwenden, ohne komplizierte Einrichtung. Gleichzeitig wird Krypto zu einer echten Zahlungsmethode für Einkäufe. Wer darüber nachdenkt, wo man Kryptowährungen kaufen sollte, findet mit dieser Lösung ein sicheres und intuitives System, das Vertrauen schafft.

Gut für dich, gut für alle

Die Integration mit Google Pay zeigt, dass Krypto einfach und praktisch sein kann. Du kannst im Laden, online oder überall dort bezahlen, wo Google Pay funktioniert. Das fördert auch den Transfer von Coins über verschiedene Chains. Bitcoin, Ethereum, Solana. Deine Vermögenswerte bewegen sich, aber du behältst die Kontrolle. Eine gute Wallet macht einen großen Unterschied.

Meine Meinung

Ich habe viele Wallets und Karten getestet. Viele versprechen Benutzerfreundlichkeit und scheitern. Diese hält ihr Versprechen. Schnell, sicher und intuitiv. Ich habe letzte Woche mein Mittagessen mit einem einzigen Tap bezahlt. Es fühlte sich selbstverständlich an. Kein Aufwand. Keine extra Schritte.

Multi Chain Wallets sind nicht mehr nur ein Bonus. Sie entwickeln sich zur grundlegenden Infrastruktur der Kryptobranche. Crypto.com Visa Karteninhaber im Vereinigten Königreich können jetzt über Google Pay Krypto ausgeben.

Dieses Update verbindet digitale Vermögenswerte mit echtem Alltag. Es ist einfach. Es ist praktisch. Ein kleiner Schritt, der Krypto jeden Tag realer macht. Warum also nicht ausprobieren? Tippe deine Karte, gib Krypto aus und spüre die Zukunft in deiner Hand.

next