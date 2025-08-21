Dogecoin Kurzfristige Prognose – Stehen wir kurz vor einem Ausbruch Richtung $1 ?

Das Wichtigste in Kürze

Dogecoin steht nach einer Rallye in einer Korrekturphase.

Der Preis bewegt sich nahe 0,22 $ und könnte Richtung 0,2044 $ fallen.

Technisch baut sich ein mögliches Rounding-Bottom-Muster auf, das langfristig bullish wirkt.

Widerstand liegt bei 0,29 $.

Wale zeigen weiterhin Interesse, auch durch Käufe von DOGE-inspirierten Tokens.

Kurzfristig droht Volatilität, langfristig bleibt Potenzial für einen erneuten Anstieg.

Elliott-Wellen-Update: Eine 3-Schwung-Korrektur in Bewegung

Seit dem Hoch am 14. August hat Dogecoin sich in dem aufgelöst, was Analysten eine korrigierende 3-Schwung-Bewegung nennen. Übersetzung? Der Markt pausiert nach einer Rallye, und diese Pause könnte immer noch etwas Abwärtspotenzial haben.

Im Moment deuten die Charts auf einen möglichen Rückgang in Richtung 0,2044 $ oder tiefer hin, was Unterstützungsniveaus testen würde, die um das August-Tief herum aufgebaut wurden. Der Preis, der sich nahe 0,22 $ hält, bleibt aktuell stabil, aber Händler sollten sich auf weitere kurzfristige Schwäche einstellen.

$DOGE.X – Elliott Wave Update Since the Aug 14 high, Dogecoin has been unfolding a corrective 3-swing pullback. 📉 Near-term weakness favors a move toward 0.2044 or lower to correct against the Aug low. 📈 After that? Either a bullish continuation or a 3-swing bounce before… pic.twitter.com/QUkVqIastl — Elliottwave Forecast (@ElliottForecast) August 20, 2025

Meine Einschätzung: Korrekturen sind nicht schlecht. Sie sind Atempausen. DOGE war schon immer volatil, aber jeder Rücksetzer räumt das Rauschen, bevor die nächste Bewegung nach oben kommt. Für kurzfristige Trader ist Geduld der Schlüssel.

Viele Händler geraten in Panik, wenn sie Korrekturen sehen. Aber für mich sind diese Bewegungen aufschlussreich. Kurze Rücksetzer spülen oft schwache Hände aus und geben starken Käufern die Möglichkeit, erneut einzusteigen.

Der wahre Test wird sein, wie DOGE reagiert, sobald es sich der 0,2044 $-Unterstützungszone nähert. Linie halten? Bullen können die Kontrolle zurückerlangen. Durchbruch? Bären könnten es tiefer drücken, bevor es eine Erholung gibt. So oder so, die nächsten Sitzungen könnten den Ton für die kommenden Wochen setzen.

Ein sich bildendes Rounding-Bottom-Muster

Hier wird es interessant. Das größere technische Bild deutet trotz kurzfristiger Schwäche auf etwas Bedeutenderes hin — ein sich bildendes Rounding-Bottom-Muster. Diese Formation ist oft ein Signal für eine langfristige Umkehr. Es ist, als würde DOGE leise eine Basis aufbauen, bevor es vorwärts stürmt. Die entscheidende Widerstandslinie liegt bei etwa 0,29 $. Das ist die magische Zahl. Ein Ausbruch über 0,29 $ könnte das Rounding-Bottom bestätigen und die Tür für eine stärkere, nachhaltigere Rallye öffnen.

Technical analysis suggests Dogecoin is forming a 'rounding bottom' pattern, which can indicate a potential long-term trend reversal. The key resistance level for this formation is identified near $0.29. A breakout above this price is cited as a confirmation point.$DOGE — Mind the Block (@Mindtheblock13) August 20, 2025

Glaube ich, dass es möglich ist? Ja. Aber DOGE bewegt sich nicht in geraden Linien. Es spielt zuerst mit Emotionen — Dip, Fake, Bounce — bevor es seine wahre Richtung zeigt. Für Swing-Trader ist dieses Setup sowohl knifflig als auch spannend. Die kurzfristige Prognose ruft nach Turbulenzen, aber das größere Bild blinkt grün für die Geduldigen.

