Solana zeigt Stärke: Grayscale sieht weiter großes Potenzial

Das Wichtigste in Kürze

Solana ist weiter deutlich 60 Prozent unter dem Allzeithoch unterwegs.

Grayscale sieht weiterhin bullisches Potenzial für Solana.

Erstmals übertrifft Solana andere Blockchains beim Stablecoin-Wachstum und führt das Ranking an.

Der Kryptomarkt zeigt in den letzten 24 Stunden erneut deutliche Stärke. Bitcoin kletterte zeitweise über 74.000 US-Dollar und stabilisierte sich anschließend oberhalb der Marke von 70.000 US-Dollar. Auch viele Altcoins profitieren von diesem Momentum.

Besonders Solana zeigt eine solide Entwicklung: Auf Wochensicht steigt der Kurs um rund fünf Prozent und wird aktuell wieder nahe der Marke von 90 US-Dollar gehandelt. Dennoch notiert SOL weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch und liegt aktuell noch mehr als 60 Prozent darunter. Auch im laufenden Jahr bleibt die Performance schwach – seit Jahresbeginn hat Solana rund 30 Prozent an Wert verloren. Genau diese Konstellation könnte laut einigen Analysten jedoch eine interessante Chance darstellen. Ist SOL also der Krypto Geheimtipp für 2026?

Grayscale sieht Solana fundamental weiterhin in einer starken Position

Trotz der zuletzt schwachen Kursentwicklung bleibt der Vermögensverwalter Grayscale langfristig optimistisch für Solana. In einer aktuellen Analyse betonen die Analysten, dass Solana weiterhin zu den führenden Smart-Contract-Blockchains im gesamten Kryptosektor gehört. Die Blockchain verfüge über ein besonders dynamisches Ökosystem aus Nutzern, Anwendungen und On-Chain-Assets.

Nach Daten der vergangenen zwölf Monate gehört Solana zu den Netzwerken mit der höchsten Aktivität im gesamten Markt. Besonders bei Kennzahlen wie Nutzerzahlen, Transaktionen und generierten Transaktionsgebühren konnte das Netzwerk viele Konkurrenten übertreffen. Diese fundamentale Stärke sei ein wichtiger Grund, warum Solana weiterhin zu den zentralen Infrastrukturprojekten im Kryptomarkt zählen könnte.

Ein weiterer Punkt ist laut Grayscale das wachsende regulatorische Umfeld. Mit zunehmender regulatorischer Klarheit rund um Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte könnte die Nutzung von Smart-Contract-Plattformen deutlich steigen. Netzwerke wie Solana, die bereits eine hohe Skalierbarkeit und niedrige Transaktionskosten bieten, könnten davon besonders profitieren.

Grayscale has more than a few reasons why we're so optimistic about @solana's future. 1️⃣ Leader in users, transactions & fees

2️⃣ Positioned for growth amid regulatory clarity

3️⃣ Staking rewards for network participation

4️⃣ ~67% below Sept 2025 highs

5️⃣ Strong network effects

6️⃣… pic.twitter.com/TAO08npACg — Grayscale (@Grayscale) March 13, 2026

Netzwerkeffekte, Staking und ein möglicher langfristiger Gewinner

Ein zusätzlicher Faktor ist laut Grayscale die ökonomische Struktur des Netzwerks. Der native Token SOL spielt eine zentrale Rolle innerhalb des Systems, da er sowohl zur Bezahlung von Transaktionsgebühren als auch für das Staking genutzt wird. Anleger können ihre Token einsetzen, um das Netzwerk zu sichern und dafür laufende Belohnungen erhalten. Diese Staking-Erträge könnten für langfristige Investoren einen zusätzlichen Anreiz darstellen.

Darüber hinaus verweisen die Analysten auf mögliche Netzwerkeffekte. Ihrer Einschätzung nach wird sich der Markt langfristig nicht auf hunderte mittelgroße Blockchains verteilen. Stattdessen könnten einige wenige dominante Netzwerke entstehen, die den Großteil der Aktivität bündeln. Solana habe nach Ansicht von Grayscale gute Chancen, zu diesen Gewinnern zu gehören.

Hinzu kommt die Vielfalt des Ökosystems. Auf Solana existieren zahlreiche Anwendungen aus unterschiedlichen Bereichen – von DeFi-Protokollen für Handel und Lending über NFT-Marktplätze bis hin zu Projekten im Bereich DePIN, also dezentraler physischer Infrastruktur. Diese breite Nutzung könne langfristig zusätzliche Nachfrage nach dem Netzwerk erzeugen.

Ein weiterer Punkt: Der aktuelle Kursrückgang könnte für einige Investoren sogar eine attraktive Einstiegsphase darstellen. Da SOL rund zwei Drittel unter seinem Hoch aus dem Jahr 2025 liegt, sehen manche Marktbeobachter hier ein mögliches asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis. Langfristig hängt die Entwicklung jedoch entscheidend davon ab, ob Solana seine starke On-Chain-Aktivität weiter ausbauen kann.

Solana übernimmt erstmals die Führung beim Stablecoin-Volumen

Neue Daten zeigen, dass Solana aktuell auch im Stablecoin-Segment deutlich an Bedeutung gewinnt. Laut einer Auswertung von Allium Labs, auf die sich der Branchenaccount SolanaFloor bezieht, führt die Blockchain inzwischen erstmals alle Netzwerke beim sogenannten adjustierten Stablecoin-Transaktionsvolumen an. Für Februar erreicht Solana demnach einen Marktanteil von rund 36 Prozent.

Besonders relevant: In dieser Analyse werden verzerrende Faktoren wie Wash-Trading sowie interne Transfers von zentralisierten Börsen herausgerechnet. Dadurch soll ein realistischeres Bild der tatsächlichen Nutzung entstehen. Genau unter dieser bereinigten Betrachtung kann Solana erstmals die Konkurrenz überholen.

Auf Platz zwei folgt Ethereum mit rund 30 Prozent Marktanteil, während Tron etwa 15 Prozent erreicht. Dahinter liegt Base, die Layer-2-Lösung von Coinbase, mit rund 11 Prozent Anteil. Damit verschiebt sich die Dynamik im Stablecoin-Ökosystem zunehmend zugunsten schneller und günstiger Blockchains.

🚨JUST IN: According to Allium Labs data, @Solana now leads all blockchains in adjusted stablecoin volume for the first time, with 36% market share in February, after removing wash trading and CEX internal flows. Ethereum follows with 30%, Tron 15%, and Base 11%. pic.twitter.com/p9myB4zNqW — SolanaFloor (@SolanaFloor) March 11, 2026

Der Erfolg von Solana hängt vor allem mit der technischen Architektur des Netzwerks zusammen. Die Blockchain ist für hohe Transaktionsgeschwindigkeiten und extrem niedrige Gebühren optimiert. Gerade im Stablecoin-Segment – wo oft viele kleine Transaktionen stattfinden – kann dieser Vorteil entscheidend sein. Anwendungen wie Zahlungsabwicklungen, DeFi-Handel oder On-Chain-Transfers profitieren stark von niedrigen Kosten, was die Solana Prognose offenbart.

Zugleich zeigt diese Entwicklung, dass Solana nicht nur bei Nutzerzahlen oder Transaktionen wächst, sondern auch im finanziell relevanten On-Chain-Volumen zunehmend Marktanteile gewinnt. Stablecoins gelten als einer der wichtigsten Produkt-Market-Fits der gesamten Kryptoindustrie. Dass Solana hier erstmals an der Spitze steht, unterstreicht die wachsende Bedeutung des Netzwerks im globalen Blockchain-Ökosystem.