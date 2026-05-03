Dieser Altcoin könnte wie Bitcoin in 2018 sein

Das Wichtigste in Kürze

Wer Bitcoin in 2018 gekauft hätte, würde immer noch auf 1000 % Buchgewinnen sitzen.

Zcash könnte den Erfolg von Bitcoin seit 2018 spiegeln.

Bitcoin Hyper möchte Bitcoin verbessern und setzt auf mehr Nutzen via L2.

Viele Anleger blicken heute mit etwas Wehmut auf das Jahr 2018 zurück. Damals notierte Bitcoin noch unter 10.000 US-Dollar – heute ist daraus ein Billionen-Asset geworden. Wer früh investiert war, konnte enorme Renditen erzielen.

Doch die Vergangenheit lässt sich nicht wiederholen. Stattdessen richtet sich der Blick nach vorne: Gibt es heute vergleichbare Chancen? Bei einem Kurs von rund 78.000 US-Dollar stellt sich für viele die Frage, ob Bitcoin noch einmal ähnliche Multiples liefern kann – oder ob sich diese Dynamik inzwischen bei anderen Projekten abspielt.

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Experte zieht Parallelen: Ist Zcash heute wie Bitcoin 2018?

Ein Analyst sorgt aktuell für Diskussionen, indem er eine provokante These aufstellt: Zcash könnte heute dort stehen, wo Bitcoin im Jahr 2018 war. Grundlage dieser Einschätzung ist ein Vergleich auf Basis der Umlaufmenge. Sowohl Bitcoin damals als auch Zcash heute bewegen sich bei rund 16,7 Millionen Coins im Umlauf. Während Bitcoin zu diesem Zeitpunkt bereits bei etwa 8.800 US-Dollar notierte, liegt Zcash aktuell nur bei rund 350 US-Dollar. Daraus ergibt sich eine Differenz von über dem 25-Fachen.

Doch der Experte argumentiert, dass dieser Vergleich mehr ist als nur eine Spielerei mit Zahlen. Vielmehr gehe es um die Frage, wie sich technologische Reife, Use Cases und Marktakzeptanz entwickeln. Bitcoin habe 2018 zwar bereits eine starke Community gehabt, aber viele seiner heutigen Stärken – globale Liquidität, institutionelle Nachfrage und massive Markenbekanntheit – seien damals noch nicht voll ausgeprägt gewesen.

Zcash hingegen adressiere ein konkretes Problem, das Bitcoin bis heute nur unzureichend löst: Privatsphäre. Während Bitcoin-Transaktionen öffentlich nachvollziehbar sind, setzt Zcash auf Zero-Knowledge-Technologie, um Transaktionen vollständig anonym zu gestalten. Der Analyst sieht darin einen klaren funktionalen Vorteil – insbesondere in einer Welt, in der Datenschutz zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Bitcoin was $8,800 back in 2018 when it had the same 16.7M coins issued as Zcash does today. That's a 25x+ gap. Questions you need to ask yourself: – How is Zcash ahead of or behind where Bitcoin was in 2018?

– How will the use cases of these two assets evolve going forward?

-… pic.twitter.com/5zQV8BRXuj — Jeremiah (@jeremiahrogers) May 2, 2026

Ein weiterer Punkt ist die Nutzererfahrung. Mit Lösungen wie Zashi (ehemals Zecwallet) werde versucht, Privacy-Features benutzerfreundlich zugänglich zu machen. Im Vergleich dazu sei Bitcoin-Privacy aktuell komplex und für viele Nutzer kaum praktikabel – etwa durch Coin-Mixing, Adressmanagement oder Layer-2-Umwege.

Allerdings bleibt die zentrale Frage offen: Bewertet der Markt diesen Mehrwert überhaupt? Bitcoin profitiert heute enorm von seinem Status als „digitales Gold“ und von institutioneller Adoption. Zcash hingegen ist deutlich weniger verbreitet und kämpft mit regulatorischen Unsicherheiten rund um Privacy-Coins.

Der Analyst betont daher, dass es weniger um eine sichere Wette geht, sondern um eine Hypothese: Sollte der Markt Privatsphäre künftig stärker gewichten und gleichzeitig die Nutzerfreundlichkeit steigen, könnte sich die Bewertungslücke zumindest teilweise schließen. Ob daraus jedoch tatsächlich ein „Bitcoin 2018 Moment“ entsteht, hängt letztlich von Adoption, Regulierung und Narrativen ab.

