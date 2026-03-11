Die Wall Street greift zu: Goldman Sachs steigt still zum größten institutionellen XRP-Anleger auf!

Das Wichtigste in Kürze

Goldman Sachs hält laut jüngsten Daten über 150 Millionen US-Dollar in XRP-ETFs und führt damit die Liste der institutionellen Investoren deutlich an.

Trotz dieses massiven Einstiegs der Wall Street bleibt die breite Masse der Kleinanleger das eigentliche Rückgrat und der Wachstumsmotor hinter den neuen Anlageprodukten.

Die regulatorische Einigung mit der US-Börsenaufsicht hat den Weg für eine institutionelle Adaption geebnet, die XRP nun endgültig als festen Bestandteil diversifizierter Portfolios etabliert.

Strategischer Einstieg nach dem Ende der Rechtsunsicherheit

Der Krypto-Markt erlebte im Jahr 2025 eine fundamentale Zäsur, als der langwierige Konflikt zwischen der US-Börsenaufsicht SEC und dem XRP-Entwickler Ripple durch einen Vergleich beigelegt wurde.

Diese juristische Klarheit war der Startschuss für eine neue Ära. Laut Bloomberg Intelligence hat Goldman Sachs diese Chance genutzt und hält mittlerweile Bestände im Wert von rund 154 Millionen US-Dollar in Spot XRP-ETFs.

Damit kontrolliert die Bank den Löwenanteil der institutionell gemeldeten Bestände, die sich insgesamt auf etwa 211 Millionen USD belaufen. Für eine Institution, die dem Krypto-Sektor lange Zeit skeptisch gegenüberstand, ist dies ein bemerkenswerter Strategiewechsel.

Die Attraktivität dieser ETFs liegt in ihrer Struktur begründet:

Sie ermöglichen es großen Finanzhäusern, an der Wertentwicklung von XRP teilzuhaben, ohne sich mit der komplexen Verwahrung digitaler Token oder den damit verbundenen technischen Risiken auseinandersetzen zu müssen.

Emittenten wie Bitwise, Franklin Templeton und 21Shares bieten damit eine Brücke zwischen der neuen digitalen Welt und den strengen Rahmenbedingungen traditioneller Finanzmärkte.

Dass Goldman Sachs hier eine Vorreiterrolle einnimmt, unterstreicht die wachsende Bedeutung von XRP als Brückenwährung für den internationalen Zahlungsverkehr.

Die Macht der Retail-Investoren und das Erbe der XRP Army

Obwohl die Zahlen von Goldman Sachs beeindruckend wirken, erzählen sie nur einen Teil der Geschichte. Analysten weisen darauf hin, dass der Großteil des Kapitals in XRP-ETFs nach wie vor von Privatanlegern stammt.

Da nur Institutionen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar ihre Positionen offenlegen müssen, bleibt ein gewaltiger Teil der Zuflüsse im Verborgenen.

Fakt ist jedoch, dass das verwaltete Vermögen jener XRP-Fonds seit Markteinführung auf über 1,4 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, was auch die Vermutung nahelegt, dass XRP-Kleinanleger die regulierten Produkte nutzen, um ihre Positionen in ein steuerlich oder rechtlich sichereres Umfeld zu überführen.

Während die Wall Street also gerade erst beginnt, das Terrain zu sondieren, haben die Kleinanleger bereits ein stabiles Fundament errichtet. Die Dynamik am Markt zeigt, dass XRP eine Sonderstellung einnimmt:

Es ist eines der wenigen Projekte, das sowohl eine massive Basis an leidenschaftlichen Unterstützern als auch eine konkrete industrielle Anwendung im Bankensektor vorweisen kann.

Diese Kombination sorgt für eine Liquidität, die für institutionelle Akteure wie Goldman Sachs erst den nötigen Spielraum schafft.

Fazit und analytische Einordnung

Der massive Einstieg von Goldman Sachs markiert das Ende der Isolation von XRP. Was einst als Experiment für grenzüberschreitende Zahlungen begann, ist nun in der höchsten Liga des globalen Finanzwesens angekommen.

Die Kombination aus regulatorischer Sicherheit, institutionellem Kapital und einer unerschütterlichen Retail-Basis verleiht dem Asset eine Stabilität, die weit über kurzfristige Spekulationen hinausgeht.

Für den Markt bedeutet dies, dass Kryptowährungen endgültig ihren Status als Nischenprodukt verlieren. XRP fungiert hierbei als entscheidendes Bindeglied, das zeigt, wie digitale Effizienz und traditionelle Bankenstruktur erfolgreich verschmelzen können.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der Kurs bei 1,38 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,31 Prozent in 24 Stunden und 2,6 Prozent auf 7-Tage-Basis entspricht.