Ich würde sagen, die clevere Strategie ist, die Unterstützung bei 0,2044 $ und den Widerstand bei 0,29 $ scharf zu beobachten. Diese Levels sind das Schlachtfeld. Brechen sie, wird die Richtung viel klarer. Bis dahin: erwarten Sie Rauschen, erwarten Sie Schwankungen, aber auch Chancen. Einige beobachten auch neue Presale-Tokens zur Diversifikation, obwohl DOGE im Memecoin-Sektor weiterhin stark bleibt.

Wal-Aktivität und Maxidogetoken-Buzz

Nun zu den Walen. Großes Geld hinterlässt immer Spuren. Kürzlich wurden über 1,2 Millionen Dollar an Maxidogetoken (ein von DOGE inspirierter Token) aufgekauft. Zwar nicht direkt Dogecoin, doch solche Nebenaktivitäten spiegeln meist eines wider — Wale sehen weiterhin Potenzial im Doge-Ökosystem.

Wale jagen keine Memes zum Spaß. Sie jagen Narrative, Liquidität und Momentum. Ihr wachsendes Interesse an hundeorientierten Tokens signalisiert, dass die Stimmung im Einzelhandel rund um DOGE und seine Verwandten nicht verschwindet. Sie köchelt.

Over $1.2M bones fetched. Top dog status. pic.twitter.com/0jEXjqhjqc — MaxiDoge (@MaxiDoge_) August 19, 2025



Das ist auf seine seltsame Art bullisch. Denn wenn Wale schnüffeln, folgt das Rudel meist. Jetzt also Maxi-Doge austesten und keinen Krypto-Presale mehr verpassen.

Hier ist mein Standpunkt zur kurzfristigen Dogecoin-Prognose. Kurzfristig? Erwarten Sie einen Test der Unterstützung, vielleicht sogar einen Fake-Durchbruch, um Händler herauszuschütteln. Das ist klassisches DOGE-Verhalten. Langfristig? Das Rounding-Bottom macht mir Hoffnung, dass DOGE nicht nur an seinem Meme-Status festhält — sondern sich still auf einen weiteren Ausbruchsmoment vorbereitet.

Jeder Zyklus hat Zweifler. Und ja, DOGE wird weiterhin für „fehlende Utility“ kritisiert. Aber in Märkten schlagen Wahrnehmungen oft Fundamentaldaten.

Wenn Händler an das Narrativ glauben, folgt der Preis. Um informiert zu bleiben, kombinieren Trader oft Kryptowährungsprognosen mit Börsenvergleichen, bevor sie Entscheidungen treffen.

Meine Meinung: Der Hund hat noch Biss

Wenn man sowohl Charts als auch Stimmung betrachtet, würde ich sagen, die nächsten zwei Wochen sind entscheidend. Ein Halt über 0,2044 $ hält die Tür für eine Erholung offen. Ein Anstieg über 0,29 $ wäre der Beginn von etwas viel Größerem.

Für mich ist DOGE kein totes Geld. Es ist ein Geduldsspiel. Die Prognose mag bärisch klingen, aber unter dem Lärm hat DOGE noch Biss. Ich würde es nicht abschreiben — nicht jetzt, nicht jemals.

Dogecoin war schon immer das Comeback-Kind. Die Leute haben in den frühen Tagen darüber gelacht und es eine „Witz-Projekt“ genannt. Aber schauen Sie es sich jetzt an — Milliarden im Handelsvolumen und immer noch in den Schlagzeilen. Das ist Resilienz.

Ja, das kurzfristige Chartbild sieht etwas wackelig aus. Aber hier ist die Quintessenz: Rückgänge mögen Nerven strapazieren, aber sie löschen das größere Bild nicht aus. Für mich fühlt es sich so an, als würde DOGE still und leise für seinen nächsten großen Schritt aufladen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.