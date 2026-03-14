Dieses Krypto-Instrument wird massiv unterschätzt

Das Wichtigste in Kürze

Die Nachfrage nach STRC explodiert weiter.

STRC bringt neues Kapital in den Bitcoin-Markt.

Bitcoin Hyper könnte Bitcoin noch produktiver machen.

Der Markt für Krypto-nahe Finanzinstrumente entwickelt sich rasant weiter – und immer häufiger entstehen Produkte, die klassische Kapitalmärkte mit der Bitcoin-Ökonomie verbinden. Ein besonders interessantes Beispiel ist aktuell das Instrument STRC von Strategy.

Die Nachfrage nach dieser Vorzugsaktie steigt zuletzt deutlich an, was sich auch in den jüngsten Handelsdaten widerspiegelt. So meldete Strategy einen Rekordtag beim Handelsvolumen von 409 Millionen US-Dollar, während die 30-Tage-Volatilität mit nur 3 % auf ein neues Tief gefallen ist.

Gleichzeitig erreichte der 1-Monats-VWAP mit 99,78 US-Dollar ein Rekordhoch. Diese Kombination aus hoher Liquidität, stabiler Preisstruktur und steigender Nachfrage sorgt dafür, dass Analysten zunehmend optimistisch auf STRC blicken. Das hat zugleich Einfluss auf die Bitcoin Prognose:

Record day for $STRC. $409M – Daily Traded Volume (highest ever)

3% – 30D Volatility (lowest ever)

$99.78 – 1M VWAP (highest ever) pic.twitter.com/UuQJvU17I1 — Strategy (@Strategy) March 10, 2026

Analysten sind für STRC besonders bullisch

Der Analyst Viktor sieht im Instrument STRC (“Stretch”) eines der interessantesten Finanzprodukte im gesamten Krypto-Ökosystem, weil es einen ungewöhnlichen Mechanismus schafft: Die Nachfrage nach stabiler Rendite wird direkt in strukturelle Bitcoin-Käufe umgewandelt. Genau dieser Mechanismus macht STRC aus Sicht vieler Marktbeobachter besonders bullisch – sowohl für das Unternehmen Strategy (ehemals MicroStrategy) als auch indirekt für Bitcoin selbst.

New article on STRC. I break down:

– how the mechanism works

– why it can scale massively

– what the real risks arehttps://t.co/UuUM4s0CqN — VIKTOR (@thedefivillain) March 13, 2026

Zunächst zum Verständnis: STRC ist eine sogenannte Preferred Share, also eine Vorzugsaktie. Diese steht in der Kapitalstruktur eines Unternehmens über den normalen Aktien (MSTR), zahlt eine feste beziehungsweise variable Dividende und verhält sich ökonomisch ähnlich wie ein Kreditinstrument. Anleger erhalten aktuell eine monatliche Dividende mit rund 11,5 % Rendite, während Strategy das Kapital nutzt, um seine Bitcoin-Treasury weiter auszubauen.

Der entscheidende Punkt ist jedoch die Preissteuerung des Instruments. Strategy versucht aktiv, den Preis von STRC möglichst nahe an 100 US-Dollar (Par-Wert) zu halten. Fällt der Kurs darunter, kann das Unternehmen die Dividendenrendite erhöhen, um Nachfrage anzuziehen. Steigt der Kurs über 100 Dollar, kann Strategy neue STRC-Anteile ausgeben und so zusätzliche Nachfrage bedienen. Dieses System erzeugt eine Art Preisanker um die Marke von 100 Dollar.

So funktioniert STRC

Hier entsteht der bullische Kernmechanismus:

Wenn STRC stark nachgefragt wird und bei rund 100 Dollar handelt, kann Strategy neue STRC-Anteile verkaufen und mit dem Kapital Bitcoin kaufen. Laut der Analyse kann beispielsweise ein tägliches Handelsvolumen von 100 Millionen Dollar in STRC theoretisch zu rund 120 Millionen Dollar Bitcoin-Käufen führen, weil Strategy zusätzlich neue Stammaktien ausgibt, um das Verhältnis von Schulden zu Bitcoin stabil zu halten.

Das bedeutet: Nachfrage nach Rendite erzeugt automatischen Kaufdruck auf Bitcoin.

Der Analyst argumentiert, dass dieses Modell massiv skalieren kann. Strategy könnte die Größe des STRC-Marktes theoretisch um ein Vielfaches erhöhen, ohne das Risiko der Bilanz zu steigern, solange das Unternehmen parallel neue Stammaktien ausgibt und damit zusätzliche Bitcoin kauft. Dadurch bleibt der Verschuldungsgrad stabil, während die Bitcoin-Reserven wachsen.

Ein weiterer Grund für die bullische Einschätzung liegt im Rendite-Spread zwischen Bitcoin und STRC. Strategy geht langfristig davon aus, dass Bitcoin etwa 20–30 % jährlich wachsen könnte. Wenn das Unternehmen Kapital zu rund 11 % Kosten aufnimmt, um ein Asset mit potenziell deutlich höherer Rendite zu kaufen, entsteht eine klassische Arbitrage-Strategie zwischen Kapitalkosten und Asset-Wachstum.

