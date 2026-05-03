Dieses Krypto-Unternehmen konkurriert mit Zentralbanken

Das Wichtigste in Kürze

Tether ist der global führende Stablecoin-Emittent.

Mittlerweile fragt Tether stärker Gold nach als viele Zentralbanken.

Für die Deckung von USDT setzt Tether in erster Linie auf Gold und Staatsanleihen.

Tether ist der weltweit führende Stablecoin-Emittent und steht hinter dem US-Dollar-gebundenen Token USDT, der als wichtigste Liquiditätsquelle im Kryptomarkt gilt. Das Geschäftsmodell basiert darauf, für jeden ausgegebenen Token entsprechende Reserven zu halten – traditionell vor allem in kurzfristigen US-Staatsanleihen, die zuletzt massiv ausgebaut wurden.

Damit zählt Tether inzwischen zu den bedeutenden Nachfragern am US-Anleihemarkt. Doch die Reserve-Strategie entwickelt sich weiter: Neben Cash-Äquivalenten und Bonds gewinnt auch Gold zunehmend an Bedeutung. Neue Daten zeigen nun, dass Tether seine Goldbestände stark ausgebaut hat – und damit zunehmend in direkte Konkurrenz zu Zentralbanken tritt. Die Entwicklung unterstreicht, wie sich Krypto-Unternehmen immer stärker im globalen Finanzsystem positionieren.

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Tether baut Goldreserven massiv aus und konkurriert mit Zentralbanken

Die aktuellen Zahlen zeigen eine bemerkenswerte Dynamik: Im ersten Quartal 2026 hat Tether weitere 6 Tonnen Gold gekauft und hält damit nun insgesamt rund 132 Tonnen. Der Wert dieser Bestände beläuft sich auf etwa 19,8 Milliarden US-Dollar. Besonders auffällig ist das Tempo des Ausbaus: Bereits im dritten und vierten Quartal 2025 hatte Tether jeweils 26 beziehungsweise 21 Tonnen hinzugekauft. Innerhalb von nur zwölf Monaten haben sich die Goldreserven damit mehr als verdoppelt, während sich ihr Marktwert durch den parallelen Anstieg des Goldpreises nahezu verdreifacht hat.

BREAKING: Tether purchased +6 tonnes of gold in Q1 2026, bringing total holdings to a record 132 tonnes, now worth ~$19.8 billion. This follows +21 and +26 tonnes acquired in Q4 and Q3 2025. Tether’s gold holdings have more than DOUBLED in just 12 months and nearly TRIPLED in… pic.twitter.com/Wo8waVCzE1 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 2, 2026

Diese Entwicklung ist auch im makroökonomischen Kontext bemerkenswert. Im Gesamtjahr 2025 kaufte Tether mehr Gold als nahezu alle Zentralbanken weltweit – mit Ausnahme von Polen. Im ersten Quartal 2026 lagen lediglich Staaten wie China, Kasachstan, Usbekistan und erneut Polen vor dem Stablecoin-Emittenten. Damit bewegt sich Tether klar in einer Liga mit staatlichen Akteuren, die traditionell als größte Goldkäufer gelten.

Strategisch ergibt dieser Schritt Sinn: Gold dient als inflationsresistenter Wertspeicher und diversifiziert die Reserven neben US-Staatsanleihen. Gleichzeitig stärkt es das Vertrauen in die Deckung von USDT, insbesondere in Zeiten geopolitischer Unsicherheit und wachsender Zweifel an Fiat-Währungen.

Die Zahlen verdeutlichen damit einen strukturellen Wandel: Tether agiert längst nicht mehr nur als Krypto-Unternehmen, sondern zunehmend als globaler Finanzakteur mit einer Reservepolitik, die sich an klassischen Zentralbanken orientiert – und diese in Teilen sogar herausfordert.

Tether meldet Milliardengewinn: Reserven wachsen auf Rekordniveau

Tether hat im ersten Quartal 2026 trotz volatiler Märkte einen Nettogewinn von rund 1,04 Milliarden US-Dollar erzielt. Zugleich stieg der Reservepuffer auf ein Rekordniveau von 8,23 Milliarden US-Dollar. Dieser Puffer ist besonders wichtig, weil er den Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten abbildet und damit Vertrauen in die Deckung von USDT schaffen soll. Laut den jüngsten Angaben lagen die gesamten Vermögenswerte bei rund 191,7 Milliarden US-Dollar, während die Verbindlichkeiten etwa 183,5 Milliarden US-Dollar betrugen.

🔥TETHER REPORTS $1.04B Q1 PROFIT Tether posted $1.04 billion in Q1 profit and now holds an $8.23 billion reserve buffer. Reserves are backed primarily by $141 billion in U.S. Treasuries, alongside gold and Bitcoin holdings. pic.twitter.com/4MCDnBpLng — Coin Bureau (@coinbureau) May 1, 2026

Der wichtigste Baustein bleibt dabei der US-Anleihemarkt. Tether hält rund 141 Milliarden US-Dollar in US-Staatsanleihen und zählt damit zu den größten Haltern amerikanischer Staatsschulden weltweit. Ergänzt wird die Reservebasis durch Gold im Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar sowie Bitcoin-Bestände von rund 7 Milliarden US-Dollar.

NEWS: @Tether reported $1.04B profit in Q1 2026 despite volatile markets, as its reserve buffer climbed to a record $8.23B. USDT’s $183B circulating supply is backed by $141B in U.S. Treasuries, plus $20B in gold and $7B in Bitcoin reserves. pic.twitter.com/vQGN0xfWKi — SolanaFloor (@SolanaFloor) May 1, 2026

Damit wird Tether immer stärker zu einem hybriden Finanzakteur: Das Unternehmen verdient einerseits massiv an Zinserträgen aus Treasuries, diversifiziert andererseits aber auch in harte Assets wie Gold und Bitcoin. Gerade diese Mischung macht Tether im Kryptomarkt systemrelevant. USDT ist nicht nur der größte Stablecoin, sondern auch eine zentrale Liquiditätsschiene für Börsen, Trader und DeFi-Anwendungen.

Tether-Reserven: Das steckt hinter USDT

Der jüngste Reserve-Bericht zum 31. März 2026 zeigt, wie breit Tether die Deckung seiner fiat-basierten Token inzwischen aufstellt. Insgesamt weist Tether Vermögenswerte von rund 191,77 Milliarden US-Dollar aus. Der größte Block bleibt klar der kurzfristige und liquide Bereich: Cash, Cash-Äquivalente und kurzfristige Einlagen summieren sich auf 141,22 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten sind vor allem US-Treasury Bills im Wert von 117,04 Milliarden US-Dollar, dazu 19,33 Milliarden US-Dollar in Overnight-Reverse-Repo-Geschäften, 4,75 Milliarden US-Dollar in Term-Reverse-Repos sowie 107 Millionen US-Dollar an Cash und Bankeinlagen.

Daneben hält Tether rund 19,84 Milliarden US-Dollar in Edelmetallen, vor allem Gold. Bitcoin macht mit 6,62 Milliarden US-Dollar ebenfalls einen relevanten Teil der Reserven aus. Weitere Positionen sind 3,41 Milliarden US-Dollar in börsennotierten Aktien, 4,84 Milliarden US-Dollar in sonstigen Investments und 15,83 Milliarden US-Dollar in besicherten Krediten. Damit bleibt USDT stark Treasury-lastig, wird aber zunehmend durch Gold, Bitcoin und weitere Anlageklassen diversifiziert.

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