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Grayscale-Chairman: „Zcash profitiert von einem Wissensvorsprung“

Auch der Grayscale-Chairman Barry Silbert zieht eine spannende Parallele zur Frühphase von Bitcoin. Rückblickend erklärt er, dass der Markt im Jahr 2015 das tatsächliche Nachfragepotenzial von Bitcoin massiv unterschätzt habe. Damals sei kaum absehbar gewesen, dass sich ein globales, dezentrales Wertaufbewahrungsmittel zu einem Billionen-Markt entwickeln würde. Gleichzeitig wurde Bitcoin zu dieser Zeit noch deutlich stärker als privates Zahlungsmittel wahrgenommen – ein Narrativ, das sich später hin zu „digitalem Gold“ verschoben hat.

in 2015, we had no clue there was $2 trillion in demand for a global, decentralized digital store of value like bitcoin. in 2015, we also thought bitcoin was, generally speaking, a private way to store and send value around the world. Zcash will benefit from now knowing better — Barry Silbert (@BarrySilbert) May 2, 2026

Genau hier sieht Silbert einen entscheidenden Vorteil für Zcash. Heute verfüge der Markt bereits über ein deutlich besseres Verständnis dafür, welche Rolle Kryptowährungen langfristig spielen können. Diese „Lernkurve“ könnte dazu führen, dass neue Technologien – insbesondere im Bereich Privacy – schneller erkannt und bewertet werden. Zcash starte somit nicht bei null, sondern in einem Umfeld, das bereits für Krypto sensibilisiert ist.

Dennoch bleibt offen, ob dieser Wissensvorsprung ausreicht. Während Bitcoin von Netzwerkeffekten und institutioneller Adoption profitiert, muss Zcash erst noch beweisen, dass Privacy tatsächlich ein entscheidender Kurstreiber wird.

Neue Chancen im Bitcoin-Ökosystem: Wird Layer-2 zum nächsten Kurstreiber?

Doch nicht nur alternative Kryptowährungen wie Zcash stehen im Fokus vieler Anleger – auch innerhalb des Bitcoin-Ökosystems entstehen zunehmend spannende Entwicklungen. Denn eine zentrale Frage bleibt: Was könnte der nächste große Kurstreiber für Bitcoin sein? Während Narrative wie „digitales Gold“ und institutionelle Adoption bereits weitgehend gespielt sind, rückt ein neuer Faktor in den Mittelpunkt – der tatsächliche Nutzen.

Genau hier kommen Layer-2-Lösungen ins Spiel. Die Idee dahinter: Bitcoin könnte deutlich funktionaler werden, ohne seine Sicherheit auf Layer 1 zu verlieren. Wenn es gelingt, Anwendungen wie DeFi, schnelle Transaktionen oder sogar Stablecoins auf Bitcoin zu bringen, würde das die Nachfrage nach nativen BTC potenziell erhöhen. Denn jede Aktivität im Netzwerk – selbst auf Layer 2 – könnte langfristig mit Bitcoin als Basis-Asset verknüpft sein.

Ein Projekt, das in diesem Kontext aktuell viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Der Ansatz: Die Kombination der Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Blockchains wie Solana. Technologisch setzt das Projekt auf eine zk-basierte Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2, um Transaktionen effizient und gleichzeitig sicher abzuwickeln.

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Auffällig ist dabei auch die Marktresonanz. Trotz eines insgesamt eher schwierigen Marktumfelds konnte Bitcoin Hyper im Presale bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar einsammeln – ein klares Signal für bestehendes Interesse. Gleichzeitig wird mit Staking-Renditen von rund 36 Prozent APY geworben, was zusätzliche Anreize für frühe Investoren schafft.

Sollte sich dieses Modell durchsetzen, könnte sich das Narrativ rund um Bitcoin grundlegend erweitern. Weg von einer reinen Wertaufbewahrung – hin zu einem vielseitigen Ökosystem mit echten Anwendungsfällen. Genau das wäre ein potenzieller Gamechanger: Denn mehr Nutzen bedeutet langfristig oft auch mehr Nachfrage. Das wäre auch bullisch für HYPER.

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