Natürlich existieren auch Risiken. Das größte Risiko ist laut Analyst ein längerer Bitcoin-Bärenmarkt, der den Wert der Bitcoin-Reserven reduziert und damit das Kreditrisiko der Struktur erhöht. In diesem Szenario könnte STRC zeitweise deutlich unter 100 Dollar handeln. Allerdings besitzt Strategy derzeit genügend Liquiditätsreserven, um Dividenden über mehrere Jahre zu bedienen.

Bullisches Finanzinstrument STRC

Aus Sicht des Analysten ist STRC deshalb ein neuartiges Finanzinstrument:

Es verwandelt die Nachfrage nach stabiler Rendite in strukturelle Bitcoin-Käufe, während Investoren zwischen zwei Risikoprofilen wählen können – stabile Rendite über STRC oder volatileres Upside-Potenzial über die normalen Strategy-Aktien.

$STRC weekly guess time 🎯 Record-shattering week—~10,767 BTC estimated across 4 active days. That's +281% vs the 4-week avg. Thursday alone delivered ~4,113. What will Monday's 8-K confirm? Drop your guess below 👇https://t.co/lVNalzUMK3 pic.twitter.com/1nd9eRo0UY — STRC.live (@STRC_live) March 13, 2026

Die vergangene Woche gilt unter Marktbeobachtern als außergewöhnlich stark für STRC und die Bitcoin-Treasury-Strategie von Strategy. Laut Schätzungen von STRC.live könnten über die Woche hinweg rund 10.767 BTC gekauft worden sein – verteilt auf vier aktive Handelstage. Das entspricht einem Anstieg von etwa 281 % gegenüber dem Durchschnitt der letzten vier Wochen. Besonders auffällig war der Donnerstag, an dem allein rund 4.113 Bitcoin akkumuliert worden sein sollen. Hinter diesen Käufen steht vermutlich erneut Kapital, das über STRC und andere Finanzierungsinstrumente eingesammelt wurde. Traditionell bestätigt Strategy solche Aktivitäten mit einer 8-K-Meldung, die üblicherweise montags veröffentlicht wird und die tatsächlichen Bitcoin-Käufe offiziell offenlegt.

Wird Bitcoin künftig auch ein produktives Asset? Layer-2-Innovation könnte neue Dynamik bringen

Lange Zeit wurde Bitcoin vor allem als digitaler Wertspeicher betrachtet. Institutionelle Akteure wie MicroStrategyhaben diese Narrative entscheidend geprägt: Bitcoin dient als langfristiger Store of Value, vergleichbar mit digitalem Gold, und wird vor allem gehalten, nicht aktiv genutzt. Doch im Markt wird zunehmend diskutiert, ob sich diese Rolle in den kommenden Jahren erweitern könnte. Immer mehr Entwickler arbeiten daran, Bitcoin über Layer-2-Technologienstärker in produktive Anwendungen einzubinden – etwa im DeFi-Bereich, bei Lending-Protokollen oder tokenisierten Finanzprodukten. Sollte sich diese Entwicklung durchsetzen, könnte Bitcoin nicht nur als Wertaufbewahrungsmittel fungieren, sondern zusätzlich als Basis für ein wachsendes Finanzökosystem dienen. Genau darin sehen viele Marktbeobachter einen möglichen neuen bullischen Katalysator.

Ein Beispiel für diese Entwicklung ist das Projekt Bitcoin Hyper, das aktuell im Presale für Aufmerksamkeit sorgt. Das Projekt hat nach eigenen Angaben bereits rund 32 Millionen US-Dollar Kapital eingesammelt, was auf eine vergleichsweise hohe Nachfrage in der Frühphase hindeutet. Die Grundidee besteht darin, Bitcoin stärker mit modernen Blockchain-Architekturen zu verbinden. Konkret soll die Technologie Elemente aus dem Ökosystem von Solanaintegrieren, etwa hohe Transaktionsgeschwindigkeit und skalierbare Infrastruktur, während gleichzeitig die Sicherheit und das Narrativ des Bitcoin-Netzwerks erhalten bleiben.

HYPER im Presale kaufen

Ziel ist es, eine Art erweitertes Bitcoin-DeFi-Ökosystem zu schaffen, in dem Anwendungen wie Lending, Trading oder komplexere Finanzprotokolle einfacher umgesetzt werden können. Damit würde Bitcoin theoretisch nicht mehr nur passiv gehalten, sondern könnte auch produktiver innerhalb eines Finanzsystems genutzt werden.

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Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt derzeit das ökonomische Modell des Projekts. Im Presale wird ein Staking-Ertrag von rund 37 % APY kommuniziert. Gleichzeitig steigen die Tokenpreise schrittweise in festen Intervallen, wodurch frühe Investoren potenziell bereits während der Presale-Phase erste Buchgewinne erzielen können. Solche Mechanismen sind im frühen Krypto-Segment nicht ungewöhnlich und sollen die anfängliche Nachfrage stimulieren.

Sollte sich das Narrativ rund um Bitcoin-Layer-2 tatsächlich durchsetzen, könnten Projekte wie Bitcoin Hyper langfristig davon profitieren. Für den Markt insgesamt wäre dies ein weiterer Schritt hin zu einem Szenario, in dem Bitcoin nicht nur als digitaler Wertspeicher fungiert, sondern auch als Grundlage eines breiteren, produktiven Finanzökosystems.

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