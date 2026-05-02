XRP Analyse: Explosion? Top-Analysten optimistisch

Das Wichtigste in Kürze

Während XRP hinter Bitcoin zurückbleibt, nähert sich eine charttechnische Entscheidung.

Bekannter Analyst sieht bullisches Setup, 27 % Kursanstieg möglich.

Entscheidung rückt näher, symmetrisches Dreieck vor Auflösung.

Der Kryptomarkt zeigt sich in den letzten 24 Stunden etwas fester. Auch XRP kann leicht zulegen und notiert rund 1 Prozent im Plus. Dennoch bleibt die Kryptowährung erneut hinter Bitcoin zurück und verharrt weiter unter der Marke von 1,40 US-Dollar.

Wirklich bullisch wirkt das kurzfristig noch nicht. Der Abstand zum Allzeithoch beträgt weiterhin mehr als 60 Prozent – damit befindet sich XRP klar in einem massiven Bärenmarkt. Doch genau daraus könnte sich nun eine neue Rally-Chance für die XRP Prognose ergeben.

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Analyst sieht größte Bärenfalle vor nächster XRP-Expansion

Der bekannte Krypto-Analyst EGRAG Crypto sieht bei XRP aktuell eine besonders spannende Formation. Seiner Einschätzung nach könnte sich der Markt gerade auf die „größte Bärenfalle“ vor der nächsten großen Aufwärtsbewegung vorbereiten. Gemeint ist damit ein Setup, bei dem schwache Hände durch eine scheinbar bearishe Kursstruktur aus dem Markt gedrängt werden, bevor die Dynamik plötzlich nach oben dreht.

#XRP – Formation Speaks: The market is setting up what could be the largest bear trap before the next major expansion in #XRP. Compression is mature. Structure is tight. This is where weak hands get shaken before momentum flips. Invalidation:

A decisive close above $1.80 with… pic.twitter.com/BH4w5Ugdkg — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) May 1, 2026

Im Chart verweist der Analyst auf eine enge Kompression innerhalb einer fallenden Keilformation. Solche Strukturen gelten in der Charttechnik häufig als potenzielle Umkehrmuster, sofern der Ausbruch nach oben gelingt. XRP bewegt sich demnach weiter entlang wichtiger langfristiger Makro-Linien, die bereits in früheren Marktphasen als relevante Unterstützungs- oder Trendzonen fungierten. Besonders auffällig ist, dass der Kurs trotz schwacher Dynamik nicht deutlich nach unten durchbricht, sondern in einer engen Spanne konsolidiert.

Entscheidend ist für EGRAG Crypto die Marke von 1,80 US-Dollar. Erst ein klarer Schlusskurs oberhalb dieses Niveaus und ein bestätigter Ausbruch aus dem fallenden Keil würden die aktuelle Bärenfallen-These entkräften beziehungsweise in eine bullische Trendfortsetzung verwandeln. Bis dahin bleibt das Setup spekulativ, aber hochvolatil. Für XRP-Bullen bedeutet das: Die Struktur könnte tatsächlich explosiv werden – doch ohne Bestätigung bleibt Vorsicht angebracht.

XRP Ausblick: Symmetrisches Dreieck signalisiert Entscheidung

Auch der bekannte Analyst Ali Martinez erkennt bei XRP eine klar definierte Chartstruktur, die auf eine baldige Richtungsentscheidung hindeutet. Konkret bewegt sich der Kurs aktuell in einem symmetrischen Dreieck auf dem Tageschart. Diese Formation entsteht durch fallende Hochs und steigende Tiefs, wodurch sich der Preis immer weiter zuspitzt. Typischerweise deutet eine solche Kompression darauf hin, dass sich die Marktenergie auflädt und ein stärkerer Ausbruch bevorsteht.

$XRP is getting ready for a breakout! XRP is currently consolidating within a well-defined symmetrical triangle on the daily chart. As the price moves closer to the apex, market energy is coiling, signaling that a significant shift in volatility is approaching. By measuring the… pic.twitter.com/77YTlE5Y5t — Ali Charts (@alicharts) May 2, 2026

Besonders spannend: Laut Martinez lässt sich aus der Höhe des Dreiecks ein mögliches Kursziel ableiten. Im Falle eines bestätigten Ausbruchs ergibt sich daraus ein potenzieller Move von rund 26 Prozent. Dennoch betont der Analyst, dass es sich um ein neutrales Muster handelt – ein Ausbruch kann sowohl nach oben als auch nach unten erfolgen.

Aktuell definiert er eine klare No-Trade-Zone zwischen 1,35 und 1,45 US-Dollar. Innerhalb dieser Spanne sei die Gefahr von Fehlsignalen besonders hoch. Erst ein täglicher Schlusskurs außerhalb dieses Bereichs liefert ein valides Signal. Ein Breakout über 1,45 US-Dollar könnte XRP in Richtung 1,82 US-Dollar treiben, während ein Bruch unter 1,35 US-Dollar einen Rückgang bis etwa 1 US-Dollar möglich macht.

Fazit: Explosives Setup für XRP – aber Richtung bleibt offen

Beide Analysten zeichnen ein ähnliches Bild: XRP befindet sich in einer Phase extremer Kompression, die eine größere Bewegung vorbereitet. Während EGRAG Crypto eher eine mögliche Bärenfalle mit anschließendem Ausbruch nach oben sieht, bleibt Ali Martinez neutral und verweist auf die Entscheidungszonen. Klar ist: Ein bestätigter Ausbruch dürfte starke Dynamik bringen – die Richtung entscheidet sich jetzt.

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