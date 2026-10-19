Christine Lagarde macht die EU-Regulierung bis Ende 2026 zur entscheidenden Voraussetzung für den geplanten Digital-Euro-Piloten: In der zweiten Hälfte 2027 soll ein zwölfmonatiger interner Test beginnen. Der Zeitplan verknüpft Europas Vorhaben für digitales Zentralbankgeld mit einer politischen Entscheidung, die auch für den Massenzahlungsverkehr und die strategische Autonomie der EU relevant ist. Bitcoin.com und CoinMarketCap berichten übereinstimmend über die Frist und den vorgesehenen Pilotstart.

Regulierung entscheidet über den Pilotfahrplan

Der digitale Euro ist als digitale Ergänzung zum Bargeld für alltägliche Zahlungen im Euroraum vorgesehen. Der Pilot soll grundlegende Funktionen wie Zahlungen, die Einrichtung von Konten, die Akzeptanz durch Händler und Offline-Zahlungen erproben. Laut den Berichten hat die EZB 36 Zahlungsdienstleister für die zwölfmonatige Testphase ausgewählt.

Der Test ist intern angelegt und daher nicht mit einem öffentlichen Start für Verbraucher gleichzusetzen. Ein regulärer Einsatz wäre ein späterer Schritt: Im Primärbericht werden 2028 oder 2029 als mögliche Zeitspanne für eine breitere Einführung genannt, nicht als festgelegter Termin. Der geplante Digital-Euro-Pilot für Händler gehört damit zu einem mehrstufigen Vorhaben und ist noch kein verfügbares Zahlungsangebot.

Der rechtliche Weg führt über das EU-Parlament und den Rat. Das Parlament hat das Single-Currency-Paket, das den digitalen Euro umfasst, in die Verhandlungsphase überführt; die abschließende Zustimmung muss mit dem Rat ausgehandelt werden. Erst wenn die EU die Verordnung annimmt, ist die im Zeitplan vorgesehene Grundlage für den Pilot gegeben.

Das Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg, Frankreich

Europäische Zahlungssouveränität im Wettbewerb mit Stablecoins

Die EZB stellt das Projekt auch in einen geopolitischen Zusammenhang. Zentralbankgeld soll nach ihrer Linie im Zahlungsverkehr eine zentrale Rolle behalten, während Stablecoins privater Anbieter an Bedeutung gewinnen. Lagarde verbindet den digitalen Euro mit europäischer monetärer Souveränität und strategischer Autonomie; die US-Förderung digitaler Finanztechnologien und des Dollars dient in der Debatte als Gegenpol. Auch internationale CBDC-Vorhaben wie mBridge zeigen, dass staatliche digitale Zahlungssysteme über einzelne Währungsräume hinaus diskutiert werden.

EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel wird im Primärbericht als Vertreterin der Position genannt, Zentralbankgeld gegenüber Stablecoins zu verteidigen. Lagarde sieht bei einer breiten Nutzung von Stablecoins als Geldersatz mögliche Risiken: Eine stärkere Privatisierung des Geldes könnte nach ihrer Einschätzung systemische Folgen haben und die Durchsetzung wirksamer Geldpolitik erschweren. Der digitale Euro wird zugleich als Möglichkeit dargestellt, Innovation im Zahlungsverkehr mit öffentlichem Geld zu verbinden.

Offene politische Schritte und Bedeutung für den DACH-Raum

Ob der Pilot in der zweiten Hälfte 2027 tatsächlich startet, hängt somit von der rechtzeitigen Verabschiedung der EU-Verordnung ab. Die Berichte nennen keine konkreten Folgen für den Fall, dass sich die Verhandlungen verzögern. Offen bleibt daher, ob ein späterer Beschluss den Pilot verschieben oder lediglich den weiteren Zeitplan verändern würde; auch eine breitere Einführung 2028 oder 2029 ist nicht garantiert.

Für Nutzer, Zahlungsanbieter und Unternehmen im deutschsprachigen Euroraum ist zunächst der politische und technische Fahrplan relevant, nicht ein unmittelbar verfügbares Anlageprodukt. Der nächste greifbare Meilenstein ist die Regulierung bis Ende 2026, gefolgt vom vorgesehenen internen Pilot. Der weitere Zeitplan hängt daran, dass Parlament und Rat eine Einigung erzielen.

Der digitale Euro ist kein Kryptowährungsinvestment und begründet für sich genommen keine Rendite- oder Anlageaussicht. Der interne Pilot bleibt an die EU-Gesetzgebung gebunden.

Bei Kryptowerten bestehen erhebliche Risiken; dieser Beitrag ist keine Anlageberatung. Die regulatorische Frist und der geplante Testbetrieb sind die nächsten konkreten Stationen auf dem Weg zum digitalen Euro.