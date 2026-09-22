Saudi-Arabiens Zentralbank SAMA hat ihre Teilnahme an mBridge beendet, nachdem ein am 13. Mai 2025 abgeschlossener Proof of Concept vorlag. Das berichtet die Financial Times unter Berufung auf eine Stellungnahme der Zentralbank. Der Ausstieg verändert damit die Zusammensetzung des grenzüberschreitenden CBDC-Projekts, ohne dass die Primärquelle einen unmittelbaren politischen Druck als Auslöser bestätigt.

Saudi-Arabien beendet seine Teilnahme an mBridge

SAMA war im Juni 2024 als Vollteilnehmer in mBridge eingestiegen. Nach eigenen Angaben gegenüber der Financial Times sei die Beendigung der Teilnahme von Anfang an geplant gewesen – SAMA stellte den Ausstieg also nicht als abrupte Kehrtwende dar, sondern als Abschluss eines definierten Testzeitraums.

mBridge erlaubt teilnehmenden Zentralbanken, eigene digitale Währungen auf einem gemeinsamen Ledger auszugeben und direkt für grenzüberschreitende Zahlungen sowie Devisentransaktionen zu nutzen – statt, wie viele Cross-Border-Lösungen im Kryptobereich, auf einen einzelnen Stablecoin zu setzen. Weitere Informationen zu grenzüberschreitendem digitalem Geld bietet ein ähnlicher grenzüberschreitender Test mit digitalem Geld.

Etabliert wurde das Projekt 2021 durch den BIS Innovation Hub gemeinsam mit den Zentralbanken Chinas, Hongkongs, Thailands und der Vereinigten Arabischen Emirate. Im Oktober 2024 übergab die Bank for International Settlements (BIS) das Projekt an die teilnehmenden Zentralbanken, nachdem mBridge den Status eines Minimum Viable Product erreicht hatte.

Geopolitischer Vergleich und Wettbewerbskontext

mBridge wurde von Beginn an als Alternative zu klassischen, dollarbasierten Abwicklungswegen konzipiert. Die US-China Economic and Security Review Commission warnte 2024 in einem Bericht, das Projekt könnte perspektivisch als grenzüberschreitendes Abwicklungssystem für Staaten dienen, die US-Sanktionen umgehen wollen.

Die Primärquelle belegt diese politische Aufmerksamkeit in Washington, liefert aber keinen Beleg dafür, dass Saudi-Arabiens Rückzug tatsächlich auf US-Druck zurückgeht. Zum Vergleich: aktueller Digital-Euro-Pilot der EZB.

Marktreaktion und Akteurspositionen

Der damalige BIS-Generaldirektor Agustín Carstens erklärte laut Primärquelle, der Ausstieg der BIS aus mBridge im Oktober 2024 sei nicht politisch motiviert gewesen, sondern Folge des erreichten Projektstands. Cointelegraph kontaktierte die Saudi Central Bank für eine zusätzliche Einordnung, erhielt bis zur Veröffentlichung jedoch keine Antwort.

Fazit und Einordnung

Saudi-Arabien ist nach Abschluss seines Proof of Concept nicht mehr an mBridge beteiligt – der Rückzug belegt laut Primärquelle jedoch nicht dessen Ende. Wie sich das von den verbleibenden Zentralbanken fortgeführte Projekt nach der BIS-Übergabe weiterentwickelt, bleibt der nächste relevante Beobachtungspunkt – vergleichbar mit anderen laufenden Praxistests programmierbarer Zahlungen wie dem jüngsten CHFD-Stablecoin-Test.

Wer sich mit Kryptowährungen und CBDC-nahen Projekten befasst, sollte beachten, dass Transaktionen zwar pseudonym, aber nicht anonym sind und regulierte Anbieter im DACH-Raum KYC-Verfahren verlangen. Einen weiteren Einblick in grenzüberschreitende Zahlungsexperimente liefert der Bericht zum Cross-Border-Test mit digitalem Geld auf Stellar.